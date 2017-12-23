الشرطة الإسرائيلية توقف 3 أتراك قرب الأقصى

الغارديان : فشل قرار ترامب يلزم إعتراف

العالم بدولة فلسطين

لندن – الزمان

قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان مناورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقدس تؤكد وجوب أن يعترف العالم بالدولة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل. وكتب عازف البيانو الشهير ومبعوث الأمم المتحدة للسلام دانييل بارينبويم مقالة في الغارديان بعنوان (بعد مناورة ترامب بشأن القدس يجب أن يعترف العالم بالدولة الفلسطينية)، قال فيها إن (الحل الوحيد لضمان العدالة في حل أزمة الشرق الأوسط هو وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية بالحقوق والواجبات نفسها)، مؤكداً أن (القرار الذي اتخذه ترامب مؤخرا بنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس، وبالتالي الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، هو واحد من القرارات السياسية الجغرافية التي تصب في اتجاه عرقلة عملية السلام).ويضيف بارينبويم أن (موجة العنف التي اجتاحت المنطقة بعد القرار الأمريكي، علاوة على رد الفعل الدولي، يوضحان أن جميع الأطراف يجب أن تراجع مواقفها بخصوص بعض الموضوعات والملفات الحساسة المتعلقة بالصراع)، مشيراً الى ان (المجتمع الدولي قضى 4 عقود يناقش ويدرس عملية السلام على أساس وجود دولتين)، متسائلا (الآن أين هي الدولة الثانية)؟ ورأى أن (هذا الصراع يختلف عن أي صراع آخر شهدته البشرية في تاريخها، لأنه ليس صراعا بين دولتين أو شعبين، بل بين أمتين من البشر كل منهما تصر بشكل ثابت على حقها في السيطرة على بقعة صغيرة من الأرض).ويختم بارينبيوم مقاله مناشدا جميع الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى المسارعة بالاعتراف بها بشكل رسمي، والتأكيد في الوقت نفسه ضرورة بدء مفاوضات ترسيم الحدود بينها وبين إسرائيل، بعيدا عن التصرفات التي تعدها تل أبيب معادية، مؤكدا أن (هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى سلام مقبول من الطرفين). وكان ترامب قد هدد بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد الموقف الأمريكي في جلسة الجمعية العامة الطارئة التي عقدت الخميس الماضي بشأن القدس.وقال (إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسنا نحن نراقب تلك الأصوات).وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض(دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يعنينا).

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن ترامب كلفها بتسجيل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار الذي ينتقد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل أثناء تصويت الجمعية العامة.وحذرت هيلي الدول الأعضاء من أن ترامب طلب منها إبلاغه بـ(من صوّت ضدنا)أثناء الجلسة.وقد صوت ضد الموقف الأمريكي كل من العراق وأفغانستان وألبانيا والجزائر وأندورا وأنغولا وأرمينيا والنمسا وأذربيجان والبحرين وبنغلاديش وبربادوس وروسيا البيضاء وبلجيكا وبليز وبوليفيا وبوتسوانا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا وتشاد وتشيلي والصين وجزر القمر والكونغو وكوستاريكا ساحل العاج وكوبا وقبرص والدنمارك وجيبوتي والدومنيكان والإكوادور ومصر وأريتريا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا والغابون وغامبيا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وغرينادا وغينيا وغويانا وأيسلندا والهند وأندونيسيا وإيران.كما صوّت ضد الموقف الأمريكي أيضا أيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان والكويت وقرغيزستان ولاوس وبروناي وكوريا الشمالية ولبنان وليبيريا وليبيا ولتوانيا ولوكسمبورغ ومدغشقر وماليزيا والمالديف ومالي ومالطا وموريتانيا وموريشيوس وموناكو والجبل الأسود والمغرب وموزمبيق ونامبيا ونيبال وهولندا ونيوزلندا ونيكارغوا والنيجر ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والبرتغال وقطر وكوريا الجنوبية وروسيا والسعودية. في غضون ذلك، اعلنت الشرطة الاسرائيلية السبت انها اوقفت ثلاثة سياح اتراك اثر حادث وقع بعد صلاة الجمعة في باحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة.