الوطنية تطالب الحكومة بإعادة النظر في سياساتها

العبادي : المهمة المقبلة فرض الإستقرار في المناطق المحررة

بغداد – قصي منذر

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة امامها مهمة جديدة تتمثل في فرض الاستقرار في المناطق المحررة، فيما شدد على ضرورة القضاء على المحسوبية والمنسوبية في الاجهزة الامنية.وقال العبادي في كلمة القاها لدى حضوره المؤتمر العام للأمن الوطني امس ان (الانتصار على داعش تحقق بوحدة العراقيين ويجب الحفاظ عليه)، لافتا الى ان (المواطنين قاعدة رصينة لدعم اي جهاز امني او استخباري).

واضاف ان (العدو الداعشي يمتلك فكرا منحرفا وايديولوجية خطيرة يجب مكافحتها)، مشيرا الى ان (امامنا مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة ويجب توفير الامن والخدمات فيها).

قلق بالغ

واقيم المؤتمر تحت شعار (برؤية متجددة نعزز الأمن ). من جهة اخرى، اعرب ائتلاف الوطنية عن (بالغ قلقه) من الدعوة الى إيقاف التعيينات والعقود في مفاصل الدولة.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان ان ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي (يعرب عن بالغ قلقه من المنشور الصادر عن وزارة المالية – عدد 2491/2 في 14/12/2017- الذي يدعو الى إيقاف جميع التعيينات والعقود في كل مفاصل الدولة)، مشيرة الى (حصول جملة من القرارات التعسفية تتزامن مع تزايد أعداد الشباب والخريجين الذين يدخلون سوق العمل كل عام بلا أي أمل في الحصول على فرصة عمل، سواء في الدولة أو في القطاع الخاص). وأشارت الى أن (ما يفاقم الأزمة المالية هو استفحال الفساد وغياب القانون الذي يعاني منه المستثمرون، والبيئة الطاردة للاستثمار، وعدم الجدية في التعامل مع هذه المشاكل).وأوضحت أن (ذلك يضيّع على العراق فرصاً كبيرة في امتصاص البطالة واستثمار الطاقات الشابة في البناء والإبداع)، مضيفة أن(ائتلاف الوطنية يطالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية والتي يؤدي استمرارها الى تفاقم الفقر وارتفاع البطالة). ووجهت الإعلاميـــــــــة هند البغدادي انتقادات الى (طريقة إدارة الدولة). وقالت ان (آخر هذه السلبيات قرار ايقاف التعينات حتى للمتقاعدين والمستقيلين والمتوفين والمعزولين ، والتي تؤدي الى نقص في الدرجات الوظيفية ما يعني خللاً حادا داخل الوزارات ، وضعف الأداء بما لا يلبي طموح الشعب) ، لافتة الى ان(الشأن الاداري والاقتصادي لم يتقدم ولذا لم تلب الحكومة ما يريده المواطن واهل المهن والطلبة والشباب والأطفال). وحددت البغدادي الفشل الحالي لسياسة الدولة خاصة الاقتصادية ،(بما يقوم به أشخاص يديرون سياسة الدولة العامة ، فكلما حدثت أزمة اتجه المستشار المالي والامين العام للحكومة الى أدوات الاستقطاع النسبي من رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وزيادة العبء على المواطن بالضرائب والرسوم والخصخصة ، ولا تنتهي عند هذا الحد مع استمرار الفساد الواسع ، الذي لن تكون إعلانات رئيس الوزراء وتصريحاته الصحفية واقعية ولَن ترى التطبيق بسبب تجذر المافيات والسرقات ). على صعيد آخر، اعلنت هيئة النزاهة عن القاء القبض على شخص متلبسً بإنتحال صفة مفتش عام.وقالت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص ينتحل صفة الانتساب إلى هيئة النزاهة ويستعمل باجاً مزوراً، ويقدم نفسه على أنه مفتش عام، حيث تم إلقاء القبض عليه متلبساً بمساعدة مديرية الأمن السياحي في أحد فنادق بغداد).

