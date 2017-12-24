



وميض جمال عمر نظمي رائد الفكر السياسي المعتدل في العراق -4

غزو الكويت غلطة كبرى والإنسحاب العسكري السريع ضروية فورية

عادل تقي عبد البلداوي

بغداد

المقدمة

قبل اكثر من ربع قرن تقريبا، وتحديداً في شهر تشرين الثاني عام 1990، تعرفت إلى الاستاذ الدكتور وميض جمال عمر نظمي في منزل استاذي المرحوم الدكتور عبد الله سلوم السامرائي، اذ كنت في زيارة له، وقد حضر وميض بدون علم مسبق، وبدأ يتحدث بألم كبير وحزن عميق عن دخول العراق الكويت في آب عام 1990، وقد كان يسأل بمرارة، ما الحل ؟ ثم استدرك، وسأل استاذي السامرائي عني، فطمأنه استاذي ان يأخذ حريته في الحديث دون أي حرج وتردد!.

موقف وميض جمال عمر نظمي من دخول العراق إلى الكويت عام 1990 وتداعياته الخطيرة:

كان وميض متشائماً الى حد كبير من دخول العراق الكويت عام 1990، وكان يسأل بمرارة الى أين يسير بنا نظام صدام حسين؟ هذا السؤال وجهه الى زميله عبد الله سلوم السامرائي، في جلسة كنت حاضراً فيها، وهي اول مرة، ارى فيها وميضا، اذ كنت اسمع به، ولكن لم اره ابدا.

على أية حال، لقد أكد وميض في هذه الجلسة، انه بذل كل ما بوسعه من خلال الجمعية العربية للعلوم السياسية بالضغط على أعضائها، والضغط بدورهم على حكوماتهم من اجل إجبار صدام حسين على الانسحاب من الكويت قبل ان تؤدي الامور الى نتائج لاتحمد عقباها!.

ثمة معلومة في غاية الاهمية، تتعلق بمضوع الكويت تحديداً، وهي ان القيادة السياسية آنذاك وجهت سبعاوي ابراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات عام 1990، بتوجيه دعوة الى عدد من الأكاديميين للاستماع الى ارائهم بشأن دخول العراق إلى الكويت. وبالفعل فقد التقى سبعاوي بكل من الاساتذة الدكاترة وميض جمال عمر نظمي ومحمود علي الداود وعلي المياح وحسيب العبيدي، اذ اكد وميض لرئيس جهاز المخابرات ضرورة الاسراع في الانسحاب من الكويت والا ستكون النتائج وخيمة للغاية، والاساتذة الثلاثة قد أبدوا آراءهم عن موضوع الكويت بشكل او بآخر، وليس بصراحة وشجاعة وميض، الا ان وميضا قد اكد ان جميع الاساتذة الذين كانوا معه، كان يجمعهم هدف واحد هو الانسحاب من الكويت عاجلا وليس اجلاً.

إحتلال أمريكي

وللتوضيح اكثر بشأن هذا الموضوع تحديداً، ننقل نصاً ما ذكره وميض لاحد الصحفيين الاميركان الذي زار العراق قبل الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 بسنوات عديدة :

” أؤمن بان غزوالعراق للكويت كان غلطة كبيرة … وعلى القطعات العسكرية الانسحاب بالسرعة الممكنة… قلت حرفياً اليوم افضل من غد وغداً افضل من بعد غد “.

من المفيد ان نشير الى، ان عبد الله سلوم السامرائي قد اجاب عن السؤال الذي وجهه اليه وميض في الجلسة التي اشرنا اليها بهذا الشكل:

” امام صدام خياران لاثالث لهما، اما الاستقالة او الانسحاب، وانا افضل الاستقالة عن الانسحاب، لان اسمه سيبقى متقدماً على كل من الملك غازي ونوري السعيد وعبد الكريم قاسم، لان هؤلاء هددوا بدخول الكويت ولكن لم يفعلوا، بينما صدام فعل! اما اذا انسحب مبادراً فهو افضل من ان يستجيب مرغماً لان النتائج ستكون وخيمة للغاية على العراق خصوصاً، والمنطقة عموماً”.

