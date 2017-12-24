مؤلم نستورد ولا نصدّر – ثابت ألاعظمي

لا ادري من أين ابدأ ، وألقي همومي في البحر نعم همومي تجاه بلدي وبالتأكيد يشاركني الملايين من العراقيين الهم والآلم ذاتها.

لآننا نحب الوطن ، القصة ؛؛ أن اغلب بلدان العالم تستورد ما لم يتوفر لديها من ألاحتياجات مثل المنتوجات الزراعية والصناعية وغيرها، ونحن حتى ألان نستورد ما نمتلكه .. مؤلم ألم نكن نحن العراقيين الدولة رقم واحد بزراعة النخيل .؟ وكنا نصدر التمور لشتى الدول. واليوم نجد في اسواقنا تموراً مستوردة من بلدان تمتلك بضع ما نملكه من نخيل ولا تضاهي تمورنا لا بالجودة ولا بالنوعية ، هل غادر النخيل بلادنا وطلب اللجوء الزراعي واحتضنته دول أخرى ،! ؟ ألم يكن العراق المصدر للخضراوات لدول الجوار وبعض انواع الفواكه ،!؟ واليوم نستورد القسم ألاكبر منها ،، مؤلم ألم تكن الشاحنات المحملة (( بالبطيخ والرقي )) تقف طوابير بالآمس القريب والبعيد على الحدود لتصديرها لدول الخليج ونستفاد من العملة الصعبة وألايدي العاملة ، ؟ هل تغيرت ألأرض وشاخت ولم تعد تنتج . واليوم نستورد الجزء الآكبر ولا نصدر ،، مؤلم ألم يكن العراق يصدر الفوسفات وألاسمدة الزراعية وزيوت السيارات واليوم نستورد الزيوت من ألامارات وغيرها ،، مؤلم ألم يمتلك العراق العشرات من معامل السمنت العملاقة ذات الجودة العالية وأغلب المعامل معطلة تصرخ تنتظر ألايدي التي تمتد لآصلاحها ، حين كان بلدنا يمتلك ألاكتفاء الذاتي من السمنت وكنا نصدر منه لدول مجاورة لجودته ،؟ واليوم نستورد السمنت الرديء ولدينا من الطاقات وألايدي العاملة الماهرة والعاطلة عن العمل تنتظر من يحركها .

ألم يكن معمل سامراء للآدوية من المعامل المنتجة بجودة عالية ويسد جزءاً كبيراً من حاجة البلد ويجهز المستشفيات العراقية والصيدليات الخاصة بأدوية رصينة وذات كفاءة ، لماذا تبخرت ،، واليوم نستورد من شتى بقاع ألارض ومن دول لم يكن المواطن العراقي يسمع عنها ويعرفها أدوية لا تشفي و لا تغني،، مؤلم وأخــيراً وليس اخراً ، هل يوجد مواطن عراقي واحد لا يتألم لآننا استوردنا في يوم قريب ( ماء ) من بلد لا يملك لا نهراً ولا بركة ماء ، بل ماكنات في معامل تكرير تسحب الماء المالح من البحر للتحلية ونحن نمتلك نهرين عظيمين (( دجلة والفرات )) ،، متى ارمي همومي في البحر وأرى بلدي يصدر وماكنة الصناعة تدور وألارض تنبت فيها كل انواع الخضراوات والزهور وتصبح وجوه أطفالنا وردية يانعة كما ألارض الزاهية ونفخر لآننا نصدر.