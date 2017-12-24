مسرحة الإعلام .. وهبوط اللغة الإعلامية – عبد الهادي البابي

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة (مسرحة الإعلام) ….وهو أن يؤدي مقدم البرامج أو المذيع حركات بهلوانية (مسرحية) ويتلفظ بكلمات عامية مبتذلة وهابطة كالتي نسمعها أحياناً في الأسواق والأماكن العامة والمقاهي – بعيداً عن اللغة العربية الرصينة- من أجل الترويج لبرنامجه أو التسويق للخبر الذي يريد أن يذيعه من على شاشة القناة وعندما نستنكر عليه ذلك يقول متمادياً : [ إننا يجب أن ننزل إلى مستوى الناس حتى يفهموا مانقوله وما نريد أن نوصله إليهم ] ..!! .. ونقول لهذا وأمثاله : نعم …لابأس أنتم إنزلوا إلى مستوى الناس ولكن لاتنزلوا بمستوى اللغة العربية ..ولاتنزلوا بمستوى المهنية الإعلامية …ولاتنزلوا بمستوى الإحترام والأخلاق والشخصية الإعلامية التي يجب أن تبقى محترمة وقوية وبعيدة عن الأسفاف والإبتذال والهذر ..وماهذا الأمر الذي تفعلونه إلاّ شيء مستقبح وهو خارج السياق الإعلامي المحترف الذي يجب أن يكون في حدود المهمة الإعلامية المحترمة وفي حدود اللياقة التي تفرضها السياقات الإعلامية المعروفة ..أما أن يتحول مقدم البرامج واللقاءات والأخبار – وحتى المراسل من مواقع الحدث المباشر – إلى ( قرد مهرج) من على الشاشة فهذا شيء يشين الإعلام ويسيء إلى سمعته ويدفع الناس للنفور منه وفقدان الثقة بجديته ومهنيته وأخلاقيته ..!! إن مانراه ونسمعه اليوم من إذلال وإهانة للغتنا العربية الكريمة على يد بعض الإعلاميين والصحفيين خلال لقاءاتهم وبرامجهم وأخبارهم شيء يدعو للأسف والحزن ..فهؤلاء لم يدركوا أن اللغة هي المكون الأساسي للهوية الوطنية الجامعة وهي المكون الأساسي في البناء الحضاري والإنساني لإي أمة أو شعب في هذا العالم ..ويجب أن تكون هذه اللغة هي لغة الإعلامي المحترف !! ونحن عندما نذكر الإعلام وخطورة مسرحته بهذه الطريقة المعيبة فهذا لايعني بإن الإعلام وحده هو المسؤول عن تدني اللغة العربية ..بل هناك العديد من الشرائح التربوية والتعليمية التي تتعامل اللغة في موادها وشروحاتها قد أساءت بشكل كبير للغتنا العربية وراحت تبتعد بإجيالنا عن أصل هويتها …! وعليه ..يجب أن تكون هناك قرارات سريعة وسياسات فورية لرفع مستوى اللغة العربية في كل مجالات حياتنا ..وعلى المختصين باللغة العربية وأساتذة النحو والبلاغة والفلسفة وعلم الإجتماع أن يتفقوا على المعاجم الموحدة وعلى المصطلحات الواضحة ..وعليهم التركيز على منهجية التعليم في المدارس من المراحل الإبتدائية وحتى سنّة التخرج الاخيرة في الكلية ..

وأن تكون أهم محاور تلك المنهجية هو التركيز على ربط مسألة الهوية باللغة العربية .. وعليهم – أعني أهل الأختصاص- أن يعملوا على أن تكون لغة الأنترنت والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعي وكل برامج التربية والتعليم هي اللغة العربية الفصحى حتى تدخل في البناء الأساسي عند أجيالنا القادمة وحتى لايفقدوا العلاقة بهويتهم الأساسية التي هي مصدر البناء الحضاري والفكري التي حفظتها لنا ذاكرة تاريخنا العريق..!