وفي السياق نفسه، رأى وميض جمال عمر نظمي ان عدم انسحاب صدام حسين من الكويت الا بالقوة، كان يرتبط بعوامل ذاتية وموضوعية لخصها وميض بهذا الشكل:

” ان تعنت صدام واصراره على موقفه يرجع الى القيم الريفية المتجذرة عميقاً في تكوينه والتي تعد الصرامة صفة حميدة، وبأن اسوأ مصير يصيب الرجل هو فقدانه لماء وجهه بالتراجع عن موقف او كلمة، لابد يؤلمه بشدة رؤية كل ما بناه يدمر، وفي بعض الاحيان بحضور معارف له، لكنه لايستطيع اظهار ألمه بسبب تقاليد البيئة التي جاء منها”.

وهذا ما حصل بالفعل، فعندما اجبر النظام العراقي، بقوة التحالف الدولي، للانسحاب من الكويت عام 1991، انقلبت اغلب المحافظات “رأساًعلى عقب”، على حد تعبير وميض، فضلا عن، حصول ” تمرد “، و “نفور” من بعض الضباط الكبار، الامر الذي دفع النظام الى استخدام القوة لاعادة الامور الى نصابها، واعدام خيرة الضباط العراقيين. ولم ينته موضوع الكويت الى هذا الحد المأساوي، بل بدأت تداعياته الخطيرة، ولاسيما الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق، فقد سلط وميض الضوء ساطعاًعلى هذا الحصار بالشكل الاتي:

” تمت خلال التسعينيات وهي فترة الحصار الجائر الذي لم يسلب انسان العراق حقوقه الدوائية والغذائية فحسب، بل حتى حقوقه المعرفية التي سلبها منها التحالف الانكلو- اميركي المتباكي على حقوق الانسان في العراق”.

امام هذا الواقع المؤلم حقاً، رأى وميض ان افضل سبيل للخروج منه، يكمن في حلين اثنين مترابطين فيما بينهما، ولايمكن الفصل بينهما بأية حجة من الحجج، الحل الاول حدده وميض بما يلي:

” كان كل شيء في العراق يصرخ بالحاجة الماسة الى الاصلاح السياسي والدستوري المتمثل في احداث ثلاثة: مصالحة وطنية، يواكبها ويسهلها تحول ديمقراطي، يرافقه احترام جاد وملموس لحقوق الانسان ومنها الحق في حرية البحث والرأي والفكر”.

مع العلم، ان وميضاً لم يعرض ذلك بعد سقوط النظام، بل عرضه امام الرأي العام عام 1995 في المناظرة التلفزيونية مع سعد قاسم حمودي، التي اشرنا اليها سابقاً، اذ قال بالحرف الواحد :

” آن الاوان لانتقال البلاد من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية”.

ان نظرة متمعنة في هذا القول، تجعلنا ان نؤكد ان وميضاً كان يحلم بتشريع دستوري دائم للبلاد يضمن حق المواطنة على جميع الصعد، ولاسيما الصعيد السياسي، لانه اذا ما تحقق ذلك، فان الحل الثاني سيكون ميسوراً وهو السعي الجاد لـ “الانهاء الفوري للعقوبات الاميركية التي احرقت اليابس والاخضر” على حد تعبير وميض نفسه. بمعنى آخر، ان الامريكان وحلفاءهم ادّعوا ان سبب عقوباتهم على العراق، مرتبط بشكل مباشر بدكتاتورية وخطورة النظام العراقي على امن المنطقة، ومن اجل سحب البساط من تحت اقدام الاميركان، وفضح سياساتهم امام الراي العام العالمي، كان وميض يطالب ” بالشرعية الدستورية ” بدلا عن ” الشرعية الثورية”، الا ان النظام لم يستجب لدعوة وميض الصادقة والصريحة حقا. لنقرأ معاً ماذا قال وميض عن رفض دعوته :

