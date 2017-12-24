نابولي يتخطى سامبدوريا ويحافظ على صدارة الكالتشيو

إيفرتون يفرض التعادل على البلوز ومانشستر سيتي يقهر بورنموث

{ مدن – وكالات: واصل مانشستر سيتي مسلسل الانتصارات في مسابقة الدوري الإنكليزي بفوز سهل على ضيفه بورنموث برباعية دون رد، مساء اول امس السبت، على ملعب الاتحاد في الجولة 19 . وعزز السيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا صدارته برصيد 55 نقطة، وتجمد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر. وقاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو فريقه لهذا الفوز وسجل ثنائية في الدقيقتين 27 و79 من عمر اللقاء، وأحرز الإنكليزي رحيم سترلينج في الدقيقة 53 وسجل البرازيلي دانيلو الهدف الرابع في الدقيقة 85 . اتسم اللقاء بسيطرة مانشستر سيتي والفوز كان سهلا وفي متناول رفاق أجويرو، في ظل استسلام بورنموث وعدم وجود أي محاولات هجومية خطيرة على المرمى. البداية كانت هجومية من مانشستر سيتي بتمريرات في وسط الملعب ومحاولة عن طريق أجويرو، وتعرض جونيور ستانيسلاس للإصابة بعد مرور 10 دقائق ليضطر المدرب إيدي هاو لإشراك مارك يوج على حسابه في الدقيقة 12 . وأضاع أجويرو فرصة محققة في الدقيقة 20 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد فوق العارضة. واستمر ضغط السيتي بتسديدة من دافيد سيلفا ومحاولات على المرمى قبل أن ينجح سيرجيو أجويرو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بضربة رأس مستغلاً تمريرة عرضية رائعة من فيرناندينيو. ومرر ساني كرة عرضية أمسكها الحارس بيجوفيتش، وواصل بورنموث مسلسل الأداء الدفاعي مع ضغط هجومي من السيتي. وتخلى بورنموث في العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن حذره الدفاعي وكاد يهدد مرمى السيتي بكرة عرضية. حاول السيتي مع بداية الشوط الثاني مضاعفة النتيجة من خلال كرة عرضية أبعدها دافيد سيلفا قبل أن ينجح رحيم سترلينج صانع الألعاب في تسجيل هدف في الدقيقة 53 . سيطر السيتي على مجريات الأمور تماما بعد الهدف الثاني وسط استسلام من بورنموث. وأشرك جوارديولا لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا على حساب ليروي ساني الذي قدم مستويات طيبة في الجانب الأمامي. أجرى بورنموث تغييرين دفعة واحدة أملاً في تغيير واقع اللقاء بنزول بينيك أفوبي ولايز مويسيت على حساب ويلسون وسيمبسون بينما دفع السيتي بجوندوجان على حساب كيفن دي بروين. ونجح أجويرو في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من كرة سريعة حولها المهاجم الأرجنتيني ببراعة في شباك بورنموث في الدقيقة 79، ليقتل أحلام الضيوف في العودة للمباراة. دفع جوارديولا بدانيلو على حساب فابيان ديلف في الدقيقة 81، ونجح البرازيلي في تسجيل الهدف الرابع فور نزوله بكرة مرتدة سريعة.

نابولي يتخطى سامبدوريا

وواصل نابولي تشبثه بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه الصعب على ضيفه سامبدوريا بنتيجة (3-2) على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الـ18 . وبذلك، رفع نابولي رصيده لـ45 نقطة في مقدمة جدول الترتيب، فيما بقي لسامبدوريا 27 نقطة في المرتبة السادسة. أحرز أهداف نابولي كل من ألان ماركيز لوريرو (ق16)، ولورينزو إنسيني (ق33)، وماريك هامسيك (ق39)، فيما سجل للضيوف جاستون راميريز (ق2) وفابيو كوالياريلا من ركلة جزاء (ق27).

وطرد ظهير نابولي، البرتغالي ماريو روي، في آخر ربع ساعة تقريبا من اللقاء بعد حصوله على الإنذار الثاني. وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز للجولة الثانية تواليا بعد سقوطه أمام مضيفه ساسولو بهدف نظيف أحرزه دييجو فالتشينيلي (ق34) على ملعب تريكولوري. وبذلك، خسر النيراتزوري فرصة استعادة الوصافة، ولو مؤقتا، بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة، ظل بها في المرتبة الثالثة المهدد بفقدانها أيضا بعد اكتمال باقي المنافسات، فيما أصبح لساسولو 20 نقطة في المركز الرابع عشر. وكان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد أضاع فرصة معادلة النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء (ق49) تمكن الحارس من التصدي لها. وانتزع سبال، وسط جماهيره، نقطة تعادل بهدفين لمثلهما أمام تورينو على ملعب باولو ماتسا، ليصبح له 15 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط، بينما ظل الفريق الضيف عند حاجز الـ24 نقطة في المرتبة الحادية عشر. تقدم الزوار أولا عبر الإسباني إياجو فالكي (ق1 و10)، قبل أن يسجل لأصحاب الضيافة كل من فيديريكو فيفياني (ق42) ومريكو أنتينوتشي من نقطة الجزاء (ق69). كما تفوق أودينيزي المضيف على هيلاس فيرونا برباعية نظيفة على ملعب فريولي الجديد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليرتقي مؤقتا للمرتبة الثامنة، في حين تجمد رصيد الفريق الزائر عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير. تناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من التشيكي أنتونين باراك (ق27 و68) والسويسري سيلفان فيدمير (ق44) والإيطالي كيفن لاسانيا (ق80). واقتنص جنوى، صاحب الأرض، ثلاث نقاط ثمينة في الوقت القاتل أمام بينفينتو، المتذيل بنقطة وحيدة، بهدف نظيف لمهاجمه جانلوكا لابادولا في الوقت المبدد من علامة الجزاء (ق90+2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لويجي فيراريس، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وضعته في المركز الخامس عشر.

تعادل سلبي

وحسم التعادل السلبي مواجهة إيفرتون وتشيلسي، التي جمعتهما اول امس السبت على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري الإنكليزي.

وارتفع رصيد تشيلــــــسي إلى 39 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد إيفرتون، إلى 26 نقطة في المركز التاسع.