مجرد هوية – حسين علي الحمداني

هل يمكننا أن نؤسس لمفهوم العمل النقابي بعيدا عن السائد في المراحل السابقة وانتقل للمرحلة الحالية لكي نتمكن من الدفاع عن حقوق الشرائح التي نمثلها؟ لو وجهنا هذا السؤال للنقابيين في المرحلة الحالية لوجدنا هنالك تهربا من الإجابة لعدة أسباب أبرزها إن البعض ينظر للعمل النقابي كواجهة إجتماعية تمنحه فرصة لقاء المسؤولين،والبعض ينظر له على إنه فرصة للهروب من الواجبات الوظيفية والتفرغ للواجبات النقابية متناسين إن النقابات اليوم هي مجرد منظمات مجتمع مدني لها قانونها الذي يختلف كثيرا عما كان سائدا في الجقبة الماضية، فالنقابات لم تعد مسيرة من قبل الدولة أو الأحزاب الحاكمة كما يحاول البعض فعل هذا ، فالنقابات اليوم هي واجهة لجماهيرها ومدافعة عنهم وعن حقوقهم.

ولعل أكثر النقابات بعدا عن جماهيرها هي نقابة المعلمين التي لها على ما يبدو ظروف قاهرة تجبرها على أن تظل في مكانها دون حراك يشار له بالبنان وشريحة المعلمين والمدرسين للأسف الشديد لم يدركوا بعد معنى الانتماء للنقابة وبالمقابل فان النقابة هي الأخرى لم تكن بمستوى الإقناع الذي يمنحها الهالة التي من خلالها ينظر إليها المعلم والمدرس على إنها قادرة على تمثيله بالشكل السليم والصحيح.

وعلى الرغم من مرور سنوات على التغيير في كل مناحي الحياة الا إننا وعلى مستوى العراق بصورة عامة ومستوى محافظة ديالى بصورة خاصة لم نلمس من نقابة المعلمين أي تحرك ايجابي يجعلنا نشعر بوجودها وقيمتها الا بحدود ضيقة جدا لا يمكن تسميتها نشاطات بل مبادرات فردية في محيط ضيق جدا وربما القى البعض على الأوضاع الأمنية مبررا للعزوف عن النشاطات والملتقيات والمؤتمرات التربوية ولكن هذا كان ممكنا في الأعوام السابقة لكن ألان الأمر يختلف وبات بالإمكان القيام بالكثير من هذه النشاطات رغم إن نقابة المعلمين تحتاج إلى الكثير لكي تنهض وتقف على قدميها وتستعيد عافيتها وفي مقدمة ايجاد القيادات المثقفة الواعية القادرة على إدارة العمل النقابي وفق معطيات المرحلة الحالية وبما يتلاءم والتوجهات الجديدة بما يعزز من دور نقــــــابة المعلمين ومكانتها في المجتمع خاصة وإنها تمثل نخبا مثقفة قادرة على العطاء والإبداع ومن الضروري جدا أن لا نظل نعتمد على ما كان سائدا قبل نيسان 2003 من آليات معقدة وغير مبرمجة وغير قادرة في نفس الوقت على النهوض بالواقع المهني لشريحة المعلمين.

ومن خلال معايشتنا للأخوة في الهيئات التعليمية والتدريسية في محافظة ديالى وجدنا إن هنالك عزوفا كبيرا في الانتماء لهذه النقابة وبالتأكيد إن هذا له اسبابه في مقدمتها ان هنالك فجوة مؤسفة بين النقابة وجماهيرها من جهة ومن جهة ثانية إن وزارة التربية ومديرياتها العامة وكذلك دوائر الدولة الأخرى لم تعط أهمية للنقابة لدرجة انها لا تعترف بالهوية الصادرة منها إذ من المفترض ان تكون هوية النقابة بمثاــــــــبة كتاب التأييد للمعلم والمدرس على انه لا زال مستمرا بالخدمة خاصة وان الكثير من أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية يحتـــــــــاجون لكتب استمرار بالخدمة في الكثير من معاملاتهم وبالتالي يلجئون لأخذها من مديرية التربية رغم حملهم لهوية نقابة المعلمين.

لذا نجد من الضروري جدا ان تسعى نقابة المعلمين جاهدة لتفعيل دورها وإعطاء أهمية للوثيقة التي تصدر منها بغية أن يشعر من ينتمي إليها بأنها تمثله بالشكل السليم والصحيح.

الجانب الآخر إن القائد النقابي هو جزء من الجهاز الإداري للتربية وبالتالي فإن الصفة الوظيفية تتغلب على الصفة النقابية بما يجعله أحيانا كثيرة يتعامل مع المعلم والمدرس وفق الضوابط والتعليمات الإدارية ويتناسى دوره النقابي.

ومن هنا نجد من الضروري جدا أن تراجع نقابة المعلمين آلياتها وتناقش بصراحة مع الآخرين الدور الذي يجب أن تقوم به فعليا من أجل أن تكون قادرة على كسب جماهيرها ولا تتحول إلى مجرد هوية نقابية لا تغني ولا تسمن.