” ومن المؤسف ان قيادة البلاد الرسمية نأت بنفسها بعيداً عن كل ذلك، بل تجاوزت كل الحدود في الاصرار على سياسات الاقصاء والابعاد، واحتكار المعرفة وتبني ديموغاجية الاعلام بدلا من الثقافة الرصينة، وتعميق الاعتماد على المصفقين الانتهازيين بدلا من المثقفين الصادقين، وكانت النتيجة هذا الواقع الكارثي الذي نعيشه الآن”.

وعلى الرغم من رفض دعوة وميض الوطنية، فان الرجل لم يستسلم للواقع البتة، بل بذل كل ما بوسعه من اجل جلب الدواء الى الشعب العراقي وذلك عن طريق علاقاته المميزة مع اعضاء الجمعية العربية للعلوم السياسية. وللامانة التاريخية كانت داره شبه صيدلية لتزويد المواطنين بالأدوية مجاناً، الامر الذي اثار حفيظة النظام القائم آنذاك الذي قال له بالحرف الواحد ” اننا لانسمح لاي كان ان يكون بديلا عن الحكومة الوطنية “، على أساس ان توزيع الدواء من مسؤولية الحكومة حصراً! ولم يستسلم وميض لهذا التهديد، بل ظل يواصل جهوده في المؤتمرات العربية لشرح آلام الشعب العراقي جراء الحصار الصحي المفروض عليه. فقد القى كلمة في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من أيلول عام 1998 بيّن فيها انه لغاية نهاية عام 1995، قد رحل “عنا” حسب احصائيات منظمة اليونسيف ” 560 الف طفل عراقي تقل اعمارهم عن 5 سنوات”، ” لاسباب تتعلق بالحصار حصراً ولكم ان تتصوروا الرقم حتى نهاية 1998″، و ” يحز في نفسي القول بان رحيل هؤلاء الابرياء الاطفال لربما كان اكثر رحمة من الاطفال الذين بقوا على قيد الحياة لتفتك بهم امراض سوء التغذية والفقر والفاقة والحرمان وما يتبع كل ذلك من قيم منحرفة وانحرافات نفسية وسلوكية باتت تهدد كل المجتمع العراقي” وختم كلمته بهذا القول:

تضامن فعال

” ان العدوان الاميركي ما بات يستهدف فيه نظاماً ولا سياسة بل كل المجتمع حتى تلك الشرائح التي تدعي _ زوراً وبهتاناً- الانتصار لها. ان التضامن الفعال والعميق العربي والاسلامي مع شعب العراق في محنته بات مطلوباً وملحاً اكثر من اي وقت مضى، وان البدء في مهام التحول الديمقراطي في العراق تحقيقاً لمشاركة العراقيين كل العراقيين في الدفاع عن انفسهم ومستقبلهم. ومن اجل ترصين الوحدة الوطنية الطوعية والراسخة بين كافة ابناء العراق بما يعزز من الصمود الاسطوري ويصل به الى غاياته السامية، بات من الامور المسلمة، والتي لاتقبل التأجيل، وبكل اخلاص، لا اعتقد ان شعباً عانى مثل معاناة اهل العراق، فليكن التضامن معهم ولتكن المشاركة لهم حصيلة تلك المعاناة وذلك الصبر وتلك الارادة الصامدة”.

