بعد إعلان الثور الأحمر ترامب

الا تسمع تلك الاصوات التي تنادي هل من مغيث يحتضن ارض وعرض فلسطين القدس اصبحت اليوم محتلة تماما عزيزي العربي اذن حكامنا اصحاب العهر اين هم من تلك المأساة يوجب علينا ان نقف صفا واحد من اجل قضية القدس ولا نسمح لأي اجنبي غريب يدخل ارض فلسطين هيا لنعلن ونثور ثورة رجال بيد واحدة ونكتب الشعارات القدس عربية القدس عروس العرب وعروس الخيرين ليست عروسا للحاكمين من سلاطين العرب هؤلاء العملاء تبا لكم يا اخوة الشياطين الا تحركوا ساكنا على قدسكم وانتم مع العهر تقضون مع السرقات والحرام تعيشون ما ابشعكم يا ظلام العرب ولستم حكاما اذن اين الرحمة لأطفال تنادي هل من مغيث وبعد اعلان الثور الحمر ترامب بأن القدس عاصمة اسرائيل وانتم نائمون وتسمعون ماذا يجري في قدسنا الحبيبة مهبط الانبياء وبيت الله الاول يغتصب امام ناظريكم وانتم تركعون لله وتصومون اذن اين عبادتكم رجالكم لا تشدهم الغيرة على ارضهم وعرضهم الموت اشرف ولا العار الذي نحصل عليه بسببكم رسالة الى كل شريف عربي ان كان من الطبقة السياسية او الطبقة العادية دعونا نشد اسرجة الخيل ونحمي قدسنا ونلعن الحكام والخزي والعار لهم الى يوم يبعثون وسيكتب التأريخ عنهم ويمجد الامة العربية المنتفضة ضد هؤلاء الخنازير من بني صهيون واسرائيل عاشت القدس حرة عربية

ذوالفقار عبد الحسين