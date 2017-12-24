المحطة العالمية لسكك العراق تحتضن فعاليات مهرجان الأشقاء

هوايات وحرف تحمل روح الإبداع وتجسّد الأخوة والتسامح

بغداد – وسام قصي

اختتمت اعمال فعاليات مهرجان الاشقاء الرابع عشر مساء الجمعه المنصرم والذي كان قد افتتحه مدير عام دائرة الفنون العامة د. شفيق المهدي، صباح الأربعاء 20/12/2017 في قاعات المحطة العالمية لسكك العراق.

وتضمن المهرجان هوايات وحرفا متنوعة، ثقافية وفنية وتراثية وسياحية، ويستمر لمدة ثلاثة ايام، إذ يمثل تظاهرة كبيرة تليق ببلدنا تحمل روحية الموهوبين والمبدعين، وهي فرصة لتعريف الجمهور والمتذوقين بهواياتهم وحرفهم ومقتنياتهم، كما إنها فرصة للتعبير عن طموحاتهم وطاقاتهم الخلاقة، ومد جسور الصداقة بين المشاركين وتقوية صلة ترابطهم بما يعزز السلام وروح الأخوة والتسامح بينهم تجسيدا لوحدة العراق وثقافته وفنه وتراثه وتعزيز مكانته عربيا وعالميا في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا الحبيب.

وقال مدير عام دائرة الفنون العامة ان (المهرجان يمثل يوما كبيرا ومفعما بالنشاط، فالمرأة العراقية تقدم نفسها بأبهى ما يكون، ومعظم المشاركين المنجزين هم من النساء، 114 جناحا تبعث السرور بهذه الروح المتماسكة،إذ ندعو بان يكون هناك مجمع خاص لهؤلاء الحرفيين، وهنالك أشياء رائعة وأعمال متميزة للنسوة العراقيات من أعمال يدوية راقية ومبدعة ومبتكرة، ولابد من فتح المجال أمام هؤلاء المبدعين بدءا من منعم فرات إلى حد كل الشباب العراقيين، وهذه القاعدة لابد أن ننطلق منها).

تجميع سكراب

وعن مشاركته ضمن المهرجان قال النحات حسن العبادي ( شاركت بعمل ضمن فن تجميع السكراب ( الفن البيئي) بعنوان صياد السمك، استغرق مدة شهرين وبوزن أكثر من طن، وتضمن اكثر من 200 قطعة، أما الوجه فقد تضمن 20 قطعة فيه محاكاة لوجهي، وعالمياً يعد تجسيد الوجه بـ 20 قطعة من اعقد طرق العمل، يتناول العمل قضية الصيد الجائر الذي تتعرض له الثروة السمكية العراقية، والعمل مهدى إلى محافظة ميسان بدون أي مقابل، فضلاً عن كونه حقق متابعة كبيرة جداً في مواقع التواصل الاجتماعي).

وكان عضو المهرجان هلال حاضر العبيدي قد اعلن في وقت سابق ان الاستعدادات والتحضيرات كانت قد بدأت مبكرة، لإقامة مهرجان لقاء الأشقاء الرابع عشر للهوايات والحرف المتنوعة، في أوسع تظاهرة ثقافية، فنية، تراثية، سياحية، تقيمها وزارة الثقافة والسياحة والآثار .

واوضح العبيدي تحتضن بغداد للفترة من 20- 22 كانون اول الجاري فعاليات مهرجان لقاء الأشقاء الرابع عشر، وبمشاركة عشرات من المشاركين من بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى المشاركات العربية، حيث سيقام المهرجان على قاعات المحطة العالمية لسكك حديد العراق لكونها معلماً من معالم بغداد التراثية والسياحية.وأضاف البيضاني، ستقام قسم من الفعاليات على قاعات المتحف العراقي، والمتحف البغدادي، والمركز الثقافي البغدادي، وحدائق القشلة في شارع المتنبي، ويتضمن المهرجان مجموعة فقرات منها أقامة معارض متنوعة لأعمال فنية، وثقافية، وتراثية كالنقش على الخشب، والسيراميك، والنحاس، والفنون التشكيلية، والإعمال اليدوية النادرة، والخط والزخرفة الإسلامية، وكذلك عرض لبعض الهوايات، جمع الطوابع والمسكوكات، والعملات، والكتب والمطبوعات، والوثائق والمخطوطات، وفعاليات رياضية متنوعة لهواة نادي فرناس الجوي، ورياضة التجديف، وغيرها من الهوايات والحرف المتنوعة التي يرغب المشارك بها.

وقال( بان أيام المهرجان ستتخللها فعاليات بالشعر، والخطابة، والمقام العراقي، والغناء الريفي والبدوي، وعروض مسرحية، وألعاب الخفة السحرية، وسيتم تنظيم زيارات إلى أماكن ترفيهية كمتنزه الزوراء والمدرسة المستنصرية).

وحدة العراق

وتأتي أقامة هذا المهرجان في هذه المرحلة وذلك لتجسيد وحدة العراق وتعزيز مكانته عربياَ وعالمياَ، وبما يليق ببلدنا الحبيب في احتضان المواهب والطاقات الواعدة، حيث يعتبر المهرجان من المهرجانات السنوية التي يقيمها الهواة والمبدعون من الفنانين، والمثقفين ،والإعلاميين وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية.