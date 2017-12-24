وطنيتي نزاهتي ومبادرة ألعبادي – رجاء حامد

تصدرت عناوين الصحف وبالخط العريض شعار (وطنيتي نزاهتي) الذي أطلقته هيئة النزاهة بمناسبة فعاليات الأسبوع الوطني للنزاهة الذي يمتد من 20 ،26 تشرين الثاني الجاري ، احتفالية الأسبوع تأتي تزامنا مع الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابية مؤكدين دور النزاهة في مكافحة الفساد ، ومع اقتراب حمى التنافس الانتخابي وإعلان مبادرة رئيس الوزراء حيدر ألعبادي عن عزم حكومته شن حرب على الفاسدين في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية في عموم البلاد ،و تصريحه في المؤتمر الأسبوعي “سنتعامل مع الفاسدين كتعاملنا مع داعش وأمام السارقين خياران أما أن يسلموا الأموال التي سرقوها أو يخسروها ويقبعوا بالسجن ولن يشعروا بالأمن” قوبلت مبادرة ألعبادي وقرار الحكومة العراقية بمحاربة الفساد بالترحيب والفرح من قبل الشعب العراقي عامة بعد معاناة لسنوات طوال بعد مرحلة التغيير التي كانت أملاً بالتحرر من المعاناة والظلم فترة النظام السابق ليس من السهل القضاء على الفساد لطالما كان مجرد إشعارات دون أية نتائج ملموسة وعلى مدى ثلاثة عشر عاماَ ، فبعد كل استجواب أو فصل لبعض المسؤولين بسبب ملفات الفساد التي يتناولها البرلمان في جلساته ، يعقبه أخبار هروبه وعائلته إلى منتجعات ولا في الخيال، وتبدأ مواقع التواصل الاجتماعي بتنزيل فيديو وصور حياته الجديدة بعد هروبه كمسؤول عراقي داخل البلد ومواطن أجنبي حسب مايحمله من جنسية البلد الذي يقيم فيه،حياة جديدة متخمة بالرفاهية وإقامة حفلات زفاف لأولادهم مشابهة لنجوم هوليود من سيارات فارهة وفلل وفنادق فخمة لم ولن نراها ألا في الصور والأفلام فقط؟؟ لم يتم محاسبة أي مسؤول لغاية الآن سوى برلماني سابق حكم عليه بالسجن لمدة سنة ليطلق سراحه بمبلغ الكفالة البالغ (200) دينار فقط ؟؟؟ تعددت أوجه الفساد وأخذت إشكالا مختلفة منها التزوير في الشهادات والاستحواذ على المال العام من خلال الاتفاقات والمزايدات والعملات على عقود المشاريع التي أصبحت منفذ لزيادة الثروات ،ومن الكوارث التي اسمهت إسهاما كبيرا في انتشار الفساد وتفشيه والذي يصعب معالجته من خلال زج من لا يمتلك الخبرات والمؤهلات والشهادات التي تتوافق مع نوع الوظيفة التي يتسنمها الشخص غير المناسب في المواقع الوظيفية والقيادية في المؤسسات الحكومية (ميفتهم وكلامه أمر واجب تنفيذه)وحسب المحاصصة الحزبية والانتخابية مما انعكس سلبا على مستوى الأداء وبات من أهم نقاط الفساد التي نخرت المؤسسات والمجتمع العراقي عامة . بعد أحداث 2003 وتحرر العراق من القوة الغاشمة التي سيطرت عليها القوى الصدامية الهدامة والتي عانى فيها الشعب من الجوع والغبن والخوف حتى من الكلمة ،ناهيك عن الحروب التي حصدت الكثير من الأرواح ويتمت الأطفال وترملت النساء ، تأمل الشعب العراقي بمستقبل مضيئ وحياة حرة كريمة وحقوق وكرامة مصانة من خلال عيشة راضية ،وإذا به يصطدم بالواقع المرير من خلال الطائفية والمحاصصة والحزبية ،وتضرر كل أفراد المجتمع البسيط على حد سواء ،فالطالب بات يعاني من فقر الخدمات المدرسية من رحلات وكتب وقرطاسيه ،فضلاَ عن التغيير السنوي تقريبا في بعض المناهج الدراسية والتي يعاني منها المعلم لعدم تأهيله لتدريس هذه المواد الجديدة ،ومعاناة الطلاب في الصفوف المنتهية من الأسئلة الوزارية الصعبة وأحيانا حدوث خطا فيها ومن ثم معاناة التصليح والذي يؤدي بالطالب إلى حالات نفسية صعبة تصل إلى الانتحار ، وللمعلم معاناة كبيرة ففي بعض المدارس يتسيد الطالب على المعلم و أحيانا التعدي على من كاد يكون رسولا بالضرب والشتم والسب ،أما شريحة الموظفين فهم في معاناة دائمة مع الراتب والخوف من الاستقطاعات المستمرة والتي يتم زيادتها سنة بعد أخرى بسبب مايواجهه البد من التقشف وسرقات ونهب أمواله وعلى المواطن المسكين أن يدفع ثمنها وهو لاحول ولاقوه ،أما شريحة المتقاعدين فحدث ولاحرج فبعد خدمة وظيفية أفنى فيها عصارة شبابه فيشمل راتبه بالاستقطاع أسوة ببقية الموظفين ،يقابلها رواتب ومخصصات ممتازة للمسؤولين والدرجات الوظيفية الخاصة والتي يتسنم صاحبها مهامه بدون ان يشمل بالتخصص الوظيفي ودون الخضوع للتحصيل العلمي فكثير من المسؤولين شهاداتهم لا تطابق مهامهم الوظيفية، في حين تؤكد القوانين الوظيفية والتي تطبق على الموظفين الصغار بضرورة تطابق الشهادة والتحصيل العلمي مع الدرجة الوظيفية ، و على المستوى الصحي فالتردي الصحي وانتشار أمراض عجيبة غريبة إضافة ما سببته الإصابات الناتجة عن الانفجارات والمفخخات والطلقات التائهة سواء كانت عمداَ أو طلقات تائهة في المسرات والأفراح والتي تطلق في حفلات الزواج وفوز المنتخب العراقي في الدوري الرياضي مع ، ناهيك عن التكاليف الباهظة للعلاج من تكاليف الطبيب والفحوصات ، أما حلم الشباب بمستقبل واعد وخدمه بلده بعد تخرجه فأصبح حلما بعيدا للمنال ألا القليل منهم من يحالفه الحظ ويكون على قرابة علاقة مع احد المسؤولين فيشمل بهذه الميزة ويضمن حصوله على الوظيفة حتى لو لم يمتلك أي تأهيل دراسي لذلك،وباتت الشهادات لوحات تزين الجدران فقط. نحتاج لوقفة وطنية وتخطيط جاد لمحاربة الفساد والقضاء عليه ابتداء بكل المرافق والخدمات التي طالها الفساد خلال تلك السنوات والتي نخرت جسد البلد وسببت بنزف الدم و هدر المال العام من خلال عقود الشركات وجولات التراخيص والمحسوبية والمحاباة والمحاصصة والتحزب في كل مجالات الحياة العملية ، الذي كان من الكم والنوع والقبح بما لايمكن مواجهته حسب مااقره الرأي العالمي عن العراق . وأخيرا الشيء بالشيء يذكر ،أفادت الأخبار بان الجنرال الصيني جانغ يانغ أقدم على الانتحار ، بعد أن سألته الحكومة الصينية “من أين لك هذا ” حينما عثرت في بيته على مقتنيات ثمينة واتهامه بتلقي الرشاوى ،فما كان منه ألا الأقدام على الانتحار من خلال شنق نفسه في بيته،صحوة ضميره دفعته بدفع حياته ثمناَ لمخالفته مبادئ الصدق والقسم الوظيفي بالحفاظ على أموال الشعب . أملنا بمبادرة السيد رئيس الوزراء بحملة القضاء على الفساد وأمنياتنا بغد أفضل على بلدنا الحبيب .