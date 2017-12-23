موقف الفرق في الممتاز بإنتهاء الجولة السادسة والزوراء بالصدارة

الأندية تعالج أخطاء البداية بمواجهات تجريبية محلية

الناصرية – باسم ألركابي

تحاول فرق الدوري الممتاز بكرة القدم الاستفادة من فترة التوقف الحالية لمباريات الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كاس الخليج العربي الجارية حاليا في دولة الكويت والتي يامل ان يحقق لقبها في ظل ارجحيته الفنية والباحث عن تعويض نكسة الخروج من كاس العالم ومهم ان يعكس دوره بالشكل المطلوب في الصراع الخليجي الذي يظهر الفرصة امام منتخبنا في تخطي الامور بالشكل الذي يمكنه من عكس دوره ونفسه في البطولة التي يظهر احد اقوى إطرافها كما أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي ان تأجيل الدوري لايؤثر على موعد نهايته المقرر لها قبل انطلاق مباريات كاس العالم في روسيا.

فترة التاجيل

في الوقت الذي تظهر فترة التأجيل التي تنتهي في الخامس من العام الجديد فرصة مهمة من اجل مراجعة مشاركتها في الدوري بعد الانتهاء من الجولة السادسة في ضوء النتائج التي خرجت فيها والحال للمستويات التي ظهرت فيها.

وتظهر فترة مهمة لتدارك الأخطاء التي رافقت المباريات الأخيرة التي منها كانت عكس التوقعات خصوصا امام الفر ق التي أعدت العدة عبر امكاناتها والتعاقدات التي قامت بها قبل ان يظهر التراجع على بعض الفرق التي تعلم كلما جاءت البداية مهمة ومقنعة كلما انعكست على الامور والمشاركة التي مهم ان تنطلق بها بقوة من الجولة الاولى امام جمع النقاط والمرور للإمام لتحديد ملامح الصراع في دوري طويل وقوي عندما نجد تساقط المدربين بسرعة بسبب تراجع النتائج وما شكلته من تحد واضح وهو متوقع لان الاستعداد شيء والميدان شيء اخر خلال فترة اللعب الاولى الصعبة.فترة التوقف ألزمت جميع الفرق مراجعة الامور والإعلان عن إقامة مباريات تجريبية لتجاوز مواقع الخلل وأهمية تداركها من هذه الأوقات ولانها تعلم ان الامور ستصعب بعد أكثر إمام الكل من حيث تعزيز النتائج الايجابية والحال لتعويض المتدنية للفرق الأخرى امام المنافسة على الصراع والاخرى من اجل البقاء .

تصدر الزوراء

ويظهر الزوراء الفريق الافضل وفعل اكثر من شيء خلال الجولات الست التي انهاها بالفوز في جميع المباريات وابرز نتيجة كانت الفوز على الجوية بهدفين لواحد عندما استهل الدوري بعبور الصناعات بهدف محققا كل الفوائد حيث النقاط التي دونها في سجل الدوري والبداية المهمة ان يفتتح سجله في النتيجة الاولى قبل ان ينتقل لمواجهة الغريم الجوية والتغلب عليه بهدفين لواحد بعدما حسم اللاعب مصطفى محمود الامور في الوقت القاتل بهزه شباك الجوية في اخر دقيقة ويلزم الانصار الخروج من الباب الخلفي قبل ان يطاح بالمدرب حسام السيد الذي فضل ترك مواصلة المهمة.

وواصل الزوراء نتائجه الجيدة عندما أوقف الكهرباء محققا الفوز الثالث ورفع الرصيد الى تسع نقاط قبل ان يخرج الى مدينة كربلاء في مهمة اثارت مخاوف المحبين الذين كثر ما يخشون مباريات الذهاب مع أي عنوان كان في المحافظات لكن الفريق نجح في تحقيق النتيجة الكبيرة عندما تخطى اصحاب الأرض بثلاثة أهداف لواحد ثم انتقل الى البصرة وعاد بنجاح كبير عندما مزق الشباك بأربعة أهداف لواحد ليعود بست نقاط من مباراتي الذهاب ثم ضيف الديوانية وإفشال رهان نبيل زكي عندما حقق الفوز بثلاثية نظيفة قبل ان يذهب للراحة حيث توقف الدوري في بداية مثالية عندما رفع رصيده الى 18 نقطة مستفيدا من تعادل الشرطة مع فريق الحسين قبل ان يظهر أفضل قوة هجومية سجلت اربعة عشر هدفا.

توقف الشرطة

وتوقفت انطلاقة الشرطة رغم القوة الفنية التي عليها الفريق عبر مجموعة لاعبين كلفت ميزانيته الكثير من الأموال من تعاقدات بأكبر العقود مع لاعبين معروفين والاستعانة بالمدرب البرازيلي باكيتا من اجل عيون الدوري.

وبدء الشرطة مشواره بالثار من كربلاء عندما هزمه في ميدانه وتحت أنظار جمهوره بهدف اللاعب ايمن حسين وتأتي الأهمية للنتيجة عندما عاد بكل الفوائد والحصول على اول ثلاث نقاط من اول مباراة خارج الميدان والأهمية تكمن في النتيجة كون المباراة الاولى اتت من الذهاب قبل ان يعود بثلاث نقاط من ملعب الديوانية بالفوز على المضيف بهدفين لواحد وينتزع الفوز الكبير من البحري بأربعة أهداف لواحد في مد هجومي واضح منح الشرطة النتيجة التي رحب فيها الأنصار في تحقيق الفوز الثاني .

استمرار النجف

واستمر النجف في موقع الثالث رغم العودة بتعادل من البحري بهدف ليرفع رصيده الى 12 نقطة بعد تعادله مع النفط في النجف قبل ان يعود بالفوز من مباراته الثانية التي لعبها في قلب العاصمة على حساب الصناعات بالتفوق عليه بهدفين لواحد وحقق نتيجة الموسم ربما عندما تغلب على بطل النسخة السابقة الجوية وإسقاطه بثلاثة أهداف لهدفين في نتيجة مهمة عززت من البداية وبعدها خرج الى بغداد وتعادل مع الكهرباء بهدف ليعود لملعبه ويتغلب على جيرانه كربلاء بذكريات اللقاءات السابقة التي اختلفت عنها اليوم ومرت دون منغصات وحصل النجف على فوز مهم بثلاثة اهداف ثم عاد بتعادل من البصرة بهدف من البصرة والذهاب للراحة الإجبارية بسجل نظيف للان.

سرق الأنظار

والفريق الذي سرق الانظار كان الكهرباء الذي قدم نفسه بقوة من المباراة الاولى بالفوز عندما هزم الوسط بثلاثة أهداف لواحد في نتيجة غير متوقعة لكنها لاتظهر مفاجأة بعد المباراة الثانية التي تعادل فيها مع الميناء بهدفين لكنه اصطدم بقوة الزوراء ليتلقى الخسارة الأولى ثم تعادل مع النجف وحقق التحول والانعطافة الكبيرة في الجولة الرابعة بتغلبه على الطلاب برباعية ثم تغلب على السماوة بثلاثة أهداف لهدفين في بداية ايجابية تعد الافضل منذ ان لعب اول مرة بالبطولة وهذا يحسب لعباس عطية وا للاعبين ومؤكد الفريق يبحث عن تعزيز البداية وموقفه بفضل ارادة وقدرة اللاعبين الذين حققوا ارقام مهمة بعد التفوق على اقرانه ويقف رابع الترتيب الذي بلغه لاول مرة منذ الموسم الماضيواستعاد الوسط شيء من توازنه بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين خارج الأرض وهو ما يحصل لاول مرة في مشاركته الرابعة بعدما كان احدافضل الفرق التي تظهر بشكل جيد ذهابا قبل ان تشكل المباريات حجر عثرة بوجه المدرب عماد نعمة الذي عاد بالخسارة الاولى من الكهرباء بهدف لثلاثة ويهزم جيرانه كربلاء باربعة أهداف ثم تغلب على الديوانية بهدفين وتعادل مع مضيفه زاخو بهدف ثم تغلب على الحدود أي انه فازفي ثلاث مباريات في ملعبه مقابل خسارتين وتعادل من الذهاب لكنه يقف في مكان مناسب في لائحة الترتيب.

اربع تعادلات للفط

ويقف النفط سادس الموقف بعد اربع تعادلات مع النجف ومع السماوة والأمانة قبل ان يحقق الفوز الاول بصعوبة في مواقعه على نفط ميسان بهدفين لواحد كما تغلب قبلها على الطلاب بهدف وعاد بتعادل من نفط الجنوب في بداية مقبولة لانه للان يقدم مستويات مهمة ويلعب بسجل نظيف.

الأمانة سابعا

ويقف الأمانة سابعا بتسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات عندما في السماوة مع ممثلها سلبا وتغلب على الجنوب بهدف ثم تعادل مع ميسان من دون أهداف في العمارة كما تعادل مع النفط بملعبه بهدفين كما تعادل مع الصناعات وخسر المباراة السادسة من البطل بهدف ليبقى برصيد تسع نقاط ويقدم مباريات مهمة لكنه يفرط بنقاطها كما حصل مع النفط بعد ان كان متقدم بهدفين لكنه خرج بتعادل أشبه بالخسارة .

معاناة الميناء

ويعاني الميناء من بدايته المتعثرة التي دفعته للموقع الثامن امام رفض الأنصار الذين عكسوا غضبهم بعد خسارة الديوانية قبل ان يزيدها صعوبة وعرقلة اكثر ألتعادل مع زاخو بين جمهوره وملعبه التي الزمت المدرب فجر إبراهيم ترك المهمة للان لم يعلن عن اسم المدرب الثاني الذي قد يواجه نفس مصير فجر اذا لم يقدم اللاعبين الأداء المطلوب في الدفاع عن الوان الفريق الذي قدم تعاقدات مهمة من اجل محو اثأر مشاركة الموسم الماضي وعكس صورة الفريق كما يريدها جمهوره الكبير بعدما لعب الفريق ست مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل قي ثلاث وخسر واحده ويظهر دفاعه متوازنا بعدما تلقت شباكه ستة كرات والحال للهجوم الذي سجل أيضا ستة أهداف .

تراجع الطلاب

وتراجع الطلاب للموقع العاشر بتسع نقاط أيضا من الفوز بثلاث مباريات وخسارة الأخرى عندما افتتح سجله بالفوز على نفط ميسان بهدف قبل ان يخسر امام النفط بهدف ثم عاد ليتقدم ويهزم الصناعات بهدفين لواحد وتلقى الخسارة الثانية من الجوية بهدف متأخر ليعكس ضعف الدفاع عندما اهتزت شباكهم سبع مرات مقابل تسجيل ستة أهداف بعد تجرع خسارة الكهرباء العريضة التي هزت صفوفهم ونالت منها بالكثير من التفاصيل قبل ان يخرج لكربلاء ويعود بفوز مجاني المباراة التي عكست العلاقة المتشنجة بين الفريق والوزارة التي كان عليها ان تمرر المباراة الشيء الاهم ولايمكن معالجة الامور بهذه الطريقة التي مؤكد ان يقدم كربلاء اعتراضا عليها لكن على جهاز الفريق الفني معالجة الموقف لان تقبل ثلاث خسارات من ست مباريات امر صعب على الفريق ويحد من تقدم الطلاب في الإجابة على الاختبارات القادمة المتوقع ان تظهر أصعب اذا لم تتدارك الامور والمشاركة التي تمر تحت ضغط النتائج المؤكد لايريدها جمهورهم خصوصا بعد خسارة الكهرباء.اما نفط ميسان فهو للان لم يقدم نفس بداية الموسم الماضي من خلال الاعتماد على مباريات الأرض عندما حقق فوزين قبل ان يتعادل في واحده وأخرى من الذهاب على حساب نفط الجنوب كما خسر بصعوبة إمام الطلاب والنفط ولازال يعكس دوره بشكل مقبول امام قدرات عناصره الشبابية مع اخذ الامور في الاعتبار وتحقيق النتائج المتوازنة من اجل البقاء وفي كل الأحوال يظهر ميسان بشكل مقبول.والموقع الذي يتواجد به الجوية يظهر متاخر ليس من وجهة نظر أنصاره بل المتابعين بعد موسم ناجح بكل معنى الكلمة قبل ان يصدم جمهوره في مباراة السوبر وخسارتيه امام الزوراء والنجف وقبلها التعادل بمباراة الافتتاح مع الميناء البصري و مع السماوة قبل ان يحقق الفوز على الغريم الطلبة وبعدها التغلب على الأمانة ويبدو المدرب راضي شنيشل يسعى الى استعادة التوازن وتغير مسار الامور للفريق الذي يمتلك مقومات العودة السريعة عبر الأسماء التي مؤكد تتطلع الى تدارك كبوة البداية واخذ المهمة على محمل الجد في تحقيق النتائج وتغيرها من خلال حالة التعاون بين جميع الإطراف المعنية لان المهمة تبدو صعبة وتحتاج الى عمل كبير وأهمية ان يظهر شنيشل قدراته الفنية ويدرك ان هذا يأتي لخدمته الشخصية بعد الفشل مع الشرطة قبل ان تاتي نكسة المنتخب وأثارها القائمة لكن مهم ان ياتي تجسيد العمل مع الجوية الفريق الذي يقف في الموقع الحادي عشر بثماني نقاط وقادر على إبراز شخصيته الحقيقية في ث قادم الأيام وان يحسن أداء الهجوم من خلال وجود الأسماء المهمة التي لديها القدرة على صنع الفرصة وتقديم مباريات أفضل.وبداية طيبة للحدود الذي يلعب بثقة ونجح الفوز في مباراتين على حساب زاخو وعلى نفط الجنوب وتعادل بمثلهما مع الديوانية وفريق الحسين وخسر اثنين امام الشرطة والوسط وله ثماني نقاط ويؤدي مباريات متوازنة وقادر على تعزيز موقفه لانه يمتلك مجموعة لاعبين قادرة على العطاء وتحقيق النتائج المهمة.

ويحتل فريق الحسين المركز الثالث عشر في وضع افضل بكثير من الموسم الماضي عندما ظهرت اثار المدرب هادي مطنش على مسار الامور عندما نجح الفريق بالفوز على الديوانية بثلاثية نظيفة قبل ان يتعادل اربع مرات وتلقى خسارة البحري وأفضل نتيجة حققها الفوز على الديوانية والخدمة التي قدمها للزوراء بتعادله مع الشرطة ويظهر الفريق مختلف في الكثير من التفاصيل عن مشاركته الأخيرة. وقبل ان يحقق نتيجتين مهمتين في البداية وذلك بالفوز مرتين على فريقي الحسين والوسط في ميدانه سقط البحري مرتين إمام الميناء والزوراء كما خسر برباعية إمام لشرطة خارج الديار التي عادلها ليتعادل مرة واحدة مع النجف ليرفع رصيده الى سبع نقاط.ويتواجد نفط الجنوب في الموقع الخامس عشر بست نقاط و من فوز وثلاث تعادلات وخسارة ولم ستفد من ملعبه كما مخطط له من قبل اجهزه الفني وهذه المشكلة التي تواجه المهمة.وقدم السماوة بداية طيبة بأربع نقاط من اربع نقاط حصل على ثلاث نــــــــــقاط من ملعبه بتعادلات مع فرق قوية من العاصـــــــــــمة حيث الأمانة والنفط والجــــــــــــوية وعاد بالرابع من الصناعات قبل ان يخسر من ميسان بهدف والكهرباء بهدفــــــــــين لثــــــــــلاثة ويتطــــــــــلع الفريق مع المـــــــدرب حازم صالح الى تحسين الامور بعد استئناف الدوري.

ويقف الديوانية في المقنع السابع عشر باربع نقاط ثلاث منها بالفوز عل الميناء ثم التعادل مع الحدود قبل ان يخسر اربع مباريات من فريق الحسين والشرطة والوسط والزوراء.

ويقف زاخو بالموقع لثامن عشر بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات ابرزها خارج كلعبه مع الميناء لكنه للان لم يستفد من ملعبه كما جرت العادة.

ولازالالصناعات بعيدا عن المشاركة الاولى له والمنافسات بعد خمس خسارات وتعادل واحد ويقف في الموقع ما قبل الاخير ويامل ان تتغير الامور بعد استئناف الدوري.ويتذيل كربلاء سلم الترتيب بدون نقاط مـن خسارة ست مباريات ويظهر اضعف هجوم بهدف واضعف دفاع بتلقي ستة عشر هدفا

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