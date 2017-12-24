وحتى عيسى عليه السلام يرفضها

مظاهر احتفالكم بوطني المذبوح بذخ ..حفلات أعد لها بصورة مذهلة ميزانيتها ترمم مهدوم وتعالج مجروح وهل يقبل المسيح برقصكم على آهات الفقراء ؟

عند نهاية السنة وحين تتعالى اصواتكم وضحكاتكم هناك من يقف بعيدا يحمل كيسا ليس فيه غير هواء ينتظر بفارغ الصبر لعله يُملئ من فضلات حفلات كان أعدادها من أجل تصوير لمواقع التواصل والشهرة لا أكثر ..!..

ماكان المسيح مبذرا ولا يتجاهل دمعة يتيم كان زاهدا الى حد يفترش التراب وينام وهذا معروف ليس أكتشافا جديدا لكننا نتجاهل ونتعمد ذلك… مشاركة الأديان الأخرى أعيادهم سويا شئ نفخر به …لكن.. حد الاسراف !!..

المبالغة بكل تلك المظاهر يوجع قلوبا تلوك فضلاتكم لسد رمق وجوع…عذرا على الوصف لكنها حقيقة..مناطق كثيرة من بغداد ومحافظات أخرى تستعد لأعياد الميلاد ورأس السنة وسعادتنا بخطوات التآلف والتلاحم تلك تفوق الوصف . …وياليت لو كانت بحدود معقولة بلا مبالغة ….المطرب الفلاني بكذا أجر ..والقاعة الفلانية كذا أجر ..

وهناك حفلات ستقام بالشوارع وطرق تزدحم …

تمويل هذه الأمور بوطني يتم على أتم وجهة وبلا أخطاء…كما هي الانتخابات الوهمية .. تبقى على الأرصفة نفايات احتفالكم ليأتي صاحب الكيس الفارغ ينبش بها كالدواجن …يشبه حاله كثيرا حال شعب انتخب وفقد الناخب ووعوده…..

تبقى على يده آثار الثرى كما يبقى على أصابعنا حبر انتخاب اللصوص …

مابين ذلة الحاجة ودمعة ألم على كبرياء مبعثر يبقى فقراء وطني يختنقون بغصة الكلمة ….أما كنا أولى بهذا الهدر بالمال والطعام؟؟؟

بمواقع التواصل الاجتماعي تجد ملائكة حتى كدنا نظن أننا في الجنة …ينشر بصفحته أتقوا الله بأيتام الشهداء…وهو ذاته بالواقع يتغافل عن بنت صديقه الشهيد التي تركت مقاعد الدراسة لأنها لا تملك حذاء.

وقف عند متجر اشترى ألعابا نارية بمبلغ من المال قد يحل أزمة لأحدهم …

ثم عاد وفتح حسابه الشخصي بموقع التواصل ونشر كلمات الرحمة ..

(أرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء)

اانت مصاب بأنفصام؟؟؟؟

وحتى عيسى عليه السلام لايقبل بتبذيركم

كونوا أوعى من مجرد مخلوقات تصفق وتهلوس بالليل ليأتي مسكين مع بزوغ الفجر ينظف اوساخكم مسببين له جرحا بالروح لايشفى…وحتى عيسى عليه السلام لايقبل بأفعالكم….

دنيا حميد عبود القريشي