استعمال باج

وأضافت أن (التحقيقات الأولية قادت إلى إقدام المتهم على تزوير واستعمال باج يدعي صدوره من هيأة النزاهة، في وقت كان المتهم يقدم نفسه زوراً بصفة مفتش عام؛ بغية تحقيق مآرب غير قانونية). ولفتت الى ان (مديرية تحقيق بغداد في الهيئة سارعت إلى تأليف فريق عمل تمكن بمساعدة مديرية الأمن السياحي من إلقاء القبض على المتهم متلبساً بالجرم المشهود)، مؤكدةأن (المتهم سيق بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على وفق أحكام المادة 292/ 298 عقوبات).

على صعيد اخر اعلنت وزارة الزراعة عن المباشرة بصرف رواتب عدد من موظفي تشكيلاتها في محافظة نينوى بعد اكمال اجراء التدقيق الامني لقوائم الاسماء واستحصال موافقة الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي، مشيرة الى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2017. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان )امس انه (بعد انجاز التدقيق الامني لقوائم الاسماء وفق الالية المقررة واستحصال موافقة اللهيبي اصوليا، يستأنف صرف رواتب عدد من موظفي الوزارة في المحافظة بدءاً من تاريخ المباشرة بالدوام الرسمي)، واضاف ان ( عدد الموظفين المشمولين بالصرف يبلغ 59 موظفا من الذين لم يرد بشأنهم اي مؤشر امني سلبي)، واوضح البيان ان ( الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي كرم نيابة عن اللهيبي رئيس اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية ، فريق الباحثين مستنبطي صنف بحوث الشعير 912 ذات الإنتاجية والنوعية العالية للعلف والحبوب )، ونقل البيان عن القيسي خلال مراسيم تكريم ومنح خمس شهادات تقديرية من قبل اللجنة الوطنية للباحثين قوله ان ( التكريم جاء تثميناً لجهودهم المبذولة في خدمة العملية الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني وان صنف بحوث الشعير المستنبط هو ثنائي الغرض للعلف الأخضر والحبوب والذي يتميز بإنتاجية ونوعية عالية ويضاف إلى الأصناف المتميزة بدعم المجال الحيواني ، حيث تم تسجيله واعتماده من قبل اللجنة بموجب القرار المرقم 22 في 26 لشهر تشرين الثاني الماضي لسنة 2017 ).

علف اخضر

وتابع ان (كمية إنتاجه كعلف أخضر هي 10 اطنان و 500 كيلو غرام بذور للدونم الواحد ، حيث أهتم به المزارعين الذين تمت تجربته بحقولهم )، مشيرا الى إن (فريق العمل يتكون من الباحثين بهاء الدين عبد الهادي الراوي رئيس الفريق والمشاركين هم هشام سرحان علي و مها نايف كاظم و جمال عبد محمد ومجيب عباس احمد )، وعلى صعيد اخر ناقش مركزا الإرشاد الزراعي في محافظتي واسط والمثنى من خلال مشاهدتين حقليتين اجريتا في كلتا المحافظتين ، موضوع تعيير أجهزة الرش وبحضور قائمقام الرميثة، ومدير الناحية، ورئيس المجلس البلدي في ناحية ألنجمي التابعة لمحافظة المثنى، بالإضافة لحضور عدد كثير من الفلاحين والمزارعين)، واضاف ان ( دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي فان المشاهدتين نفذتا بالتعاون مع مديرية الزراعة في كلتا المحافظتين واتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط، كما تخلل المشاهدتين أيضا توزيع الكراســـــــــــــــات والبوسترات الخاصة بمكافحة أدغال الحنطة وفحص أجـــــــــزاء المرشة المجنحة وطريقة حساب كـــــــمية المبيد المضاف ).