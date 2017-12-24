إحتفالات السنة الميلادية تزهو بلونيها الأخضر والأحمر

بابا نوئيل زائر المناسبة يتصدّر بملابسه التقليدية أسواق بغداد

بغداد – داليا احمد

تعد ليلة رأس السنة الميلادية أخر يوم في السنة يتم احياؤه بالتقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.

ويتميز احتفالات مدن العالم في ليلة رأس السنة بقدوم العام الجديد لا تحدث في وقت واحد وإنما تنطلق مع دقات الساعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورًا بأوربا والشرق الأوسط.

وقال المسؤول عن تنظيم الحفلات التراثية في امانة بغداد عادل العرداوي لـ (الزمان) أمس ان (الامانة قامت باستعدادات كبيرة في الساحات والمتنزهات والمتحف العراقي لاستقبال العام الجديد اذ ان المتحف شهد تجديدا لبعض التماثيل ذات الموديلات القديمة وتجديد ثيابها الفلكلورية وجعلها متحركة كل حسب الشخصية التي يمثلها بدلا من جمودها كاللمسات جديدة وهناك دراسة لمشروع ربما ينفذ بالقريب العاجل وهو انشاء متحف بغدادي فلكلوري في جانب الكرخ), واضاف ان (الامانة اعتمدت على تهيئة متنزه الزوراء لاستقبال الزوار من يوم 25 من الشهر الحالي لغاية الاول من كانون الثاني وهناك فعاليات اخرى تقام بنصب اشجار الميلاد في واطلاق اللالعاب النارية في اكثر من مكان كالساحات والاماكن العامة حدائق ابو نؤاس وكورنيش الاعظمية تسهم فيها جهات عدة وباشراف الامانة), وقالت المهندسة ملاك علي عن الاحتفال بليلة الميلاد في بغداد خلال تجوالها في اسواق منطقة الكرادة الشرقية للتسوق لاحتفال اعياد راس السنة الميلادية لـ( الزمان ) أمس ان (ليلة رأس السنة التي نودع فيها عاماً ونستقبل آخر، هي حدث إستثنائي يترقبه ويتحضر له الناس في مختلف أنحاء العالم، حيث تقام الإحتفالات والنشاطات والسهرات المتنوعة المختلفة، وتمارس الشعوب الكثير من العادات والتقاليد الإحتفالية التي لا تخلو من الغرابة والطرافة في آن معاً، وذلك تبعاً لموروثات ومعتقدات قديمة، تبعث على التفاؤل بالسنة الجديدة، ليعمّ فيها الخير والحظ), واضافت (لكن الجامع المشترك بين سائر الشعوب والبلدان رغم إختلاف التوقيت، هو عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل، إذ يحتفل الناس كل على طريقته بتوديع عام مضى وإستقبال عام آتٍ، وسط أجواء من الفرح والبهجة وتبادل التهاني والأمنيات السعيدة).

جذور العيد

فيما قال الطالب في كلية التربية محمد الاسدي ان (عشية العيد من الشيق التعرف على تاريخ وجذور عيد رأس السنة، وكيفية إحتفال شعوب العالم المختلفة بهذه المناسبة البالغة الأهمية، حيث يوجد الكثير من العادات والتقاليد الرائعة التي تختلف من دولة لأخرى يرجع أول مهرجان عرفه التاريخ إحتفالاً برأس السنة إلى مدينة بابل، في مدينة الحلة إحتفل البابليون بعيد رأس السنة في الإعتدال الربيعي، أي أواخر شهر آذار. وتبدأ الإحتفالات مع بدء الربيع وتستمر أحد عشر يوماً، مما يجعل إحتفالات عصرنا الحالي تبدو باهتة إذا ما قورنت بها، رغم كل مظاهر البهجة والبذخ), واضاف ان (من أقدم التقاليد التي ظهرت مع الاحتفال بعيد رأس السنة لدى الفراعنة صناعة الكعك والفطائر، والتي انتقلت بدورها من عيد رأس السنة لتلازم مختلف الأعياد. وكانت الفطائر مع بداية ظهورها في الأعياد تزين بالنقوش والطلاسم والتعاويذ الدينية وان طريقة احتفال المصريين به كانت تبدأ بخروجهم إلى الحدائق والمتنزهات والحقول، يستمتعون بالورود والرياحين، تاركين وراءهم متاعب حياة العام وهمومه في أيام السنة، والأيام الخمسة المنسية من العام، ومن الحياة. وتستمر احتفالاتهم بالعيد خلال تلك الأيام الخمسة التي أسقطوها من التاريخ خارج بيوتهم).

فيما تستعد امانة بغداد بنصب اشجار عيد الميلاد في عدد من مناطق بغداد استعدادا لرأس السنة الميلادية، وتهيئة الاجواء المناسبة للأسر البغدادية للاحتفال بهذه المناسبة.

يذكر ان مدن العالم تختلف فيها عادات الإحتفال بين مدينة وأخرى ولكنها تتفق في صيغة واحدة هي الإحتفال عبر عروض الألعاب النارية.و أن جزراً ككريباتي وساموا أول المحتفلين فان جزر هاواي هي آخر المناطق احتفالاً بهذه المناسبة. وتشتهر مدينة سيدني الاسترالية بأنها أول مدينة كبرى تستقبل العام الجديد وتنتقل أخبار احتفالاتها وصور ألعابها النارية إلى مدن العالم الأخرى التي تكون على وشك الاحتفال هي الأخرى بنهاية عام وحلول عام جديد.