وفي الواقع، ان مواقف وميض التي استعرضناها خلال فترة الحصار المفروض على العراق توصلنا الى حقائق عدة، ان وميضا تضامن مع جميع العراقيين من دون تمييز او تفريق، وثانياً ان الرجل كان يسعى الى اصلاح النظام السياسي وليس الى اسقاطه من الخارج، لانه كان يدرك، ان سقوطه عسكرياً من الخارج، سيؤدي الى اوضاع اسوأ مما كانت عليه، وهذا ما اكدته تجارب التأريخ الحديث في تاريخ العراق المعاصر، فأن جميع الانقلابات العسكرية التي حصلت في العراق كانت تؤدي الى اوضاع اسوأ من الاوضاع التي ثارت عليها حسب تقويم السياسي المخضرم حسين جميل. ولكي نبقى في صلب الموضوع، ننقل ما قاله وميض عام 2001، بشكل واضح عن اسباب تخوفه من سقوط النظام عبر الاحتلال الاجنبي:

” ولا اخفيكم في احيان كثيرة، انا وغيري ممن نعتبر انفسنا معارضة في العراق الآن، نخشى من انفجار الوضع، نفضل إن صار تحول ديمقراطي، ان يصير بشكل جرعات مدروسة ومخلصة، ولا مانع ان تكون تدريجية، شرط ان تكون حقيقية. انها افضل من انفجار لايعلم الا الله كيف ستكون نتائجه وربما يودي بالدولة”.

وفي الواقع، ان ما قاله وميض، يبيّن لنا، عمق تفكير الرجل، وقدرته الفائقة على دراسة المستقبل، فبعد عامين من كلامه وقعت كارثة الاحتلال الاميركي للعراق الذي لم يسقط النظام فقط، بل دمر كل شيء فيه من قيم وسلوكيات ومؤسسات عسكرية ومدنية، واثبتت الاحداث التي اعقبت الاحتلال ان ما قاله الرئيس الاميركي بوش بانه سيجعل العراق أنموذجاً للديمقراطية في الشرق الاوسط قول كاذب وعار عن الصحة!!، الامر الذي دفع وميضاً ان يتعامل مع المشروع الامريكي وادواته بحذر كبير، و الاسراع بتأسيس المؤتمر التأسسي الوطني العراقي لفضح سياسة الاحتلال، اذ اصدر جريدة ” راية العرب”، ثم جريدة “التيار” اللتين كانتا تمثلان” صوت الوطنية والديمقراطية المعارضة للاحتلال”، فقد كتب وميض فيها مقالات افتتاحية، كان يركز فيها على ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ، وعلى ” بشاعة الاحتلال الاميركي” و ” صمود الشعب العراقي”. فقد كتب على سبيل المثال، مقالا عنوانه ” ثورة 14 تموز الخالدة دروس وعبر ” شدّد فيه على ان الثورة كانت ” انتصاراً لفئة المحرومين من الفلاحين باصدار قانون الاصلاح الزراعي، (وان انتقص منه عدم توفير الدولة لمستلزمات نجاحه بشكل كامل)، وشهدت الطبقة المحرومة وخاصة الطبقات الوسطى ازدهاراً لم تعرفه من قبل، فضلا عما شهدته الثورة في ايامها الاولى من تحقيق “وحدة وطنية بين جماهير الشعب، وتم الاعتراف بالاشقاء الكرد كشركاء في الوطن مع العرب”، ولكن للاسف، ان ذلك لم يدُمْ طويلا، اذ شهدت السلطة السياسية صراعاً سياسياً بين قطبيها عبد الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف لينعكس ذلك على الجماهير التي “كانت تتصارع في الشوارع″، و ” هكذا ضاعت مقومات الانتصار لثورة تموز عبر بناء سلطة سياسية متوازنة ومسؤولة”، و ” معها ضاعت اهداف الوحدة والاتحاد وكذلك الديمقراطية والبرلمان”، الامر الذي ادى اخيرا الى ان “تتوالى غابات الخوذ الفولاذية، تحكم العراق وتوالي سفك الدم واهدار كرامة الانسان ورزقه”، و ” يدور الدولاب الدموي” منذ 14 تموز 1958 لينتهي شعب العراق ” النهاية المفجعة : الاحتلال الاميركي – البريطاني للعراق في القرن الواحد والعشرين”.

عقدة الفكر

وفي الواقع، ان دوافع وميض من وراء هذا المقال، لم يكن الانتقاص من القيمة الحقيقية لثورة 14 تموز بقدر ما اراد ان يؤكد ان ” الدولاب الدموي الذي ما كان بوسعه الاستمرار ” الا بسبب ” انتفاء اجواء الرحمة”، و” تغليب لغة الرصاص على لغة الحوار”، الامر الذي يؤكد ومن دون شك، ان “الاستبداد لايرحم حتى المستبدين”. ويبدو واضحاً، ان وميضاً قد حدد عقدة الفكر السياسي في تاريخ العراق المعاصر بهذه المعادلة:

ان ” الاستبداد العثماني” ادى الى ” الاحتلال البريطاني”، وان الاخير ادى الى ” الانتداب البريطاني” الذي في جوهره كان وجهاً من وجوه الاحتلال، والذي بدوره ادى الى تنصيب الملك فيصل الاول الذي وصف وميض تنصيبه بأنه كان ” نصف عراقي، ونصف بريطاني”، وهذا التنصيب كان تعبيراً واضحاً عن الديمقراطية المزيفة التي فرضتها بريطانيا على العراق، والتي ظل النظام الملكي ينتهجها طوال عهده (1921-1958)، الامر الذي ادى الى سقوطه، وبروز “الدكتاتورية العسكرية” التي هي الاخرى صادرت ارادة الشعب، فلم يشهد عهدها (1958-1968) اية انتخابات نيابية حرة، مما ادى الى سقوطها، ومجيء ” الانظمة الشمولية” التي نأت هي الاخرى عن نفسها للانتقال من الشرعية الثورية” الى ” الشرعية الدستورية” لتؤدي اخيرا الى ” الاحتلال الاميركي” الذي جاء بديمقراطية ما انزل الله بها من سلطان، وهي ديمقراطية ” الزحف”، اذ اغلب الذين اصبحوا اعضاء مجلس النواب منذ العام 2005، وليومنا هذا، لم يفوزوا في الانتخابات، الا بعد ان اضيفت لهم اصوات رغم ارادة الشعب!!!.

كان امراً طبيعياً، ان تثير اساليب واكاذيب الاحتلال الاميركي وادواته في العراق حفيظة وميض، إذ استغل صحيفة ” راية العرب” ليس لكتابة مقالات افتتاحية حسب، بل لتوجيه رسائل مفتوحة الى القيمين على البلاد. فعلى سبيل المثال، وجه ” رسالة مفتوحة” الى فؤاد معصوم عندما كان رئيساً للهيئة العليا للاعداد المؤتمر الوطني اكد فيها انه لايمكن ” الاعداد لمؤتمر وطني” مالم يرحل المحتل عن البلاد. لنقرأ سوية ماذا كتب وميض عن هذا الموضوع تحديداً:

” هذه اللجنة يجب – بداهة – ان تكون بعيدة كلياًعن قوى الاحتلال وعملائه. ففي كل التاريخ المعروف لم نسمع عن احتلال او عدوان يسمح – ناهيك عن انه يشجع- قيام هيئات لتقوم بتصفيته . وبغض النظر عن النوايا الطيبة او غيرها او عن (الواقعية) او (الوقوعية) فأن هذه المؤسسات ستجد نفسها ابتداءً وانتهاءً في خدمة الاحتلال وضحية له”().

كما وجه وميض (رسالة مفتوحة) الى السفير الاميركي نغرو بونتي شدد فيها على نقطة جوهرية، هذا نصها:

