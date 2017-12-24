رسالة لوزارتي التربية والتعليم العالي – فاضل البدراني

رسالة أرض كلكامش لوزارتي التربية والتعليم العالي – فاضل البدراني

أن يكون موضوع الجودة في التربية والتعليم عنوان المؤتمر الأول الذي تنظمه مؤسسة غير حكومية ، بالتعاون مع جامعة السليمانية،إنما يشكل خطوة علمية متقدمة ورسالة تبعث بها منظمة مجتمع مدني الى المؤسسات الحكومية المعنية في العراق وبلدان المنطقة للتنبيه بأهمية هذا المجال الحيوي الذي يتعامل مع العقول في بناء المجتمع بالاتجاه الصحيح الذي لا يقبل أية هفوة،أو تهاون كونه الأساس في بناء المجتمع،ولذلك فالمؤتمر يثبت أن المؤسسات والمنظمات الإعلامية والإنسانية والحقوقية بدأت تمارس دورها الفاعل في بناء المجتمع وفق أسس حضرية وتنويرية متقدمة في الألفية الثالثة التي اختلطت فيها الجوانب المشرقة مع المظلمة في هذا الكون الملبد بالمتناقضات والذي يضع بلدان منطقتنا العربية،ومنها العراق في مؤخرة القائمة عالميا فيما يتعلق بالمنتج العلمي والمعرفي، وبمعنى آخر أن الحكومات في منطقتنا عندما فشلت في قيادة المجتمع نحو جادة التقدم والرقي وتمحورت ضمن ثقافة الدكتاتورية والفساد وتناسي مسؤولياتها في البناء والتنمية والاستقرار والسلام ،وضياع مستقبل أجيال لاحقة،انبرت المنظمات، لتحمل مسؤوليتها،وأخذت تستنجد بعقول الأكاديميين والمفكرين والمبدعين والمثقفين،إذ عصفت بأذهانهم وذلك عبر تكليفهم بكتابة بحوث رصينة ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجودة التربوية والتعليمية، وعليه فقد استقبل المؤتمر الذي شاركت بتنظيمه جامعة السليمانية العشرات من البحوث العلمية الرصينة من داخل العراق وخارجه،وهي محاولة جادة لتحقيق قدحة علمية يمكن من خلالها النهوض بالواقع التربوي والتعليمي المتعلق بقطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،وقد جرت عملية تعشيق علمي رائع اثبت وحدة العراق من أقصى شماله الى أقصى جنوبه على مائدة العلم والمعرفة حيث تلاقحت الأفكار الإنسانية والعلمية الصرفة، وكلها تصب في مجرى الرصانة العلمية للطالب والأستاذ ومستلزمات الأداء التعليمي والتدريسي والبحث العلمي من الكتاب والمحاضرة وتقنيات التعليم العصري.

لقد شكلت الفعالية العلمية هذه طفرة نوعية في مجال عمل المنظمات الإنسانية والانتقال بمسؤولياتها من الجانب الاغاثي الى الجانب الفكري،وتبني عملية تنمية الشباب والطفولة،والانفراد بمهمة بناء الأجيال اللاحقة لخدمة الوطن،وكذلك القيام بممارسة عملية تقييم شاملة لأجواء البيئة التعليمية وبتأثير الإعلام الذي أصبح دوره فاعلا في خلق الحياة الكريمة والرفاهية والتقدم العلمي. أن المؤسسة المذكورة يسجل لها دور الريادة في تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية ولتنبيه المؤسسات الحكومية في إعادة النظر والمراجعة بجميع برامجها المتعلقة بضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتربوية، فتحية للقائمين على هذه المؤسسة ممثلة برئيسها الدكتور المهندس احمد العاني الذي عكف على جهد علمي ضمن إستراتيجية واعدة بالتقدم،ولنخبة من الكفاءات الأكاديمية العاملة العاملين بجانبه،وكذلك الثناء موصول لرئيس جامعة السليمانية ولعميدة كلية العلوم الإنسانية د.ابتسام إسماعيل التي تحولت الى جسر محبة للوطنية وللعلم في عراقنا..وأملنا أن تركز وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ومؤسسات الإعلام في العراق والعالم العربي للتوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي الأول للجودة من اجل ترصين الأداء والجودة في جامعاتنا ومدارسنا،والتي من بينها وليس جميعها، توفير الميزانية المالية التي تتطلبها استحقاقات العملية التعليمية بأركانها الثلاثة “التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع″، فضلا عن عدم التساهل مع الطالب بالقرارات التي تجعله مدللا لا يقرأ ولا يكتب وبنهاية العام الدراسي يحصل على الشهادة ،وإيقاف موضوع الدور الثالث والرابع ودرجات الهدية البرلمانية للطلبة سنويا لتحسين سمعتهم بين أوساط المجتمع انتخابيا،مع ضرورة التعامل بصرامة في موضوع الملزمة التدريسية الفقــــــــيرة علميا، واللجوء لخيار طباعة الكتاب المنهجي ، فضلا عن توفير كتب أخرى مساندة علميا بذات الأهمية،وفيما يتعلق بالتربية فانه فضلا عن التوصيات الآنفة الذكر يجب إيقاف العمل لهذا العام الدراسي بموضوع السادس العلمي الاحــــــــيائي والتطبيقي لأنه شكل انتكاسة كبيرة ،وخطوة محبطة لدى أوساط الطلبة العراقيين، ومعالجة الموضوع بالسماح لطلبة الفرع الاحيائي القبول بالكليات الهندسية.