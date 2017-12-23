نائب يتهم الأسايش بإعتقال 4 آلاف عربي من أهالي المحافظة

الديمقراطي الكردستاني يطرح 8 مطالب للعودة إلى مجلس كركوك

كركوك – مروان العاني

وضع أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني (قائمة التآخي) في مجلس محافظة كركوك ثمانية مطالب أمام الحكومة الإتحادية للعودة إلى اجتماعات المجلس .وقال عضو المجلس دلشاد بيروت إن (أعضاء قائمة التآخي سيعودون للمشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة إذا عادت الأوضاع في كركوك إلى طبيعتها).وأضاف (لقد وضعنا ثمانية مطالب أمام الحكومة العراقية، وجميعها تتعلق بإعادة أوضاع كركوك إلى طبيعتها وعودة النازحين، ولن نعود إلى كركوك في حال عدم تلبية تلك المطالب).وتابع أن (بإمكاننا المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة، شريطة أن تُعقد هذه الاجتماعات خارج كركوك).ومن المقرر أن يستأنف المجلس بعد غد الثلاثاء جلساته المتوقفة منذ شهرين، بحسب المتحدث باسم المجلس عماد العامري الذي اكد أن المجلس سيعقد الثلاثاء جلسة برئاسة ريبوار الطالباني في قاعته بمبنى ديوان المحافظة لمناقشة التغييرات الإدارية في المحافظة ومواضيع اخرى . وافاد عضو المجلس أحمد العسكري بأن (العرب والتركمان لم يتفقوا لغاية اليوم على تقاسم السلطات لأسباب واضحة). في المقابل، قال النائب العربي عن كركوك خالد المفرجي امس ان هناك خمسة الاف معتقل من عرب كركوك في سجون اسايش كردستان، بالاضافة الى الفي مفقود.وقال المفرجي في تصريح إنه (بعد عام 2003 لغاية 16 تشرين الاول الماضي تعرض عرب كركوك الى حملة ممنهجة في الاعتقال من جانب الاسايش التابع للحزبين الكرديين في كركوك، حيث ازدادت هذه الاعتقالات بشكل مطرد بعد دخول تنظيم داعش الى مناطق الحويجة ونواحيها جنوب غربي كركوك)، مضيفا ان (عرب كركوك لديهم خمسة الاف معتقل في سجون كردستان، مقسمين بواقع اربعة الاف معتقل في سجون السليمانية والف معتقل في سجون اربيل)، على حد قوله.واضاف ان (هناك الفي معتقل مغيبين من دون معرفة مصيرهم وهم في عداد المفقودين)، مشيرا الى ان (أنكار الامن الكردي وجود معتقلين لديه أمر لا يحل المشكلة بل عليهم تسليم المعتقلين الى الحكومة المحلية في كركوك لينظر القضاء والمحكمة في كركوك بقضاياهم) على حد تعبيره.