الإتحاد الإسلامي يضع شروطاً للبقاء في حكومة الإقليم

حراك في كردستان لتطويق التظاهرات والبدء بصرف دفعة أولى من الرواتب

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

اتفقت سبعة أحزاب كردية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية امس السبت على ضرورة عدم خروج التظاهرات عن مسارها، ومنع تكرار الفوضى والعنف والتخريب التي شهدتها الاحتجاجات الأسبوع الماضي.جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي أحزاب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة تغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني مع زعماء قبائل الجاف والزنكنة، والكلهور والهموند، إضافة الى وجهاء وشخصيات اجتماعية ورجال دين وأساتذة جامعيين بحضور قائممقام القضاء.وشدد المجتمعون على دعم حقوق المتظاهرين وضرورة ان تلبي حكومة كردستان مطالبهم بتوفير الرواتب بموعدها وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.واعلنوا عن دعمهم للتظاهرات السلمية، مؤكدين رفضهم لأية فوضى وتخريب ترافق الاحتجاجات. واتفق المجتمعون على تهدئة الأوضاع في القضاء وان يقوم زعماء القبائل بضبط الشبان، وحثهم على عدم اللجوء للعنف. واعلنت مجموعة (من اجل السلام) امس عن بدء اعمالها ونشاطاتها في السليمانية.وقال عضو اللجنة العليا في المجموعة جزا في تصريح ان (لجان المجموعة ستجتمع مع ممثلي المتظاهرين في المدينة)، مشددا على (ضرورة تفعيل اعمال اللجنة واجرائها لقاءات مع فناني وناشطي ومثقفي المدينة من اجل الوقوف معا والعمل من اجل السلام) .واضاف ان (مجموعة من اجل السلام لا تتفق مع اعمال الفوضى والتخريب)، مؤكدا ان (اللجان ستعمل على ايصال اصوات المتظاهرين الى الجهات السياسية والحكومية).واوضح جزا ان (المجموعة تضم تسعة اشخاص في الوقت الراهن)، معربا عن امله في(زيادة عدد اعضاء المجموعة من اجل نشر السلام في كردستان والوقوف ضد اي اعمال عنف) في غضون ذلك، أكد مسؤول في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين امس صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم خلال الاسبوع الجاري.وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد عثمان في تصريح ان (ذوي الشهداء والمؤنفلين، اضافة الى السجناء السياسيين وموظفي وزارة شؤون الشهداء سيتسلمون رواتبهم لشهر أيلول الماضي اليوم الاحد، وذلك حسب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد مؤخراً).واضاف ان (وزارة شؤون الشهداء، لم تبلغ بشكل رسمي من وزارة المالية بايقاف صرف الرواتب، او تأجيل عملية الصرف)، مؤكدا ان (الوزارة تنتظر تسلم رواتب موظفيها اليوم الاحد). وحسب جدول توزيع الرواتب، الذي اصدرته وزارة المالية، فمن المقرر ان يتم اليوم الاحد صرف رواتب كل من وزارات المالية والاقتصاد، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، والتخطيط وديوان الرقابة المالية وهيئة حقوق الانسان والمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم وهيئات البيئة، والاستثمار، والنزاهة، والمفوضية العليا لانتخابات كردستان. وخرج متظاهرون الجمعة لليوم الخامس على التوالي، في مناطق متفرقة في السليمانية ، للمطالبة بسقوط الحكومة ومحاربة الفساد واطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الامن خلال الايام الماضية. وشهدت مدن وبلدات في كردستان غالبيتها في السليمانية تظاهرات حاشدة خلال الاسبوع الماضي تخللتها مواجهات مع قوات الامن ادت الى مقتل خمسة اشخاص واصابة نحو 200 بجروح. وتجمع الجمعة في ساحة السراي وسط السليمانية العشرات عند منتصف النهار بينهم ثلاثة نواب من حركة تغيير، أحدهم في مجلس النواب الاتحادي والاخران في برلمان الاقليم. لكن قوات الامن سارعت الى تفريقهم باطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم ما ادى الى اصابة عدد منهم وبينهم النواب الثلاثة بحالات اختناق نقلوا اثرها الى المستشفى. بعدها نفذت قوات الامن حملة اعتقالات شملت عددا من المتظاهرين. كما فرضت قوات الامن أجراءات مشددة في عموم السليمانية ومنعت خروج تظاهرات جديدة. وشهدت مدينة رانية تظاهرة شارك فيها المئات قاموا خلالها برشق قوات الامن بالحجارة، وفقا لشهود عيان. وهتف المتظاهرون خلالها (سلموا مَن اطلق النار على المتظاهرين للعدالة) كما طالبوا بـ(اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الامن). وفي جمجمال، خرج مئات المتظاهرين وهتفوا خلالها (تسقط الحكومة الفاسدة) و(لا للفساد) ورشقوا قوات الامن بالحجارة. وقامت قوات الامن بدورها، باطلاق النار في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين. واعلن اعضاء في حركة تغيير عن قيام قوات الامن باعتقال نحو 200 شخص خلال الايام الثلاثة الماضية في مركز السليمانية فقط، فيما اعتقل عشرات آخرون في مناطق متفرقة في المحافظة. وقال المصدر في تصريح ان (الاتحاد الإسلامي عقد اجتماعًا مطولاً امس دام اكثر من ست ساعات لحسم الموقف من البقاء في حكومة كردستان من عدمه).

وأضاف المصدر ان (مقترح البقاء في الحكومة لاقى ترحيبا داخل الاجتماع ولكن وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا وستطرح على الحكومة لاحقاً). وتسبب تصاعد التظاهرات بازمة داخل حكومة الاقليم واعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الاسلامية انسحابهما منها. وأفاد مصدر مطلع امس ان الاتحاد الإسلامي الكردستاني بات اقرب للاستمرار في حكومة الإقليم من الانسحاب منها.