الله يفرجها – ظافر قاسم آل نوفة

في محاورة عفوية بطلاها رجل وامرأة قد استوفى منهم الدهر مراده حيث استطاع ان يرسم بريشته القاسية مراحل العمر على بشرتهم المتعبة والتي تشبه كثيرا بتلك التضاريس التي نشاهدها عند تصفحنا اطلس جغرافية العالم ، لم يسعفنا الحظ كثيرا وربما لم نشبع فضولنا من الاستماع لجميع اطراف المحاورة ألا اننا وبيقين مطلق استمعنا للكلمة الاخيرة بكل وضوح وكانت الناطقة بها المرأة العجوز مجيبة الرجل الذي كان يتمتم بكلمات لا يفهمها ألا الجالس بقربه (الله يفرجها ) .نعم .. يا سيدتي الكريمة لقد اصبت بكلماتك العفوية عين الحقيقة التي تجلت في قوله الكريم (فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً) مبيناً ومؤكدا ان العسر يتبعه يسر مهما طال العسر ومهما اشتدت صوره ، وزاد في اطمئنان نفوسنا اليائسة قوله صلى الله عليه وسلم (لن يغلب عسر يسرين) .

فتعسر ايها العسر كما يحلو لك فان اليسر لا محال غالب ، ونتمنى بل ونتضرع بالدعاء ان نكون بلغنا قمة شدته لننحدر الى جانب الفرج الذي خاصمنا منذ زمن ليس باليسير حتى بدأ القلق ينتابنا وينثر فوق رؤوسنا دوائر الاحباط بجميع الوانه وخيوطه ، وآسر نفوسنا والتي أصبحت سجينة رغم الفضاء الواسع ، وأدميت معاصمنا من اثر القيود وثقلها .

قد يكون القياس غير محبب او لا يجيز لنا تشبيه مرحلة بأخرى ولكننا من كلمة السيدة العجوز (الله يفرجها) استعرضناها على شريط حياتنا فوجدنها مسجلة اعلى نسبة فيها ، ففي عقد ليس بالبعيد دارت فيها (الرحى) بدورانها لتطحن شبابنا جماعات وإفرادا ولم يخطر على بال احد من هذا الشباب ان حجر ( الرحى) سيعطل او يوقف دورانه ليعطي الامل لباقي الحبوب ان تنثر من جديد في الارض الخصبة لتطرح سنابلها الذهبية ، وعلى حين غفلة من الزمان عادت الرحى لدورانها المشئوم ولم تقتصر على طحن الحبوب بل تجاوزت الى جميع اصناف القوت الاخضر منه واليابس ولم تدع الا بطوننا خاوية ارهقها الصراخ من الجوع وحسبت انها لم تشبع بعد عسرها هذا ، ولكن المرء لا يتعظ فسرعان ما اصبحت القمامات مخازن لأشهى المأكولات ، وعسر اليوم ندعو ان يكون غدا يسرا ويسرا .

وعاصمة (الرشيد) مثالا لو استخرجناها من طيات الكتب واحصينا نكباتها لاحتجنا لأصابع تفوق اصابع ايدينا بكثير لاستكمال عملية الحساب والإحصاء ، وكم (هولاكو) تربع على صــــــــدرها الدافئ ونالت يده ضــــــــــفائرها السود وحاول اغتــــــــــصابها وبيعها في سوق النــــــــخاسين ولكن سرعان ما تعود الى فصيل الحرائر وتتـــــــربع على عرشها ويتشابك تاج الملوك وخصلات شعرها .

قد يتبادر للبعض اننا نخوض في عالم الاحلام الوردية وان واقعنا هذا لا يتغير وان غدا سيكون اشد سوادا من يومنا هذا ، قد يكون ذلك ولكننا ننتظر اليوم الذي يليه او الذي بعده لابد لذلك الظلام ان يتبدد ويشرق لنا النور الصافي .فعفوية المرأة العجوز امنت بها ..فلماذا نجحد نحن به ؟

لا يغلب عسرا يسرين …………… (الله يفرجها)