ويطلق على هذه الليلة في بعض البلدان خصوصًا في أوربا الوسطى اسم ليلة القديس سلفستر، يذكر أنّ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تعتبر 1 كانون الثاني يوم عيد وذكرى مخصصة إلى مريم العذراء وهو يوم مقدس في معظم البلدان ذات الغالبية المسيحية، مما يتطلب من جميع الكاثوليك حضور الصلوات الدينية في ذلك اليوم. وقبيل منتصف الليل، يتزاحم الناس في الشوارع للإستمتاع بعروض الألعاب النارية والمفرقعات النارية الخفيفة ويمكن رؤية الألعاب النارية في أي شرفة.

منتصف الليل

ويحتفل في اليوم الأول من السنة الجديدة في منتصف الليل بشرب عصير التفاح غالبا ما تستمر الاحتفالات مع الأسرة والأصدقاء حتى الفجر..وفي العراق وخاصة العاصمة بغداد تحتفل الاسر المسيحية بالمناسبة عبر إقامة فعاليات ترفيهية عدة منها نصب شجرة الميلاد الى جانب عدد من نشرات الزينة والفعاليات الترفيهية المتنوعة الاخرى وتحرص الامانة على تهيئة جميع الفرص للأسر البغدادية للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالمرافق الترفيهية والألعاب في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه العاصمة بفضل جهود القوات الأمنية وانتصاراتها الباهرة في القضاء على الزمر الإرهابية وان اعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام يعد ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل استذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءً من ليلة 24 كانون الأول ونهار 25 الشهر ذاته من كل عام . وترافق عيد الميلاد في دول العالم إحتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة، واجتماعات عائلية بين الاسر المسيحية خاصة أبرزها وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وتناول عشاء الميلاد، علمًا أن أعدادًا كبيرة من غير المسيحيين تحتفل بالعيد أيضًا، وتعد المناسبة عطلة رسمية في أغلب دول العالم وفي الوطن العربي تعد عطلة في سوريا ولبنان ومصر والأردن وفلسطين ولأبناء الطائفة في العراق. كذلك، وان عيد الميلاد من أكثر المناسبات التي ينفق عليها البشر مالاً كما يوجد لهذه المناسبة أغان وموسيقى وأفلام ومسرحيات عديدة تتناولها، بأبعادها المختلفة.كما يتم بالمناسبة تزيين المنازل والكنائس والشوارع الرئيسية والساحات والأماكن العامة في المناطق التي تحتفل بالعيد، بزينة خاصة به عادة يعد اللونان الأخضر والأحمر هما التقليديان للإشارة إلى عيد الميلاد، وتطعم أيضًا بشيء من اللونين الذهبي أو الفضي يرمز اللون الأخضر للحياة الأبدية خصوصًا مع استخدامه للأشجار دائمة الخضرة التي لا تفقد أوراقها، في حين يرمز الأحمر ليسوع نفسه.

يذكر ان تاريخ نشوء زينة الميلاد طويل للغاية ويرقى للقرن الخامس عشر، حيث انتشرت وفي لندن تحديدًا، عادة تزيين المنازل والكنائس بمختلف وسائل الزينة، وتشمل زينة الميلاد شجرة العيد وهي رمز لقدوم يسوع إلى الأرض من ناحية، وهو حسب التقليد يجب أن تكون من نوع شجرة اللبلاب بحيث ترمز ثمارها الحمراء إلى دم يسوع وإبرها إلى تاج الشوك الذي ارتداه خلال محاكمته وصلبه وفق العهد الجديد.ويلحق بالشجرة عادة، مغارة الميلاد، وهي أقدم من الشجرة تاريخيًا، إذ كان تصوير مشاهد ولادة يسوع منتشرًا في روما خلال القرن العاشر، وكان القديس فرنسيس الأسيزي قام عام 1223 بتشييد مغارة حيّة، أي وضع رجلاً وامرأة لتمثيل مريم ويوسف وطفلاً لتمثيل يسوع مع بقرة وحمار المستمدين من نبؤة أشعياء حول المسيح، وانتشرت بعد مغارة القديس فرنسيس هذا التقليد في أوروبا ومنه إلى مختلف أنحاء العالم، وهي تمثل حدث الميلادإلى جانب الشجرة والمغارة، فإنّ الأجراس والسلاسل الذهبية والكرات الحمراء وندف الثلج وأكاليل أغصان دائمة الخضرة، والشموع اللولبية والملائكة وحلوى القصب والجوارب الحمراء، والنجوم – رمزًا لنجم بيت لحم – تعد داخلة في إطار زينة الميلاد التقليدية، ذلك يشمل أيضًا وجوه لبابا نويل وغزلانه، حيث درجت التقاليد الشــــعبية على اعتباره قادمًا عــــــلى متن عربة يجرها الغزلان أما الأكاليل الأغصان دائمة الخضرة فتوضع عادة على أبواب المنازل أو النوافذ لإظهار أن المسيحيين يؤمنون بأن يسوع هو نور العالم.

نبات الصبار

ويرتبط في المكسيك نبات الصبار أيضًا بعيد الميلاد إلى جانب البونسيتة وهو نبات معروف ايضا، فإن تزيين الشوارع بلافتات خاصة وسلاسل ضوئية على طول الشارع ووضع أشجار الميلاد في أماكن بارزة، تعد داخلة ضمن زينة الميلاد، فضلاً عن الساحات ومناطق التسوق وعام بعد عام تزايدت زينة عيد الميلاد، وتنوعت أشكالها وزخارفها واقبتست من التقاليد المحلية والموارد المتاحة في مختلف أنحاء العالم.