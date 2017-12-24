تربية ديالى تنجز بناء مدرسة من خلال التبرعات بالخالص

مندلي تغلق عدداً من حقول الدواجن بسبب هواجس أمنية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت ناحية مندلي في محافظة ديالى ، عن إغلاق عددا من حقول الدواجن بسبب مخاوف وهواجس أمنية لدى اصحاب الحقول، فيما اشار الى أن الاغلاق سيؤدي الى ارتفاع البطالة . وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي لــ ( الزمان ) امس إن (تكرار اعمال العنف في منطقة قره لوس، شرقي ناحية مندلي ، خلال الاسابيع الاخيرة خاصة انفجار العبوات الناسفة، خلقت هواجس امنية لدى اصحاب حقول الدواجن ، ما دفع الى اغلاق 15 حقلا منها كإجراء مؤقت تحسبا لاي طارئ امني) . واضاف المندلاوي، أن ( قره لوس تعد من المناطق المهمة في انتاج قطاع الدواجن واغلاق 15 حقلا له تأثير كبير في اتجاهات مختلفة ابرزها زيادة البطالة، كما ان العشرات من العوائل تعتمد في قوتــــــــــها على ديمومة عمل الحقول لكنها الان باتـــــــت بدون مصدر معيشة ) .

ودعا عضو مجلس مندلي القوى الامنية ، الى (دراسة ملف قره لوس واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتأمين عمل حقول الدواجن لأجل اعادة عملها من جديد وتطمين اصحابها من ممارسة عملهم دون اي هواجس امنية) . من جهة اخرى أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى ، عن انجاز بناء مدرسة الأفغاني الابتدائية من خلال دعم وتبرعات أولياء امور التلاميذ والخيرين من ابناء محافظة ديالى- قضاء الخالص – ناحية هبهب ، مشيرة الى انها ضمن حملة مدرستنا بيتنا .

وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي لـ (الزمان ) ، ان ( المشروع تضمن بناء ستة صفوف دراسية ، بالإضافة الى جناح أداري ومجموعة صحية ، مشيرا الى ان هذه المبادرة المتميزة تدل على الشعور العالي بالمسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وحرصهم على تقديم الدعم اللازم للعملية التربوية عبر تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة والتلاميذ). واضاف الربيعي ، ان ( لجنة فنية مختصة من قسم الأبنية المدرسية بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة في مديريتنا والدوائر المحلية في المحافظة تابعت عملية بناء المدرسة لغاية انجاز العمل بصورة نهائية وافتتاحها ومباشرة الكوادر التربوية والتلاميذ بالدوام فيها ) . واعرب الربيعي ، عن ( شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة التي ساهمت ببناء هذه المدرسة ونقل التلاميذ من الدار المستأجر في الوقت السابق الى بناية نظامية ، مضيفا ان جهود أهالي المحافظة في دعم الملف التربوي ضمن حملة مدرستنا بيتنا أضافت عدداً من البنايات التربوية الجديدة والصفوف الإضافية لمعالجة مشكلة نقص الأبنية المدرسية وتجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها بلدنا) . ومن جانب آخر اعلنت جامعة ديالى ، عن انجاز اكبر قاعة جامعية في البلاد بجهود ذاتية، فيما اشارت الى ان القاعة تستوعب اكثر من الف شخص.

وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العبيدي لــ ( الزمان ) امس إن (الكوادر الهندسية والفنية لأحدى الشركات المحلية انجزت مشروع بناء اكبر قاعة جامعية في البلاد في جامعة ديالى بمنطقة المرادية بأطراف بعقوبة). واضاف العبيدي ، ان (المشروع والذي تم وفق ارقى المواصفات الفنية جاء بجهود ذاتية من قبل رئاسة جامعة ديالى)، مبينا ان ( القاعة تستوعب اكثر من الف شخص وسوف تستخدم للمؤتمرات والندوات العلمية ) . الى ذلك قال رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي لـ ( الزمان ) ، إن ( مرض حبة بغداد اجتاح ناحية العظيم وقراها الزراعية وتحول الى اشبه بالوباء ) ، مؤكدا على ( تسجيل اكثر من 500 اصابة في ايام معدودة) . وطالب العبيدي، دائرة صحة ديالى بـ ( تدخل عاجل وارسال المزيد من اللقاحات لتطويق المرض الذي لا يكاد يخلو منزل في العظيم الا واحد افراده مصاب وخاصة الاطفال منهم).

خروقات فاضحة

وعلى صعيد اخر كشف فرع نقابة صحفيي ديالى ، عن خروقات ادارية فاضحة في بلدية بعقوبة بسبب توزيع 50 قطعة ارض سكنية مخصصة للصحفيين الى اشخاص آخرين، فيما اكدت انها تتابع ملف الموضوع قضائيا .

وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين في ديالى ساجد المهداوي لـ (الزمان) امس إن ( اكثر من 50 قطعة سكنية لصحفيي المحافظة تم منحها الى اشخاص آخرين خلافا للقانون في عملية خروقات ادارية فاضحة في بلدية بعقوبة ) ، مشيرا الى أنه ( تم تعليق عملية التوزيع لحين حسم الملف ). وأضاف المهداوي، أن ( ما حدث يمثل تجاوزا على حقوق الصحفيين في ديالى ) ، مؤكدا أن (النقابة تتابع الملف قضائيا من أجل اعادة الحقوق الى اصحابها، وادانة من وقف وراء محاولة الاستيلاء على اراضي الصحفيين بدون وجه حق ) . الى ذلك أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، أن مدنيا واحدا يلقي مصرعه كل 24 ساعة بسبب ما سماها “لعنة الحفر” على الطرق البرية. وقال الدايني لــ ( الزمان ) ، ان ( معدل متوسط ضحايا الحوادث المرورية في محافظة ديالى خلال السنوات الاخيرة بلغ مصرع مدني كل 24 ساعة بسبب لعنة الحفر والتخسفات فى الطرق البرية ) . واضاف الدايني ، ان ( ضحايا بعض الطرق البرية فاقت بأرقامها اعداد ما سقطوا بسبب الارهاب ) ، لافتا الى ان ( اغلب طرق ديالى البرية وخاصة الرئيسية تعاني من اشكالات كبيرة وتحول بعضها الى اشبه بطــرق المـــوت ) .