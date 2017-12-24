منظمة دولية تطالب بوقف العنف على المتظاهرين ضد قرار ترامب

علاوي: الخلاف العربي أضعف قضية فلسطين وإستمراره يهدد أمن المنطقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بيروت – وجدان شبارو

رأى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ان الخلاف العربي اضعف قضية فلسطين واستمراره يهدد امن واستقرار المنطقة ، فيما طالبت منظمة دولية التحقيق بحادثة استخدام القوة ازاء المتظاهرين ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (علاوي استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق احمد عقل وبحثا تطورات الاوضاع المحلية والاقليمية وتداعيات قرار الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها الى القدس)، واكد علاوي ان (الخلاف العربي أضعف القضية الفلسطينية وبات يهدد امن واستقرار الدول العربية جميعها)، مشددا على (ضرورة نبذ الخلافات والجلوس امام طاولة مفاوضات تضع حلولاً جذرية لتلك المشكلات والخلافات).

موقف رسمي

من جانبه اشاد عقل بـ (موقف العراق الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية)، معربا عن امله بأن (يستعيد العراق ثقله ومكانته على الساحتين العربية والدولية لما لذلك من انعكاسات ايجابية ستصب في صالح القضية الفلسطينية وملف القدس). الى ذلك طالبت هيومن رايتس ووتش قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيق بشأن استخدام القوة بشكل غير مشروع ضد متظاهرين قرب السفارة الأمريكية في عوكر. وقالت المنظمة في بيان تلقته (الزمان) امس (على قوى الأمن المبادرة إلى إجراء تحقيق محايد في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن الانتهاكات)، واضاف ان (هناك أدلة توضح وجود انتهاكات خطرة تستدعي إحالة هؤلاء الأفراد مهما كانت رتبهم إلى النيابة العامة اللبنانية لتتم مقاضاتهم بحسب المعايير الدولية). وقال شهود عيان إن (الشرطة بدت وكأنها تستخدم القوة ازاء متظاهرين لم يتصرفوا بعنف حيث قامت بضربهم بالهراوات).

التقاط صور

واضافوا ان (تلك العناصر لم تفرق بين من كان مشاركا في الاحتجاج ووسائل الإعلام)، وتابعوا ان (الشرطة أمرت الصحفيين بعدم التقاط الصور والفيديو واطلقت رصاصة مطاطية على احدهم)، واوضحوا ان (الشرطة ضربت صحفيين وحطمت كاميراتهم وأمرتهم بعدم تصوير الاحتجاجات). وتعارض المنظمة (استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والأطفال كما تعد ان تلك المحاكمات في لبنان لا تحترم حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتنتهك القانون الدولي)، مشيرة الى (توثيق الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين حيث قامت عناصر من الجيش اللبناني بضرب وركل متظاهرين احتجوا على التمديد الثالث لولاية البرلمان بالاضافة الى استخدم أفراد الأمن الرصاص المطاطي و قنابل الغاز المسيل للدموع و مدافع المياه و أعقاب البنادق وكذلك الهراوات في احتجاج وسط بيروت على أزمة النفايات والفساد)، مؤكدة ان (الإفلات من العقاب على العنف من جانب قوات الأمن مشكلة متكررة في لبنان حتى عندما بدأ المسؤولون في تحقيقات بحوادث سابقة شملت عنفا أدى إلى القتل في بعض الحالات ضد المتظاهرين)، وتابعت انه (رغم إعلان الجيش اللبناني نيته التحقيق في أحداث 16 حزيران الماضي الا انه لم تنشر نتائج التحقيق للعلن كما ما زال يسمح لعناصر الأمن باستخدام القوة لتفريق الاحتجاجات التي لا تنتهج العنف)، ودعت المنظمة عناصر الأمن الى (ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع الواجب تحقيقه، مع تقليل الأضرار والإصابات إلى أدنى حد). وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومات بضمان توافق اللوائح الحاكمة لاستخدام القوة والأسلحة من قبل الشرطة مع مبادئها وإلى التحقيق المنهجي في أية انتهاكات لتلك القواعد بغية تقديم من يثبت ارتكابهم تلك الأفعال أمام المحاكم، ومعاقبة المذنبين وتعويض الضحايا.