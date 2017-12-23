فوز ثمين لفيورنتينا على كالياري

ليفربول يفسد ليلته وهدف قاتل يذيق أتلتيكو أول هزيمة

{ مدن – وكالات: من البديهي القول إن آرسنال، أهدر الفوز على ليفربول مساء اول امس الجمعة في افتتاح الجولة الـ19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل الفريق اللندني 3 أهداف في غضون 5 دقائق، قلب فيها تأخّره بهدفين إلى تقدّم 3-2، قبل أن يسجّل الـريدز هدف التعادل الثالث. لكن الواقع يقول أن الفوز ضاع من بين يدي ليفربول الذي قدّم عرضا هجوميا مميزا في الشوط الأول، ثم انهار فجأة بعد إحرازه الهدف الثاني. الانتصار كان قريبا جدا من ليفربول، لكن ما حدث معه بين الدقيقتين 53 و58، لا يمكن تفسيره، رغم اعترافنا بأن الحظ لعب دورا في إحراز آرسنال لثلاثيته المجنونة. بدأ ليفربول اللقاء بصورة مميزة، متمسّكا بطريقة لعبه 4-3-3، ومستفيدا من إشرك البرازيلي فيليب كوتينيو وراء الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو، فيما شارك إيمري كان، إلى جانب جوردان هندرسون في خط الوسط، إلا أن الأخير اضطر للخروج مبكرا للإصابة، فدخل مكانه المخضرم جيمس ميلنر. تطبيق ليفربول للهجمات الخاطفة السريعة كان مميّزا إلى أبعد حد، خصوصا وأن تناقل الكرة بين رباعي المقدّمة تميّز بالسلاسة والتناغم، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن بالصورة المطلوبة في الشوط الأول الذي كان بإمكان ليفربول إنهائه بغلة وافرة من الأهداف. واستثمر ليفربول اندفاع آرسنال للهجوم مع بداية الشوط الثاني، فأضاف هدفا ثانيا، قبل أن يحدث الانهيار غير المبرر. أصابع اللوم تتجه مجددا إلى دفاع الـريدز، فكان هناك سوء تغطية واضح في لقطة الهدف الأول من قبل جو جوميز، كما أن الحارس سيمون مينيوليه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، بعدما فشل في التصدي لكرة جرانيت تشاكا الصاروخية، رغم توجّهها نحوه مباشرة. وإذا أردنا التدقيق أكثر، نجد أن لاعبي ليفربول افتقدوا تركيزهم الكامل بعد الهدف الثاني، لاسيما ثنائي الوسط ميلر وكان، وهي نقطة سمحت لآرسنال بالعودة سريعا إلى مجريات المباراة بسبب التفوق العددي في منتصف الملعب. واستعاد ليفربول رباطة جأشه بعد الأهداف الثلاثة التي مني بها مرماه، لكن الوقت كان متأخرا لاستعادة التقدم، خصوصا وأن صاحب الأرض بدا أكثر حماسا لإنهاء المباراة فائزا. من الناحية التكتيكية، قدّم آرسنال مباراة كارثية في شوطها الأول، مع التركيز على الأداء الكارثي لخط الدفاع، حيث فشل الشاب أينسلي ميتلاند نايلز، في تضييق الخناق على محمد صلاح بالناحية اليسرى، والأمر نفسه ينطبق على هيكتور بيليرين الذي عانى من انطلاقات ماني السريعة، إلا أن المشكلة الحقيقية كانت في عمق الخط الخلفي، بعدما بدا الإسباني ناتشو مونريال مشتّتا وغير معتاد على اللعب برفقة مدافع واحد فقط بدلا من 3 كما جرت العادة في المباريات الأخيرة. وتجب الإشارة إلى ما قدّمه قلب الدفاع الفرنسي لوران كوسيلني، في هذه المباراة، فقد ارتكب تقريبا كل هفوة ممكنة، حيث افتقد للتركيز والقوة الذهنية، وفشل في الرقابة الفردية، وعابه البطء في نقل الكرة إلى الأمام، إضافة إلى عدم تمركزه بشكل سليم داخل المنطقة، وظهرت بشكل واضح محاباة المدرب آرسين فينجر له عندما تركه على أرض الملعب وأخرج مونريال بدلا منه، رغم أن المدافع الفرنسي لعب دورا في دخول أهداف ليفربول الثلاثة إلى مرمى فريقه. وحتى تتضح الصورة أكثر، يجب تناول ما حدث في لقطة الهدف الثاني للفريق الضيف، عندما وصلت الكرة من هجمة مرتدة إلى فيرمينو، فتواجد حوله 3 لاعبين باتجاه واحد (كوسيلني وشكودران وجاك ويلشير)، قبل أن يمرر إلى صلاح الذي وجد الطريق مفتوحا أمامه للتقدم وتسديد الكرة.

هدف قاتل

وأهدر أتلتيكو مدريد فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر بسقوطه في فخ الهزيمة 0-1 أمام مضيفه إسبانيول مساء اول امس الجمعة في المرحلة 17 من المسابقة. تجمد رصيد أتلتيكو، الذي سقط في فخ الهزيمة لأول مرة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر، ويتفوق أتلتيكو بفارق نقطتين فالنسيا صاحب المركز الثالث، ولكنه قد يفقد المركز الثاني لصالح الخفافيش إذا حقق الأخير الفوز على فياريال في مباراة أخرى بنفس المرحلة. أما إسبانيول رفع رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، علمًا بأن الفوز هو الأول للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة. وسجل سيرخيو جارسيا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 88، ليقود الفريق الكتالوني لثلاث نقاط مهمة للغاية.

أتلتيك بيلباو يُكرم ضيافة بيتيس

واستغل أتلتيك بيلباو، التفوق العددي والنيران الصديقة، وانتزع فوزا غاليا، بثنائية نظيفة، على مضيفه ريال بيتيس، اول امس الجمعة، في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإسباني. ورفع بيلباو رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ 11، بعدما حقق الانتصار الثاني له في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة. وتجمد رصيد بيتيس عند 21 نقطة وتراجع للمركز الـ 13، بعدما مني بالهزيمة الخامسة، مقابل تعادلين وانتصار وحيد، في آخر 8 مباريات خاضها بالبطولة. وتلقى بيتيس، صدمة قوية في الشوط الأول، بطرد لاعبه جوردي أمات في الدقيقة 34، للخشونة مع إيمريك لابورت. واستغل راؤول جارسيا، ضربة الجزاء، وسجل هدف التقدم لبيلباو في الدقيقة 36، ثم جاء الهدف الثاني للفريق، عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله زهير فضال، لاعب بيتيس، عن طريق الخطأ، في الدقيقة 85 .

فوز ثمين لفيورنتينا على كالياري

عاد فريق فيورنتينا، بفوز صعب من أرض مضيفه كالياري، بهدف متأخر، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإيطالي. يدين الفيولا بهذا الانتصار، للمهاجم السنغالي خوما بابكر، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الأنفاس الأخيرة من الشوط الثاني، في الدقيقة 82 . وشهد اللقاء، إقصاء لاعب وسط أصحاب الضيافة، البرازيلي جواو بدرو، بالبطاقة الحمراء المباشرة، في الوقت بدل الضائع بداعي السلوك العنيف، في الدقيقة (90+3). وبذلك، أصبح لفيورنتينا، 26 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز السابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 17 نقطة.