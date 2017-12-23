الإنتر يحصّن إيكاردي من إغراءات مدريد

بونوتشي يفكّر في الرحيل عن ميلان والنادي يصدر بياناً غاضباً

{ روما – وكالات: أفادت تقارير صحفية إيطالية أنّ نادي انتر ميلان قد اقترب من تجديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ماورو إيكاردي بتحسين راتبه السنوي و رفع قيمة الشرط الجزائي ما يجعله محصناً من إغراءات الأندية العديدة الراغبة في الاستفادة من خدماته، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني. وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان سيكافئ قائد فريقه، الأرجنتيني ماورو إيكاردي بتجديد عقده 6 سنوات مقبلة 7 ملايين يورو سنوياً مع شرط جزائي بمبلغ 130 مليون يورو. وتعادل هذه القيمة تقريباً 115 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أنّ نادي ريال مدريد سيضطر إلى تحطيم رقمه القياسي السابق البالغ 86 مليون جنيه إسترليني عندما ضم الويلزي غاريث بيل في صيف 2013، من توتنهام الإنكليزي. ومن جهته، ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أنّ مسؤولو نادي إنتر ميلان حددواً موعدا للقاء وكيل أعمال اللاعب إيكاردي، بهدف تمديد عقد النجم الأرجنتيني حتى يونيو 2023، إضافةً لرفع الشرط الجزائي في عقده من 110 ملايين إلى 130 مليون يورو. وكان ماورو إيكاردي، البالغ من العمر 24 عاماً، قد جدّد عقده في أكتوبر 2016، لكن الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد دفعت النادي الإيطالي لمحاولة رفع شرطه الجزائي. يُشار أنّ إيكاردي كان قد رفض الانضمام إلى ريال مدريد في طفولته، مفضلاً التكوين في أكاديمية برشلونة، لكنه فشل في الاستمرار مع النادي الكاتالوني، وانتقل إلى سامبدوريا جنوة في2011 حينما كان ينافس في الدرجة الثانية الإيطالية، وبعد موسم واحد فقط انتقل إلى إنتر ميلان الذي انفجرت معه موهبته، وبات قائداً وهدافاً للفريق في موسم 2014-15، حيث أحرز 22 هدفًا في صدارة هدافي الكالتشيو. من المتوقع أن يحقق أفضل مستوياته في الموسم الحالي (2017-2018) حيث سجل 17 هدفاً حتى الآن بواقع هدفٍ واحدٍ في كل مباراة.

بونوتشي والرحيل عن ميلان

على صعيد اخر أصدر ميلان الإيطالي بيانًا رسميًا في معرض رده على التقارير التي أشارت بعدم رضى مدافعه الإيطالي وقاد الفريق ليوناردو بونوتشي عن الوضعية التي يعيشها الفريق بعدما أصيب بخيبة أمل كبيرة للبداية المتعثرة للمشروع الرياضي الجديد للنادي اللومباردي. وكانت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية قد أكدت بأنّ بونوتشي لديه شكوك حول مشروع ميلان، في الوقت الذي يبحث فيه نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن قلب دفاع من النوعية الجيدة، مشيرة بأنّ المدافع الإيطالي يدرس بجدية الانضمام لمتصدر الدوري الإنكليزي، رغم نفي وكلاء اللاعب مؤخرا، أي نية لرحيل اللاعب عن مدينة ميلانو. إدارة النادي اللومباردي لم تتأخر في الرد على هذه التقارير، حيث اصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه بان ما تم تداوله ماهو إلا كذبة، حيث أوضح البيان ما نصه : الآن تم اكتشاف أن بونوتشي غير سعيد ويريد الرحيل لوجود اهتمام من أندية أخرى كبيرة؟ ان هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأكمل البيان : لقد نفى بونوتشي هذه الأحاديث سابقاً، والآن يجدد ذلك بشكل رسمي، اللاعب سعيد هنا ويؤمن بمشروع النادي ويعمل مع زملائه هنا للخروج من تلك اللحظات الصعبة. وانضم المدافع الإيطالي المخضرم بونوتشي لنادي ميلان في الصيف الماضي، قادماً من الغريم يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، و فاجأت الكثير من المتابعين الرياضيين، وذلك رغبة منه في المشاركة في عودة الروسينيري إلى الواجهة الأوربية بقيادة المُلاك الجدد القادمين من الصين. ويوجد بونوتشي، البالغ من العمر 30 عاماً، ضمن أجندة أندية كبيرة أخرى، على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي. يُشار أنّ نادي ميلان يحتل حالياً المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، بفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر، و16 نقطة عن المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوربا، والذي يحتله الغريم، انتر ميلان.