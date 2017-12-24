على ذمة قلم

من يستحق البطل ؟ – علي الشاعر

اعتادت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بقيامها باستفتاءات نهاية كل عام لاختيار الافضل في كل مجالات الحياة .البعض من القنوات الفضائية والاذاعية وعدد من المنظمات اخذت على عاتقها تكريم (البعض) بلقب (الافضل ) بالرغم من ان هذا (الافضل ) هناك من هو افضل منه ،لهذا نحاول ان نختلق الاعذار للبعض من باب (احمل اخاك المؤمن على سبعين محملًا ).

لذا نجد ان اللجان المشرفة في هذا المكان او ذاك تجاوزت وللاسف حتى على مبدأ (المجاملة) في اختيار (الافضل ) وهذا لايعني اني ضد الاستفتاءات مادامت تصب في الاتجـــــاه الذي يخدم الابداع ويعزز روح المنافسة ،، ولكن ليست تلك المنافسة التي فقدت معناها لتصبح منافسة (للتغطية على الافلاس الابداعي وخاصة عند (حواء ) لتصبح منافسة على ارتداء (الملابس) او (المكياج) و( انواع العطور ) والتي غطت على عيون وعقول وافكار اعضاء اللجان المشرفة على اختيار الافضل .

المهم في امر اننا لم نجد وسيلة اعلام واحدة قامت باستفتاء لاختيار (افضل شعب) ولاسيما ان العراق وبفضل الديمقراطية الامريكية (المسلفنة) اصبح لديه العشرات من الفضائيات ،بمختلف ميولها وتوجهاتها .لهذا اتساءل ومعي كل المنصفين الايستحق الشعب العراقي ان يكون الافضل من بين شعوب الارض ؟

خاصة وان هذا الشعب يحمل كل مواصفات الافضلية وفي مقدمتها الصبر والإرادة والرجولة ، رغم كل ماتعرض له الشعب من ويلات ،،، الشعب العراقي الذي تعرض لاكبر هجمة شرسة في تاريخ الانسانية من خلال داعش ومن يقف خلفها وماسبقها وما تلاها ومطاولة هذا الشعب وتحمله لما حصل ويحصل من سرقة لثرواته وتمزيق للوحدتة الوطنية وغيرها .

لذا نجد ان الباري – عز وجل – اختار ارض العراق مرقدا لجسد سيدنا ايوب (ع ) وشــــــــاهدا على صبره الذي اصبح مثالا لنا ، وانيـــــنه رفيقا لنا حتى اصبح قولـــــــــه عز وجل على لسان ايوب (ربي اني مســـــــني الضر وانت ارحم الراحمين) شعارا لمساكين الوطن ،،، وكأن الشعب العراقي اصبح الوريث الشرعي لهذا الصبر والالم .

لهذا اقول : لانني من ابناء هذا العراق الذي مازال يحمل جنسيته العراقية بين اضلاعه ووسط قلبه والذي قاتل ثماني سنوات وتحمل الحصار ومارافق ذلك وماتلاه من ويلات اشعر بكل فخر بأني استحق لقب (البطل) من دون منازع.

فهل استحــق هذا اللقب ومعي كل ابناء الرافدين؟

ام ان هناك من له وجهة نظــــــــر اخرى ؟