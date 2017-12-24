الرعاية اللاحقة تدمج سبعة أحداث بأسرهم

العمل يطلق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرّغ

بغداد – داليا احمد

اطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ لمحافظة بغداد للمدنيين.

وقال رئيس الهيئة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (الهيئة اطلقت الدفعة الجديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين بعد اكمال جميع الاجراءات اللوجستية والقانونية اللازمة بالشمول), واضاف ان (عدد المشمولين بالراتب من المدنيين في بغداد بلغ 5828 مستفيدا), لافتا الى ان (التوزيع سيكون بواقع 200 مستفيد يوميا في مقر الهيئة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالقرب من دائرة الكهرباء).

طريقة استلام

مبينا ان (طريقة الاستلام تكون بحضور المعين فقط مع جلب المستمسكات الثبوتية الاصلية لكلا الطرفين المعين والمعاق وحسب الاسماء المنشورة في الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية للوزارة). ودمج قسم الرعاية اللاحقة في دائرة اصلاح الاحداث التابعة للوزارة سبعة احداث باسرهم.

وقال مدير عام الدائرة اركان ثامر صالح ان (القسم يقوم بالمراجعة والتنسيق مع محكمة الاحوال الشخصية في الكرادة لغرض اصدار اوراق ثبوتية للاحداث من مجهولي النسب وفاقدي الرعاية الاسرية من المشردين الذكور والاناث، فضلا عن التنسيق مع مديرية البطاقة الموحدة بغية اصدارها لهم), لافتا الى (تزويد الاحداث ايضا بكتب تأييد من اجل التقديم على الوظائف المتوفرة للاحداث من الذين سبق ايداعهم في الاقسام الايوائية التابعة للدائرة والمساعدة في تحسين ظروفهم). مضيفا (إذ تم التنسيق مع دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة لقبول تطوع ثلاثة من الاحداث المستفيدين في دور الايتام التابعة لدائرة الاحتياجات)، واكد صالح ان (القسم مستمر بزيارة ذوي الاحداث الذين تم اطلاق سراحهم للوقوف على اوضاعهم وتقويم سلوكهم ومساعدتهم على توفير اجواء ملائمة بين الاحداث واسرهم), وتابع ان (عدد الاحداث المشمولين بالرعاية اللاحقة في جميع الاقسام الايوائية بلغ عددهم 13 حدثا بواقع ثلاثة احداث من قسم الصبيان وثمانية احداث من قسم الفتيان وحدثين من قسم الشباب البالغين، اذ تم تنظيم استمارة دراسة الحال للمشمولين من قبل الباحثين الاجتماعيين وتقديم النصح والارشاد لهم وحثهم على تقويم سلوكهم للعودة للمجتمع بصورة سوية).

هيئة حماية

من جهة اخرى اكدت مدير عام دائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة العمل جاكلين صليوا ان الدفعة السادسة من رواتب الاعانات الاجتماعية ستطلق الايام المقبلة. واضافت صليوا ان (دوائر الهيئة تعمل بشكل تكاملي لإنجاز الاجراءات المالية والفنية تمهيدا لإطلاق رواتب الاعانات في دفعتها السادسة قبل نهاية العام الجاري) مشيرة الى ان (المبالغ التي تم صرفها خلال الدفعات الخمسة لرواتب الاعانات خلال العام الجاري بلغت نحو ترليون وخمسمائة مليار دينار) واوضحت صليوا ان (ايرادات الصندوق بلغت اكثر من خمسة وثمانون مليار دينار) مشيرة الى ان (المبالغ المتحصلة من ارباح الشركات وكذلك من ايرادات الصندوق بلغت نحو 40 مليار دينار). وتابعت ان (المبالغ المتحصلة من المتجاوزين بلغت 12مليار دينار فيما بلغت مبالغ الرواتب المعادة نحو من 34 مليار دينار ، اما مبلغ الفائدة المتحصلة من مبلغ الوديعة الثابتة بلغت مئة مليون دينار) مؤكدة ان (مجموع تلك المبالغ بلغت اكثر من 85 مليار دينار).