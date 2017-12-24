رئاسة الجمهورية: الحوار برعاية معصوم والتدخل الأممي فني فقط

نائبة كردية تقترح إجتماعاً عاجلاً بين بغداد وأربيل حتى لو أنتهى بالفشلبغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعت نائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الى الاسراع في اجراء الحوار بين بغداد واربيل حتى لو كتب للحوار الفشل، فيما اكدت رئاسة الجمهورية ان الحوار سيكون برعايتها وليست بإشراف اممي او دولي. وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني ريزان شيخ دلير في تصريح امس (نتمى ان يعقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الآن وليس مطلع العام المقبل، كما اشارت الى ذلك بعض التقارير، لأن الظروف الاقتصادية للمواطنين في الاقليم سيئة جداً ويجب معالجة جميع المشاكل باسرع وقت)، مشددة على ان (الاجتماع بين الجانبين ضروري جداً في الوقت الراهن). واضافت ان(حكومة الاقليم اعلنت في اوقات كثيرة بأنها مستعدة للحوار مع الحكومة الاتحادية، لكن للاسف لايوجد اي شيء ايجابي على ارض الواقع)، موضحة ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب بأن يكون وفد حكومة كردستان مستقلا يضم جميع الاطراف السياسية لايصال مطالب المواطنين واجراء الحوار بشأن المشاكل العالقة).وخلصت شيخ دلير الى القول(يجب عقد اجتماع حتى لو لم تعالج المشاكل، لكن المشكلة تكمن في ان العبادي ليس مستعداً للاجتماع مع حكومة الاقليم من الاساس، لذا لابد من عقد اجتماع مشترك لكي تتوضح الامور وتتم معالجة المشاكل). وافادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة وانه سيكون برعاية الامم المتحدة فيما يشرف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على التحضير الحوار.وبحسب التقارير فانه (لم يُحدد موعد لبدء الحوار لكنه سيكون بعد أعياد رأس السنة ) مرجحة انه (سيتم حسم مسألة الرواتب والحدود وإدارة المطارات)، مشيرة الى ان (ديبلوماسيين غربيين يعملون في العراق يضغطون من أجل بدء الحوار، بسبب مخاوفهم من أن تحول الأزمة دون إعادة البناء وتعرقل الانتخابات بعد داعش).

حقن دماء

ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي حكومة الاقليم الى الاستقالة وحقن دماء الأهالي ، داعية الحكومة الاتحادية الى عدم التفاوض مع حكومة الاقليم بشأن الملفات العالقة (كونها فقدت شرعيتها).

وقالت العوادي في بيان ان (السخط الشعبي في كردستان اثبت بان شعبنا الكردي راغب في تغيير حقبة آل بارزاني وانه ذاق ذرعا من طبقته السياسية التي اوصلته الى ما وصل اليه من ماساة وقهر وجوع)، مضيفة ان (على الحكومة الاتحادية ان تأخذ هذا الامر بالحسبان والاهمية ، وعليها ان تتفاوض مع جهات ممثلة للشعب الكردي بصورة حقيقية ، لان من يحكمون الإقليم حاليا غير مؤهلين ولا يمثلون شعبنا الكردي الذي انتفض ضدهم وضد سياساتهم القمعية). ورأت ان (الحكومة مطالبة بأن لا تبدأ بالتفاوض مع اي جهة ممثلة للإقليم الا في حال استحصال ضمانات منها استرجاع جميع الأموال التي سرقها آل بارزاني من النفط وكذلك تسليم جميع المتهمين والمحكومين والمجرمين والفاسدين المتلطخة أيديهم بدماء واموال الشعب العراقي)،

مشيرة الى ان (الحكومة ملزمة بان تحاسب من تسبب في قتل وقمع المتظاهرين، وكذلك التنسيق مع البرلمان لإقالة الحكومة الحالية التي أصبحت غير مرغوب بها في الإقليم وكذلك في الحكومة الاتحادية). وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان مبادرة معصوم لحل الخلافات بين بغداد واربيل اعطت زخما كبيرا للمضي بحل المشاكل . واوضح البياتي في تصريح إن (الامور بين بغداد واربيل وصلت الى مرحلة متقدمة وهناك رغبة متبادلة بين الطرفين على استئناف الحوار في اقرب وقت ممكن).

زخم حقيقي

مضيفًا ان (الحوار لايخضع لتوقيتات وهنالك زخم حقيقي ودفع باتجاه سرعة اجراء تلك الحوارات).ولفت الى ان (مبادرة معصوم تأتي ضمن اطار الزخم الوطني للدفع باتجاه انجاز الحوار في اقرب وقت ممكن)، مشدداً على ان(العراق ليس بحاجة لوسطاء من خارج البلد او رعاية الامم المتحدة فنحن ابناء بلد وشعب واحد وقد وصل السياسيون بعد كل التجارب السابقة الى مرحلة من النضوج وهم قادرون على حل مشاكلنا داخليا من دون الحاجة لتلك الوساطات). من جهته، وجه المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية انتقادات لما وصفها بتصريحات متناقضة وغير مسؤولة تستهدف رئاسة الجمهورية، تقف وراءها مصادر معلومة لأغراض انتخابية أو سياسية ضيقة.وقال المكتب في بيان ان (التصريحات الصحفية المتناقضة وغير المسؤولة التي دأب على أطلاقها النائب السيد جاسم محمد جعفر دون تكليف نفسه مجرد التمحيص، تضمنت تضليلا للمواطنين وتأليباً ضد رئاسة الجمهورية وتجاوزا لأصول التخاطب، عندما وصف بـîذر الرماد في العيونî، البيان الصادر عن اجتماع سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم مع السادة نائبي رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي والدكتور اياد علاوي وغياب نائب رئيس الجمهورية السيد أسامة النجيفي، بسبب عارض صحي طارئ في يوم الأربعاء الموافق 13/12/2017، والذي أطلق الدعوة إلى “بدء حوار فوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على أن يكون برعاية رئاسة الجمهورية والدعم الفني للأمم المتحدة ويهدف إلى إحلال العلاقات الطبيعية بين الجانبين على أساس.

طرف أممي

الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية). الى ذلك، نفى البيان صحة تصريحات للنائب ماجد شنكالي قال فيها أن الحوار بين بغداد واربيل الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية (سيبدأ مطلع العام المقبل وسوف يكون برعاية طرف ثالث أممي)،

وأكد البيان ان(الحوار المنتظر لن يكون برعاية او اشراف اية جهة دولية او أممية مهما كانت انما برعاية رئاسة الجمهورية وحدها)، موضحًا ان (الدعم الفني للأمم المتحدة المطلوب ليس اشرافا او رعاية بأي شكل من الاشكال).وجدد البيان الدعوة إلى (التحقق من دقة المعلومات قبل اطلاق مثل هذه التصريحات المؤسفة التي قد تضر بسمعة البلاد وأمنها والمصلحة الوطنية العليا بغض النظر عن الدوافع الذاتية التي تقف خلفها)، مرحبّا بـ(أي نقد بنّاء أو استفسار بهذا الشأن).