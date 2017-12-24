كلام أبيض

معايير ضبابية وغيوم داكنة – جليل وادي

يندر ان نسمع عن مؤسسة تمضي بتنفيذ واجباتها على أكمل وجه، والعلاقات بين القائمين عليها لا تسودها الضغائن، ولا تحاك في زواياها المظلمة المؤامرات ! أطراف متصارعة بجبهات ساخنة، كل يعبئ مناصريه ضد منافسيه، وكل يلّمع صورته وكأنه المثال، والباقون بنظره لا يفقهون من الأمر شيئا، بل فاسدون وليس لهم من الاخلاص والوطنية نصيب.

وكثيرا ما يستعين المتصارعون بجهات من خارج المؤسسة تتمتع بنفوذ وسطوة، وهذه الاستعانة تسعد تلك المؤسسات التي تجد فيها منفذا للتدخل دعما لطرف وخذلا لآخر بصرف النظر عن كفاءة الأطراف المتصارعة، فذلك لا من قريب يعنيها ولا من بعيد، ما يشغلها هو الذي يحقق مصالحها المالية وتوسيع نوافذ الاختراق، وحدث ولا حرج اذا كان المستعين أحد أعضائها او من الذين أوصلته رعايتها لهذا المنصب.

بالتأكيد لا مكان للمبدعين والأكفاء في هذه الأجواء الملبدة بالغيوم الداكنة، اذ ينأى المبدعون بأنفسهم عما يقلل شأنهم ويشوه تاريخهم ويقلق بالهم، فالأوطان لا يبنيها الذين سلكوا سبيل المغامرة وحرق المراحل للوصول للمناصب، ومَنْ يصل بالمغامرة يتجرد من الضمير والوجدان، ولن يسلمها لغيره الا قسرا او موتا، بينما الأكفاء والمبدعون منطقيون ومنظمون، ولا يمكن لهم ان يغامروا، وهم بناة الأوطان الحقيقيون، وهم مَنْ يتحسر على مأساته، وينشد الفرصة لبناء مجده، لكنهم يهمشون عندما يكون المغامرون في مقدمة المشهد.

جميع الصراعات الدائرة من أعلى سلطة تنفيذية الى أدناها تتمحور في الحصول على المناصب، ذلك ان المناصب في العراق تعني ثلاثة أشياء : السلطة، المال، الجاه، ومَنْ لا يسيل لعابه لهذه الامتيازات المغرية، هي مَنْ جعل الحكام يتشبثون بها حتى أوصلتهم لأعواد المشانق، وهي التي جعلت من حياتنا جحيما وربما يمتد سعيره لعقود اخر، فلا شيء يمكن التيقن منه في الافق المنظور، لقد فشلنا في ان نجرد المنصب من امتيازاته، وطالما هو كذلك فلا أظن للحال تغييرا، وللبال راحة.

ولن أتحدث عن المناصب السياسية، فهي نتاج ديمقراطية زائفة، بدلالة ادراك السياسيين لزيفها، لكنهم مصرون على الاستناد اليها ويجهدون من أجل ترسيخها، فأي تبدل في آلياتها يعني الخلاص من وجوههم الكالحة، فكيف لا يتمسك بها مَنْ كان حتى في الاحلام لا يخطر في باله ما هو عليه من نعيم ؟ وأعجب للامبالاة في تحديد معايير حاسمة وغير قابلة للتأويل والتوظيف والاختراق في اعتلاء مناصب الأجهزة التنفيذية، لِمَ لا يكون القِدم والمنجز معيارا، فالقِدم يعني الخبرة والمنجز هو العطاء والابداع، لِمَ نضع معايير ضبابية تتيح للفاشلين اختراقها، وللمسؤول الأعلى فرض الشخص الذي يريد، نتطلع لمعايير يعرف من خلالها جميع المنتسبين من هم المرشحون القادمون للمنصب، وتشعر صاحب الحق بقيمته المعنوية حتى في حالة الاعتذار، أليس هذا سياقا معتمدا في المؤسسة العسكرية وأثبت جدواه.

ان معايير محددة وواضحة من شأنها تخليصنا من هذا التقاتل على المناصب، وهي الوحيدة التي تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع، لن نختلف على القِدم والمنجز كما نختلف على المعايير المعمول بها راهنا، اسألوا المنتسبين ان كنتم ترتابون بكلامي، وانظروا الى الواقع كيف هو مزر، وتأملوا تراجع ولاء المنتسبين لدوائرهم، وتوقفوا ازاء عطائهم الضئيل لعدم رضاهم عن المؤسسة . بعض مؤسساتنا صارت دوائر شخصية لمدرائها يوظفونها بحسب الميول والأهواء، ولا أحد يتجرأ على تسمية الاشياء بأسمائها، وحضراتكم تعرفون الأسباب . فالخلل في الآليات، ومَنْ يقول بغير ذلك اما جاهل او منتفع مما هو قائم . وما السلامة الفكرية او الوطنية عند البعض الا ذريعة لابعاد المبدعين والتغطية على الفاشلين.

ديالى