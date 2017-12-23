الحشد لـ (الزمان): نجحنا في تحييد جماعة الرايات البيض بأطراف الطوز وكركوك

إرسال تعزيزات عسكرية لمنع تسلل الدواعش من الحدود السورية

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة الحشد الشعبي في محور الشمال نجاحها في تحييد جماعة الرايات البيض في اطراف كركوك وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين, مشيرة إلى عزمها اطلاق عمليات واسعة لملاحقة فلول تلك المجاميع في الجبال. وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني لـ (الزمان) امس ان (قيادة الحشد الشعبي نجحت في تحييد جميع عناصر جماعة الريات البيض الإرهابية من المناطق السكنية وإبعاد تهديدهم المباشر على المدنيين). واضاف الحسيني، أن (القيادة استخدمت المدافع والاسلحة الخفيفة والمتوسطة للرد على أي مصدر للنيران ومطاردة تلك المجاميع الإرهابية حتى بعد وصولها الى الجبال القريبة). واوضح أن (قيادة العمليات المشتركة ستلاحق فلول الرايات البيض الإرهابي في الجبال لمنعها من قطع الطريق الدولي المار عبر قضاء الطوز و لانهاء وجودهم بالكامل).وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان امس (بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود لعدة تعرضات عبر صواريخ موجهة وتأخر الاسناد من القوات الأمنية تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر باستهداف مصادر إطلاق الصواريخ وحقق ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مواقع العدو على الرغم من رد العدو على قطعاتنا ).وأضاف أن (تلك المنطقة شهدت وللأيام الثلاثة الماضية تعرضات متكررة مع طلب الدعم من القوات الأمنية لكن دون جدوى وبعدها تم توجيه النداء لقيادتنا باشرت قواتنا بالتحرك فورا في استطلاع الأهداف وتم معالجتها بالكاتيوشا والهاون120 وكان رد العدو بالأسلحة الساندة رغم ذلك تم تحقيق ضربات موجعة للعدو). وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (عمليات التسلل لمجاميع داعش نحو الأراضي العراقية من الشريط الحدودي مع سوريا مازالت مستمرة رغم تطهير مساحات واسعة من الصحراء الغربية غير ان اراضي وعرة من جهة قضاء القائم باتجاه الأراضي السورية وبالعكس ما زالت غير مؤمنة نظراً لحجم المساحة الكبيرة في حدود البلدين).

واضاف ان (القوات الامنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تسلل عناصر التنظيم الى مدن الانبار خاصة الغربية منها).وأشار إلى (ضرورة سد كافة الثغرات الأمنية في صحراء الانبار لمنع عملية التسلل لعناصر داعش ). ومن جانبه قال قائد شرطة محافظة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (قوة من مركز شرطة الفلوجة تمكنت من اعتقال إرهابي ينتمى لعناصر داعش في المدينة). مبينا ان (الإرهابي هو من سكان الفلوجة).

وأضاف أن (الإرهابي يتصل هاتفيا بأهالي الفلوجة ويهددهم ويبتزهم ويطلب منهم أموالا باسم دولة الخرافة داعش). لافتا الى أن (المتهم نقل الى مركز أمني للتحقيق معه). الى ذلك نفى قائد في قوات البيشمركة سيطرة القوات الاتحادية على طريق محور مخمور كوير، موضحا أن هذه المسألة ليست جديدة ولم تقم تلك القوات بأي تقدم.

وقال قائد البيشمركة في محور مخمور كوير اللواء زريان شيخوساني في تصريح امس ان (قوة أمنية كانت في السابق في قرية بونكينه بحدود محور مخمور كوير ومازالت في موقعها ولم تقم بأي تقدم حتى الآن ولم تسيطر على الطريق).وأضاف أن (قوة من الجيش وضعت سيطرة في القرية بحدود محور مخمور- كوير، وذلك ليس جديدا، حيث تمركزت تلك القوة في هذه المنطقة بعد أحداث 16 تشرين الأول).وفي بغداد. قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيون قرب محال تجارية في منطقة الرضوانية انفجرت ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة كانوا قرب مكان الحادث).وأضاف ان (قوة امنية طوقت مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج).