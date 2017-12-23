الوزارة تستقبل وفد النادي الإعلامي غير المعترف به من قبل الإتحادين الدولي والآسيوي :

الشباب تحتفي برئيس معاقب وتسعى إلى إيصال صوت العراق للمحافل الدولية

بغداد – الزمان الرياضي

استقبلت وزارة الشباب والرياضة الواجهة الرسمية الحكومية للرياضة العراقية وفداً يمثل النادي الدولي للاعلام الرياضي غير المعترف به من قبل الاتحاد الدولي والاسيوي للصحافة الرياضية برئاسة البحريني محمد قاسم الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية الذي تم فصله ومعاقبته من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بتهم تتعلق بالفساد ومنعه من ممارسة العمل النقابي لمدة سنتين.وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته على موقعها الرسمي انها (أقامت حفل استقبال لوفد من الصحفيين العرب يمثلون النادي الدولي للإعلام الرياضي، بحضور الملاك المتقدم للوزارة في القاعة المركزية في دائرة العلاقات والتعاون الدولي.واستهل الحفل بالترحيب بالضيوف في بلدهم الثاني العراق، وكلمة استعرضت انجازات الوزارة على صعيد بناء المنشآت وجهود رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وجاء فيها ان للإعلام دوراً تقويمياً في العمل الرياضي، فمن خلال الإعلام نستطيع الوقوف على الأخطاء ونحاول تصحيحها مضيفاً، انه من خلال تواجد الصحفيين العرب اليوم نستطيع عكس صورة للعالم عن رياضة العراق، والوضع الأمني المستقر الذي تنعم به العاصمة العراقية بغداد.

وكلمات اخرى من المسؤولين في الوزارة من جانبه اشار مدير النادي الدولي للإعلام الرياضي الصحفي البحريني محمد قاسم، إن للإعلام قوة كبيرةً في التأثير على صناعة القرار الرياضي، مضيفاً إن الاهتمام الكبير لوزارة الشباب والرياضة سيؤدي بلا شك، الى رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

واضاف قاسم، إن دور النادي الدولي للإعلام الرياضي يتمثل، في عكس الصورة الحقيقية للعراق أمام العالم بكل وضوح وايجابية، مستطرداً ان العراق جاهز لتضييف المباريات على أرضه، أمنياً ولوجستياً.

كما بيّن الأمين المالي للنادي، الصحفي الأردني صالح الراشد، ان العراق بلد آمن، وبلد عظيم له من العمق الحضاري ما يكفي ليكون عنقاء الحياةِ التي تخرج من الرماد، موضحا ان من دواعي السعادة وجود قسم للدراسات والبحوث، وان القسم يدل على النظرة الاستشرافية للوزارة كونه يقدم عملا كبيراً.

وقد شارك الصحفيون العرب في النقاش، معبرين عن سعادتهم بما رأوه من اهتمام بالرياضة في العراق الآمن المستقر، وضم الوفد كلا من، محمد قاسم ورسول الحجيري من البحرين، وصالح الراشد من الاردن، ومريم مسلوب من المغرب، فضلا عن وداد حشيشو من لبنان، وعبير علي من سوريا، ومهدي مزوغي من تونس، وهيام احمد وجيهان الصافي من السودان.

وزار الوفد العربي قاعة الشعب للالعاب المغلقة وشاهد مباريات بطولة العراق بكرة الطائرة للنساء، كما اطلع على عمل المدارس التخصصية والقاعات الرياضية وفندق الرياضيين، ودائرة الطب الرياضي، اذ اثنوا على العمل الرياضي والجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير الرياضة العراقية ).

تونس تتبرأ

يذكر ان ردود الافعال الرافضة لتاسيس ما يسمى النادي الدولي للاعلام الرياضي قد تفاعلت بشكل كبير عقب اصدار البيان التاسيسي في تونس حيث لوح الاتحاد الدولي والاسيوي بعدم الاعتراف باي اتحاد اوجمعية وطنية تعترف به كما اعلنت العديد من الاتحادات انها لا تتعامل او تعترف به بما فيها جمعية الصحافيين الرياضيين في تونس.وقد اشارت وكالة النهار نيوز عن (دور بعض الاشخاص في توريط وزير الشباب التونسية ماجدولين الشارني في رعاية المؤتمر التاسيسي للنادي الدولي للاعلام الرياضي وتصاعدت هذه الاعتراضات بعدما اثبتت الوقائع أن هناك من عمل على تضليل وزيرة شؤون الشباب والرياضة في تونس ماجدولين الشارني بموضوع رعاية النادي الدولي للصحافة الرياضية، إذ يُجزِم كثيرون من اصحاب الشأن الرياضي ان من قام بالترويج لهذا المشروع في تونس أخفى عن الوزيرة الحقيقة للكاملة والدوافع الرئيسية خصوصا ان الحقائق كفيلة بأن تجعل معالي الوزيرة تعيد النظر بالاهلية والشرعية الاخلاقية لكل من يقف خلف هذا النادي) .وذكرت النهار نيوز تحت عنوان (ماذا يفعل الفاسدون في تونس ؟) ان (الخيوط بدأت تتضح أكثر فأكثر بالنسبة للجسم الاعلامي التونسي الذي يرفض بشكل قاطع أن تكون بلاده منصة يتلطى خلفها …الفاسدون .. خصوصا ان نفس الوجوه التي انتجت رائحة الفساد الكريهة في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عادت لتطل برأسها من جديد بشكل مختلف .

مصر : كيان إعلامى مجهول

من جهة اخرى أكد المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين المصريين برئاسة محمد شبانة، أنه تابع الإعلان عن تأسيس ما أطلق عليه اسم النادى الدولى للإعلام الرياضى فى العاصمة التونسية، وأنه فوجئ بورود اسم مصر ضمن الدول المؤسسة للنادى والمنضوية تحت لواءه، متابعا: “وما أعقب ذلك الإعلان من غضبة تونسية تمثلت فى بيان أصدره الإعلامى نافع بن عاشور، نائب رئيس جمعية الصحافيين الرياضية التونسية يؤكد فيه أن الجمعية التونسية لا صلة لها من قريب أو بعيد بما أعلن، واستنكر قيام وزيرة الرياضة التونسية برعاية الاجتماع الذى لا يعرف مرجعيته”.وقالت رابطة النقاد الرياضيين المصرية، فى بيان، إن الرابطة هى المعنية بالصحافة الرياضية المصرية والممثلة لها فى كل المحافل العربية والقارية والدولية، وأنها لم تشارك فى الاجتماع المشار إليه، مضيفة: “ورغم ذلك ورد اسم مصر فى قائمة الاسماء المؤسسة له، فإن الرابطة تؤكد على انها لم تحضر هذا الاجتماع وليست عضو فيه، لأنه يتعارض مع الاتحاد الدولى للصحافة الرياضية المرجعية الرسمية المعترف بها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية وتنضوى كل الاتحادات والروابط والجمعيات التى تمثل دول العالم تحت لواءه”.

وأكدت رابطة النقاد الرياضيين المصرية، على أن ذكر اسم مصر فى عضوية كيان إعلامى مجهول المرجعية لا أساس له من الصحة وينافى الحقيقة تماما، ولا تعلم عنه شيئا.