القانون النموذجي العربي الموحّد للمرور – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

في منتصف ثمانينات القرن الماضي ، كنت برتبة عقيد مرور اتولى مسؤولية مدير معهد المرور اصالة ومدير اعلام وزارة الداخلية وكالة ، سُألني احد كبار مسؤولي الوزارة عن اي دائرة من دوائر قوى الامن الداخلي تستحق اهتماماً مكثفاً من قيادة الوزارة ؟ وكان جوابي هو شرطة المرور . وعندما سُئلت عن السبب اجبت:-

اولاً // شرطة المرور هي المسؤولة الاولى عن مكافحة جرائم المرور ، وجرائم المرور هي اكثر انواع الجرائم المسجلة في الاحصاءات الجنائية في العراق سنوياً .

ثانياً // شرطة المرور هي المسؤولة عن تنفيذ قانون المرور ، من اجل تقليل معدلات حوادث المرور ومنع اسباب الازدحام وتسجيل المركبات ومنح رخص السياقة وهذا القانون ، كما وصفه احد كبار القضاة العراقيين هو قانون الحياة لان له صلة بتنظيم سير المشاة ونقل الركاب وضبط السواق وهم يمارسون حياتهم اليومية .

ثالثاً // شرطة المرور تتحمل واجباً مهماً هو حماية حقوق الانسان في الحياة والسلامة والامن والسفر والتنقل … وهذا الواجب جدير بالمزيد من الاهتمام ….

رابعاً // حوادث المرور ، كما تؤكد منظمة الصحة العالمية ، من اهم اسباب الموت في عصرنا الراهن ، واهم وسيلة لمنع تلك الحوادث هي نشر الوعي المرور في اوساط الجماهير …. وشرطة المرور عبر برامجها الاذاعية والتلفازية ونشراتها الاعلامية تتولى مسؤولية التوعية المرورية للشعب .

دعم مالي

خامساً // جميع دوائر قوى الامن الداخلي ، عدا المرور ، تطلب في وزارة الداخلية دعماً مالياً سنوياً لسد نفقاتها اليومية ، اما شرطة المرور فانها تسدد لميزانية وزارة الداخلية مبالغ طائلة هي حصيلة رسوم السيارات ورسوم اجازات السوق ومبالغ الغرامات المفروضة وفق القانون على السواق المخالفين وفي تشرين اول / 1986 قدمت مشروع خطة بحث لرسالة دكتوراه بعلوم الشرطة الى اكاديمية الشرطة المصرية ، وكان عنوانها مشروع قانون مرور عربي موحد واوضحت اهمية الموضوع … بما يلي :-

يعد قانون المرور العربي الموحد اسهام في بناء المستلزمات الفكرية والمادية التي تساعد على تحقيق الوحدة القانونية العربية ، كمدخل مهم للوحدة العربية .

اسهام في الجهد العربي الذي تبذله جامعة الدول العربية وعدد من مجالسها المتخصصة ، ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب ، ومجلس وزراء الصحة العرب ، ومجلس وزراء العدل العرب ، وعدد من المنظمات الشعبية العربية وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين …. في توحيد التشريعات العربية

يساعد في تذليل مشكلة من اوسع مشكلات الحياة الانسانية المعاصرة ، وهي مشكلة حوادث المرور التي تعد احدى التهديدات الاجتماعية للامن القومي العربي بمفهومه الشامل .

يصعد العناية بدراسة جرائم المرور بوصفها ذات طبيعة متغيرة ، تتأثر باختلاف الزمان والمكان ، ويرسم السياسة الجنائية الملائمة لمنع وقمع تلك الجرائم

يحدد اهم اهداف ادارة المرور في تبسيط اجراءات الخدمات المرورية للشعب ، والوقاية من الاخطار والاضرار الناجمة عن مشاكل المرور ، ونشر الوعي الجماهيري بقواعد السلامة المرورية كضمان للتمتع بحقوق التنقل والسفر والسلامة العامة .

ومن المؤسف ان لجنة المناقشة اوصت بان يكون عنوان مشروع رسالتي للدكتوراه هو جرائم المرور وليس مشروع قانون مرور عربي موحد ، كما ان زيارة السادات الى اسرائيل صعبت عودتي الى القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه …..

فهل انتهت فكرة مشروع قانون مرور عربي موحد ؟

عندما كان المكتب العربي لمكافحة الجريمة ، وهو احد المكاتب المتخصصة المرتبطة بالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، ومقره في بغداد مسؤولاً عن تنظيم عقد المؤتمرات الدورية لرؤساء اجهزة المرور في البلاد العربية ، وعن اعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بادارة وتنظيم المرور وبخاصة في مجال الحد من حوادث المرور .

مشاركة مؤتمر

شاركت في اول وثاني وثالث مؤتمر لرؤساء اجهزة المرور خلال السنوات 1985 و1987 و 1989 وقدمت اكثر من دراسة لتذليل مشكلات المرور ، او لتوحيد اساليب تأهيل رجال المرور ، او لتحسين ادارة وتنظيم المرور ، او لتبسيط انجاز معاملات تسجيل المركبات ومنح وتجديد رخص السياقة ….

ومنذ عقد اول مؤتمر لرؤساء واجهزة المرور سنة 1985 في تونس ، كان موضوع توحيد الاحكام العامة في قوانين المرور العربية ، وتطوير تشريعات المرور ، وارداً في اكثر الموضوعات المدرجة في جداول اعمال تلك المؤتمرات ، وفي اقتراحات الوفود المشاركة فيها ….. مما شجع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على اعداد مشروع قانون نموذجي عربي موحد للمرور ، نوقش مؤتمر العربي السادس لرؤساء في اجهزة المرور الذي عقد في تونس في حزيران / 1996 ونال قبولهم ، وكان من توصياتهم للدول العربية الاستفادة من مشروع القانون العربي الموحد للمرور ووافق مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الرابعة عشرة التي عقدت في كانون الثاني 1997 على العمل بتلك التوصية .

ويتكون القانون النموذجي العربي الموحد للمرور من 42 مادة موزعة على اربعة ابواب هي :-

الباب الاول :- قواعد تنظيم المرور على الطرق العامة .

الباب الثاني :- اجراءات ترخيص المركبات ونقل ملكيتها ومُدد ترخيص سيرها ، ولوحات وارقام المركبات … ورخص سوق المركبات … وشروط اصدار رخص السوق . الباب الثالث :- العقوبات والتدابير المقررة ضد الجرائم المنصوص عليها في القانون .

الباب الرابع :- لوائح ترخيص المركبات غير الآلية ، واداب المرور واخلاقياته ، وقواعد تنظيم المرور ، وواجبات وصلاحيات لجان المرور المركزية والمحلية .

عمران عيسى حمود الجبوري – العمل الامني العربي المشترك والافاق المستقبلية – نيسان – 2000 – الجامعة المستنصرية – معهد الدراسات القومية والاشتراكية- بغداد – صفحة 70 – 71.

جهة تشريعية

,منذ اكثر من سنة سمعت ان جهة تشريعية مختصة في وزارة العدل العراقية تعمل على اعداد مشروع قانون مرور جديد يحل محل القانون النافذ حالياً الذي صدر في سنة 2004 …. فهل ستستفيد تلك الجهة من مشروع القانون النموذجي العربي الموحد ؟ نرى ضرورة ذلك .

ومن المفيد ان اشير الى ان من وصايا اوسع مؤتمر عالمي نظمته منظمة الصحة العالمية قبل اكثر من ربع قرن لمواجهة مشكلات حوادث الطرق في البلدان النامية عقد في المكسيك سنة 1981 :-

اعتماد المنهجية العلمية في وضع البرامج الوطنية لمنع الحوادث .

اعتبار سلامة المرور جزءاً اساسياً في السياسة العامة لتنمية حركة النقل .

تحسين هيكل تعليم وتدريب كافة مستعملي الطريق عن سلوكيات السلامة .

اعتماد وتحسين انظمة جمع المعلومات عن حوادث المرور .

تطوير وسائل اختبارات السياقة وتطبيق قواعد مشددة لاثبات اللياقة الصحية للسواق المحترفين .

تطوير شبكات الطرق العامة وصيانتها يزيد من مستوى الامان فيها .

ضمان عوامل السلامة في تصميم المركبات وفي صيانتها .

العناية الخاصة باجراءات منع وقوع الحوادث والوقاية من الاصابات او تخفيف شدتها .

اتخاذ التدابير الحازمة للمكافحة الفعالة لشرب الكحول عند السياقة .

تجديد اساليب تشريع القوانين المرورية وتأمين سرعة تطبيق العقوبات .

تنظيم وادارة برامج السلامة على الطرق .

تطوير سياقات التعاون الدولي لمواجهة مشاكل المرور . • تصعيد دور مختلف وسائل الاعلام العامة في نشر الوعي المروري وقواعد الوقاية من حوادث المرور .

للمزيد من التفاصيل – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – موجز وصايا اوسع مؤتمر عالمي بشأن حوادث المرور في البلدان النامية – مجلة قوى الامن الداخلي – بغداد – العدد 55 / 1985 الصفـــــــــــحات 105 – 109

{ ماجستير قانون / ماجستير علوم شرطة