عودة إبراهيموفيتش تزعج لوكاكو

{ لندن – وكالات: يعيش روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، حالة من عدم الرضا عن وضعه بصفوف الفريق الإنكليزي خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من تسجيله لأهداف مهمة ضد بورنموث ووست بروميتش ألبيون، لم يحتفل المهاجم البلجيكي، مما أثار علامات استفهام بشأن سلوكه. ووفقا لصحيفة ميرور، فإن البلجيكي غير راض عن توظيف المدرب جوزيه مورينيو له على الجناح، منذ عودة المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعافيه من إصابته في الركبة. وأضافت أن إبراهيموفيتش الذي كان غائبًا منذ أبريل الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة، أبلغ لوكاكو بأن يلعب على الجناح عند مشاركته بديلًا، بينما لم يتحرك المدرب جوزيه مورينيو للتعليق على كلام المهاجم المخضرم. ولم يبدأ إبراهيموفيتش سوى مرة واحدة منذ عودته، حيث سجل هدفًا في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضد بريستول سيتي في كأس الرابطة، وقد يبقي مورينيو عليه كأساسي في المباريات المقبلة في حال استمر البالغ من العمر 36 عامًا في تألقه وإثبات أنه لائق بدنيًا. وبدأ لوكاكو في كل مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا هذا الموسم، ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن يستمر ذلك طوال الموسم.