” ليس من المألوف لمواطن او تيار سياسي عراقي، وبالنسبة للتيار القومي الوطني والعربي ليس من المرغوب اصلا توجيه رسالة الى سفير دولة اجنبية وخاصة عندما يتعلق الامر بشؤون عراقية داخلية”، الا انه ” انسجاماً من قناعتنا الراسخة بانكم شخصياً ومن خلفكم حكومتكم الاميركية هم الحاكم الفعلي للعراق والامر الناهي في شؤونه، فقد رأينا من المناسب توجيه هذه الرسالة لسيادتكم لا حرصاً على دماء العراقيين وكراماتهم فحسب، وانما حرصا منا ايضا على تجنيبكم شخصياً وكذلك حكومتكم المزيد من الاخطاء التي من ” العسير عليكم تصحيحها في المستقبل، وربما تشكل حاجزاً دموياً – الى الابد- بينكم وبين الشعب العراقي فان ليس من المعقول والمنطقي، تطالبون انتم وحلفاؤكم في العراق ان يقوم اهل الفلوجة بتسليم ابو مصعب الزرقاوي، والا فأن اجتياح الفلوجة سيكون حتمياً … اي منطق هذا ياسيادة السفير، واية لغة هذه؟ “.

وفي الواقع، ان وميضاً لم يكتف بذلك، فقد انتقد شدة ” الصمت المريب” و ” التصريحات الاستفزازية” ضد اهالي النجف ومدينة الشهيد الصدر، مدينة الفقراء والمستضعفين، و”التدخل الاقليمي” في شؤون العراق، واخيرا وقاحة بعض ساسة العراق للعمل بتطبيع العلاقات بين العراق والكيان الصهيوني”.

مما سبق يبدو واضحا، ان وميضا كان جريئاً في مواقفه، ولا تأخذه في قول الحق والحقيقة لومة لائم، وهنا يتبادر الى اذهاننا سؤال، هو انه بعد هذه المواقف الجريئة التي قالها وميض كلها، سواء في زمن النظام السابق، الا انه لم يعتقل من قبله، في حين كان النظام السابق، لا يرحم العديد ممن قالوا عشر معشار ما قاله وميض. عن هذا السؤال يجيبنا وميض بكل دقة ووضوح:

” يعرفون اني رجل اكاديمي، ميال الى النقد، لكني لست متآمراً سياسياً”.

ومهما يكن من امر، فأن مواقفه نالت اعجاب وتقدير محبيه ليس بعد وفاته، بل في اثناء حياته، فيكفي ان اشير الى الاهداء الذي قدمته له في احدى كتبي تقديراً لمواقفه الوطنية المشرفة . ننقل نصاً كلمات الاهداء :

” مواقف هؤلاء الرجال حافز لنا للنهوض ببلدنا العزيز، الشخصية الوطنية المعروفة الدكتور وميض جمال عمر نظمي الذي كان يجلب الدواء الى ابناء شعبه المحاصر ويوزعه عليهم مجاناً متحدياً النظام السابق بجرأة وطنية صادقة”.

خلاصة موضوعية لافكار وميض جمال عمر نظمي:

أثبتت تجارب التاريخ، ان الافكار المتنورة تولد من رحم البيئات الاجتماعية المنفتحة، والعكس صحيح بالبداهة، فالافكار المتطرفة تولد من رحم البيئات الاجتماعية المتخلفة.

من هذا المنطلق، يمكن القول، ان افكار وميض جمال عمر نظمي المتنورة قد ولدت من رحم بيئة اجتماعية حضارية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، اذ كان عميد الأسرة جده (عمر نظمي)، مستقلا من دون ان ينتمي الى اي حزب سياسي طوال حياته. في حين، كان والده (جمال) قومياً في افكاره، اما عمه (كمال)، فكان يسارياً ثورياً، وكان خاله (باسل الكبيسي) قومياً ثورياً، الأمر الذي القى بظلاله على التكوين الفكري لـ (وميض)، فقد كان عاشقا للمعرفة، وشغوفاً بالاطلاع على مصادرها، فاختار الاتجاه القومي بحرية تامة بدون اي تردد او خوف. بمعنى آخر، انه لم يندفع مع الاتجاه القومي بعواطفه حسب، بل اختاره بقناعة فكرية تامة، فقد كتب مقالات قومية عدّة، وهو لم يتجاوز من العمر 23 عاماً، الأمر الذي يؤكد أن الرجل لم يعش اجواء المراهقة اسوة بأقرانه، بل عاش الهم الوطني والقومي منذ مطلع شبابه.