النقل يعيد 550 نازحاً إلى الموصل

إنطلاق أول حافلة لخط بغداد عمان عبر طريبيل

بغداد – شيماء عادل

أعلن قسم النقل الدولي التابع للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل عن انطلاق أول حافلة لخط بغداد – عمان برا عبر منفذ طريبيل. وقال مدير عام الشركة عبد الله لعيبي في بيان امس ان (الشركة وضعت ضمن خططها تطوير واقع النقل الدولي وربط العراق بالدول المجاورة له بوسائل نقل حديثة ومتطورة وأمينة)،واضاف انه (تم انطلاق اول حافلة من مرآب العلاوي ببغداد باتجاه عمان عبر طريبيل)،مؤكدا ان (العمل سيستمر بهذا الخط مع المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة)،مشيرا الى ان (هذا الانجاز يأتي انسجاما مع توجهات الوزير كاظم فنجان الحمامي بتطوير واقع النقل بين العراق والدول المجاورة الأخرى)،مشيرا الى ان (الشركة تسعى الى تقديم فضلى الخدمات للمواطن من خلال حافلاتها الحديثة التي توفر وسائل الراحة مع تقديم وجبات خفيفة من الطعام للمسافرين)،وبشأن اعادة النازحين الى مناطق سكناهم اوضح لعيبي انه (بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين تم نقل العوائل النازحة بواقع خمس حافلات البالغ عددهم 550 نازحا من محافظة واسط الى محافظة نينوى)،لافتا الى ان (عملية النقل تأتي ضمن ملف اعادة توطين النازحين التي وضعت بالتعاون مع الوزارة ورئاسة الفريق المشترك لاعادة العوائل الى مناطقهم التي نزحوا منها خلال سيطرة داعش على تلك المدن). الى ذلك اعلنت الشركة العامة للنقل البري عن توفر نحو 200 شاحنة لنقل أثاث النازحين من مخيمات محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم في محافظة صلاح الدين والبالغ عددهم نحو عشرة الأف عائلة بعد إستقرار الأوضاع الأمنية.وقال مدير عام الشركة عماد عبد الرزاق الأسدي في بيان امس ان (ذلك جاء بعد مخاطبة الوزارة للشركة في أمكانية توفير الشاحنات التي كان لها دور كبير في نقل النازحين الى مخيمات النزوح خلال العمليات العسكرية والمساهمة بتوفير المؤن والمواد الغذائية لهم عبر العديد من الرحلات المكوكية بين موانئ البصرة والمحافظات الشمالية ما اسهم في إستقرار الوضع الأمني والاجتماعي للنازحين)،واضاف ان (الحمامي شدد على أهمية توفير الدعم الكامل لجهود الحكومة في تأمين عودة النازحين الى مناطق سكناهم بالتزامن مع قرب الانتخابات المقبلة). من جهة اخرى تواصل الشركة العامة للموانئ حملتها لانتشال الغوارق من مياه شط العرب. واكد بيان امس ان (قسم الانقاذ البحري في الموانئ يواصل انتشال الاهداف الغارقة في القنوات الملاحية وواجهات الارصفة وضفتي القنوات لجعلها نظيفة سالكة لاتعوق حركة الملاحة او الارساء الامن للوحدات البحرية الواصلة للموانئ)،لافتا الى (انتشال زورق دورية غارق منذ حرب الخليج على واجهة رصيف رقم 4 ميناء خور الزبير باستخدام الرافعة العملاقة ابا ذر التي انشئت ضمن مشاريع القرض الياباني)،وتابع ان (الحملة مستمرة لرفع اخر غارق من الوحدات البحرية التي كانت اهدافا في حروب الخليج السابقة).