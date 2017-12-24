الأغلبية السياسية بين التوافق والشراكة – رفعت البياتي

كثر الحديث مؤخراً بين سياسي اليوم للتركيز على ان تكون المرحلة المقبلة متمثلة بتشكيل حكومة اغلبية سياسية متناسين الطبيعة الايديولوجية للاحزاب السائدة وطبيعة الولاء الفكري هل هو للوطن ؟ ام ان هذه الاحزاب تابعة لاجندات تحرك من خارج الحدود . وهل ان وعي المواطن اصبح متكاملاً لفرز من يخدم هذا الوطن عن غيره من السراق الذين هدروا اموال البلد دون ان يقدموا اي خدمة تذكر .

ان مفهوم الاغلبية السياسية يحقق النجاح في المجتمعات المثالية البعيدة عن الحس الطائفي والمناطقي وكذلك تتحقق عند حسن الاختيار للناخب الذي يضع صوته في الصندوق الهادف لعز الوطن لا اذلاله لاسعاد الشعب لا لافقاره لوحدة الشعب لا لفرقته , لرفع المستوى العلمي لابنائه لا لتدميره .

ترى هل تتحقق وحدة الرأي والفكر للسياسي الذي ينادي بالاغلبية السياسية للمرحلة القادمة ؟ وهل وضع شاخص مصلحة الوطن فوق مصلحة حزبه وطائفته وانانيته ؟ هل تجاوز الانا الضيقة التي يعبر عنها في سلوكه اليومي المعتاد .

اننا نطمح باغلبية سياسية ناضجة متجردة كل التجرد عن سلبيات الماضي وما وصل اليه البلد من مآس وتدمير للمحافظات وتهجير ونزوح وتردي المستوى المعاشي للمواطنين بل اصبح الشعب ممثلاً في فئتين فئة السياسين الاغنياء لحد التخمة وفئة الشعب الذي يغلف الفقر جوانحه .

ان مبدأ الشراكة يعني التطابق للحد الادنى من المشتركات بين الاحزاب الحاكمة الذي افقد المعارضة دورها في التشخيص اذ ان النظرة الساندة للمعارضة الان توصف بالاعداء وهذا ما عطل لي صوت مطالب بالتعبير كما ان وحدة المصالح والمنافع الساندة بين الكتل السياسية جعل همها الوحيد الحفاظ على السلطة فقط دون النظر لبناء دولة المواطنة والمؤسسات .

ان مفهوم الشراكة بالمعنى الضيق المتبع الان افقده معناه ومحتواه فبدلاً من ان تكون الشراكة هادفة للتماسك للبدء بمرحلة البناء اصبحت الشراكة عاملاً للتناحر والهدر والتسقيط السياسي بين الشركاء .

اما مفهوم التوافق يعني الاتفاق بالرأي لمصلحة الوطن والمواطن والتوافق للبناء الفكري للشعب الذي لاقى الامرين من قسوة سلطة الاحزاب ما بعد عام 2003 ونظرة سريعة للمتحقق للمواطن تكون النتيجة لا شيء يذكر فبدلاً من ان نخطط للأمام بدأنا وبشكل سريع نسير للخلف :

1- اذن ندعو لاغلبية سياسية منسجمة اكاديمية تمثل الاختصاص النوعي للكفاءات المتمثلة بقيادة السلطة بكل اختصاصها .

2- ان تخلع هذه الاغلبية رداء الطائفية والعنصرية والمناطقية وترتدي رداء الوطنية والمحبة للجميع .

3- ان نفتح صفحة جديدة للتعامل مع كافة اطياف الشعب العراقي وبدون استثناء.

4- خلع نزعة الثارات غير المبررة وان تفتح ذراعيها للجميع لبناء عراق موحد من شماله الى جنوبه .

5- عدم الاستئثار بالسلطة وان تكون السلطة بيد الشعب وان لا تحتكر لفئة معينة او لحزب معين .

6- الاستفادة من اخطاء الماضي واعادة تقييم المرحلة السابقة وان نكون شجعاناً للاعتراف بالاخطاء ويجب مصارحة الشعب بها وبذل الجود لعدم تكرارها .

7- الانفتاح على كافة دول الجوار بدون استثناء والنأي عن سياسة التدخل بشؤون الغير كما ورد في الدستور.

8- ان تكون بوصلة كافة السياسيين باتجاه بناء عراق موحد شامخ يعتمد على ابنائه .

9- انهاء سياسة عسكرة المجتمع بعد ان تم القضاء على الزمر الارهابية المتمثلة بداعش .

10- دراسة الاسباب التي ادت الى تغلغل داعش في المجتمع العراقي والعمل بجد على عدم تكرار تلك الاسباب وان نكون جادين بدراسة الاسباب الحقيقية لذلك .

11- ان يرنو الجميع للارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن والمستوى العلمي والصحي والتربوي .

12- اعادة النظر بتشكيلة البعثات الدبلوماسية في الخارج وابعادها عن الصيغة الحزبية والطائفية واختيار ذوي الاختصاص الاكاديمي ليمثل هذا البلد احسن تمثيل .