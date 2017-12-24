تشكيل جهة تنفيذية تدير حقل مجنون بعد إنسحاب شل

النفط يضع برنامجاً لزيادة الطاقة الإنتاجية في ذي قار

بغداد – شيماء عادل

اكدت وزارة النفط المضي بتطوير حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار بالجهد الوطني عن طريق برنامج تطويري لزيادة طاقته الإنتاجية الى 200 ألف برميل في اليوم. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير جبار علي اللعيبي خلال ترؤسه اجتماع هيئة الإنتاج القول إن (الوزارة قررت المضي بتطوير الحقل بالجهد الوطني وعدم الانتظار لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية).

لافتا الى ان (قدرة وكفاءة العاملين في شركة نفط المحافظة والشركات الوطنية الساندة لهم في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لهم والعمل على خفض الكلف الإنتاجية).

وأضاف أن (الوزارة سخرت الإمكانيات المتوفرة لشركة المحافظة من الإسناد والجهد الفني والهندسي الوطني لتحقيق الأهداف والخطط الرامية لوصول الإنتاج الى أكثر من 200 ألف برميل باليوم خلال السنوات المقبلة).

غاز مصاحب

بدوره قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن (خطط التطوير تشمل الاستثمار للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال نصب وبناء مجمعات لمعالجة الغاز واستثمار 50 مليون قدم مكعب باليوم كمرحلة أولى من اجل رفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود فضلاً عن توفر كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات).

مشيرا الى ان (شركة الحفر العراقية ستقوم بمهام حفر الآبار وفق الخطط المعدة للتطوير لغرض زيادة الإنتاج لهذا الحقل الذي يمثل أحد روافد الإنتاج النفطي الوطني في جنوب العراق فضلاً عن قدرة وإمكانية الشركات النفطية الأخرى في تقديم الدعم الفني والهندسي الذي تحتاجه شركة المحافظة).

على صعيد متصل اعلن اللعيبي عن تشكيل إدارة وطنية تنفيذية لإدارة حقل مجنون النفطي والمباشرة باستلام المسؤوليات والوثائق من شركة شُل التي قررت الانسحاب من الحقل بالتراضي.

رأي هيئة

واوضح اللعيبي خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في الوزارة ان (تشكيل الادارة الوطنية التنفيذية للحقل خطوة مهمة في تنفيذ الخطط التي تم اقرارها سابقا مع شركة شل وصولا الى زيادة الطاقة الانتاجية للحقل الى اكثر من 400 الف برميل باليوم خلال السنوات المقبلة). وتابع انه (من أولويات تلك الادارة تخفيض كلفة انتاج البرميل من الحقل الى نحو 30 بالمئة , وهو المعيار الاساس لضمان كفاءة الإنفاق والإنتاج).

منوها الى (قيام الادارة الجديدة بتنظيم عملية تعويض العمالة الاجنبية المغادرة للحقل باخرى محلية من شركة نفط محافظة البصرة وغيرها).

من جانبه اكد مدير عام شركة نفط المحافظة احسان عبد الجبار ان (الادارة التنفيذية للحقل تضم متخصصين يمتلكون الخبرة والمهارة في الشركة تم اختيارهم للقيام بتلك المهمة الى جانب تعاقدها مع مستشارين لتقديم المشورة الفنية في الدراسات المكمنية والصيانة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وغيرها).

مؤكـــــــــدا ان (عملية استلام الحقل من شل تسير وفق البرنامج المتفق عليه، وستقوم الادارة الجديدة بتــــــــنفيذ الالتــــــــزامات الخاصة بتطوير الحقل وبما يحقق الاهداف المخطط لها). من جهة اخرى نظمت الشركة وقفة تضامنية لمناسبة اعلان النصر على داعش . وقال عبد الجباري خلال الوقفة التضامنية التي نظمها منتسبو الشركة انه (من واجبنا وضع دماء الشهداء نصب اعيننا والعمل كفريق واحد في مختلف الاقسام لتحقيق التقدم نحو الافضل).