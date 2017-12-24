اللهم زد وبارك بشيوخنا – فائز جواد

يقيناً نعلم جميعا ان ظاهرة مضاعفة اسماء الشيوخ في العراق كانت قد تضاعفت وبشكل غير مسبوق وخاصة بعد العام 1990 ومازالت هذه الظاهره منتشره مع الاسف وهي غير صحيحه مع جل احترامنا وتقديرنا لجميع الشيوخ أهل الأصل والفصل وهم معرفون بتاريخ الأنساب لشيوخ العشائروحديثنا يذهب للذين تشيخوا حديثاً ، ونسألهم هل تعرفو كلمة الشيخ وتفاصيلها ؟

وللذين لايطلعوا على المعنى نروي هذه الحكاية ( يحكى ان الملك فيصل الاول كان في زيارة لإحدى الالوية التابعة للمملكة العراقية وقتها في الجنوب وبصحبته مجموعة من حاشيته وحل عليهم المساء في احدى القرى فامر رئيس ديوانه ان يسال عن اكثر شخص ميسور حال في تلك القرية لكي يضيفه الملك مع حاشيته الى الصباح ومن ثم إكمال مسيرة سفره وفعلا أتم هذا الرجل واجب الضيافة على أحسن مايرام ..وفي الصباح الباكر أراد جلالة الملك ان يرد جميل هذا الرجل لما قام به من عمل يحمد عليه فقال له الملك (اطلب ما تريد ؟ فقال الرجل اريد ان تجعلني(شيخا لهذه العشيرة) فاجاب الملك باستطاعتي ان أجعلك (وزيراً) او(متصرفاً) والمتصرف في وقتنا الحاظر محافظ او(نائب) في مجلس الأعيان الذي كان الملك يعين نوابه تعيينا في حينها أما مجلس النواب فيأتون نوابه بالانتخاب .اما ان أجعلك (شيخاً) فهذا ليس بمقدرتي فالشيخ لاينصب ولايعين إنما هي نعمة من الله تمنح للشخص الذي يقوم بخدمة ورعاية وصون وحفظ أهل عشيرته ويحضى برضاهم ، حيث إن كلمة شيخ تتكون من ثلاث حروف لكل حرف معنى ، ش .. وتعني الشهامة ي.. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. و خ..تعني خادم قومه فبالنهاية نستنتج من هذه الحكاية الرائعة ان ليس كل من اصبح عنده القدرة المالية قال انا شيخ وما أكثرهم في وقتنا الحاضر.كلمن ركب لاندكروز او سياره حديثه ولبس العكال والعباءة قال (انا شيخ ..( اخوتي اعزتي الشيخه حظ وبخت وأصل لايمكن تزويرها قط كما نلاحظه اليوم مع الاسف تناحر وصل حتى بين الاخوه ومن نسل واحد فاتقوا ولاتنجروا للقلة من المتهورين المنتمين لبعض الافخاذ العشائرية والذين يتعكزون باسم العشيرة ، نعم لاضير ولااعتراض ان نتباهى بعشيرتنا شريطة احترامها وتقديسها لاان يقوم البعض بابتزاز المواطنين باسم العشيرة فيفرض قضية (الفصل) العشائري التي تصل احيانا حد الاقتتال والدم والثارات التي تودي بحياة الابرياء ، نقول لمثل هؤلاء اتقوا الله واحترموا النسب والحسب وكبار السن الشيوخ الاجلاء الذين يرفضون تصرفات بعض المنتمين للعشيرة التي تكون زورا وبهتانا والتي تبتزالمواطنين باسم العشيرة .

فتحية وتقدير لشيوخ عشائرنا الاجلاء ونعم نقول زدهم وبارك بهم ماداموا يعملون للعراق ومصلحته ويشاركون بتهدئة الفتن ويرفضون كل التصرفات الصبيانية والابتزازية من قبل بعض الصبية المتعكزين على اسم العشيرة ورجالاتهما الذين نفتخر بهم دوما .