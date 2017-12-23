وزير العدل لمسؤول أمريكي : أحكام الإعدام تنسجم مع الدستور العراقي وحقوق الإنسان الدولية

بغداد – قصي منذر

ابلغ وزير العدل حيدر الزاملي مسؤولاً امريكياً ان تنفيذ احكام الاعدام بحق الجناة يدخل ضمن اختصاص الوزارة المتمثل بتنفيذ احكام القضاء العراقي، مؤكداً حرص الوزارة على مراعاة تطبيق فقرات القانون والدستور ومعايير حقوق الانسان حتى في تنفيذ احكام الاعدام. وافاد بيان للوزارة بإستقبال الزاملي مساعد السفير الامريكي لدى بغداد في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة حيث جرى بحث (تفاصيل خاصة بمجال التعاون الثنائي واهمية تعزيز التعاون بما يخدم تعزيز الجوانب العامة لعمل الوزارة مع الجهات الرسمية على المستوى الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات). ونقل البيان عن الوزير قوله ان (الوزارة معنية بتنفيذ احكام الاعدام بحق الجناة وهذا الجانب يدخل ضمن اختصاصها في تنفيذ احكام القضاء)، مضيفاً انه (في كل مرة يتم فيها تنفيذ القصاص بالجناة والارهابيين تتعالى الاصوات المعارضة لتنفيذ احكام العدالة بحق ارهابيين نفذوا مجازر مروعة بحق الابرياء طيلة السنوات الماضية وآخرها مجازر عصابات داعش الارهابية واجرامها).واوضح ان (القانون والدستور العراقيين ينصان على تنفيذ الاعدام بالاشخاص المدانين بسفك دماء العراقيين بعد مرور الحكم بمراحل معقدة عدة تصل الى سنوات قبل المصادقة على المرسوم الجمهوري، مع وجود حق لاعادة المحاكمة لمرات عدة)، مشيراً الى ان (هذا الامر يخلي ساحة الوزارة والقضاء العراقي العادل من كل تقصير الذي لا يستحق الاساءة من منظمات تدعي بحقوق الانسان وهي تطعن باحكامه). ونفذت سلطات سجن الناصرية المركزي التابع لوزارة العدل مؤخراً حكم الاعدام بحق 38 مداناً بقضايا الارهاب دفعة واحدة وبينهم مزدوج الجنسية من السويد بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية وحصول مصادقة رئاسة الجمهورية.على صعيد آخر ، تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور القوات العراقية والسورية في تحقيق النصر على داعش بقوله أن العسكريين الأمريكيين حرروا بشكل كامل جميع المناطق في سوريا والعراق من داعش.وقال ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض(كما تعلمون، فإننا حققنا نجاحات كبيرة في سوريا والعراق، لقد حررنا تقريبا جميع الأراضي التي كانت – الخلافة – قد استولت عليها في سوريا، والأمر نفسه يتعلق بالعراق)، مؤكدًا (تحقيق نجاحات كبيرة في أفغانستان أيضا).

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت في وقت سابق من يوم اول امس الجمعة هزيمة داعش في سوريا والعراق، مؤكدة أن (الفضل في ذلك يعود إلى الجنود البريطانيين).واعلنت موسكو في السادس من الشهر الجاري عن تحرير كامل الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة داعش، وذلك بعد عملية عسكرية جوية أجرتها القوات الروسية في سوريا منذ ايلول 2015 بطلب من الحكومة السورية.