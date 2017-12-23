مستشفيات حكومية

في مستشفيات العراق الحكومية الموت خير من العلاج التي تعتبر من أهم المؤسسات في المجتمع وبســـــبب ضعف الكادر الطبي وعدم توفر المستلزمات وفقدان الأدوية والإهمال وان ما ذكر يكون مردوده سلبيا وهذا أمر خطير جدا على حياة المواطنين

وعلى وزارة الصحة متابعة القضية والوقوف على ملابسات هذا الأمر وكذلك العمل على إبعاد الأطباء قليلي الخبرة والكفاءة.

في يومنا هذا نعلم إن الكثير من الإفراد قد منحوا حق الدراسة في جامعات وكليات التي لها التأثير بشكل مباشر على حياة الناس وان هذا الأمر يؤدي إلى التهلكة و حين اتطرق الى احد المواقف الذي كان أمام عيني

يوما ما انه كان لدى احد الأشخاص طفلة تبلغ من العمر اربع سنوات قام بمراجعة احد الأطباء في منطقتهم ولكثرة المراجعات وتنوع الأدوية التي تم إعطـاؤها لــــها إلا إن دون جــــــدوى وبعد اجتهاد من قبـــــــلنا تم التوجه بها الى مختبر التحليلات تبين إنها مصابة بمرض التـــــــيفوئيد حينما كان لدينا فكرة عن أعراض هذا المرض ونحن لسنا بأطباء.

وهذا لا يقلل من احترامنا لأصحاب المهن الطبية لكن هناك تصرفات تاتي بنتـــــــائج سلبــية يكون مردودها شامـــــــلا على سمعة الوزارة بشكل عام و هنا يتطلب وجود الرقابة على عمل الأطباء والصيدلـــــيات والعيادات الطبية والقضاء على الفساد ووضع دراسة لتحديد النتائج والمقصر في عمله

ونحن نلاحــــــظ بان المؤسســـة الصحية في البلد نحو الاسوأ لفقدان الأدوية وارتفاع قيمة تذاكر المراجعة وهـــــذا ما يتناقل عن لسان حال المواطن وان الدولة تكون كافلة في مجالات التعليم والصحة وصح قول شاعر ((ما كل مستشفى علاجه يداويك ، ولا كل دكتور يداوي جروحي )).

وهذا حال العراق اليوم و الله يكون في عون الفقراء لان الغني لايلقي بنفسه في التهلكة ونلاحظ كذلك عدم وجود الحملات لتوعية المواطن للحفاظ على الصحة اللازمة وبيان مدى فائدة الاشياء واضرار الاخرى علية وتفعيل الضمان الصحي له ولعائلته ونحن نعلم ان في كثير من مؤسسات الدولة يوجد قطع من الرواتب مبلغ الضمان الصحي دون تقديم الخدمات اللازمة وهنا اين تذهب هذه الاموال وتصرف لمن الله اعلم

عقيل المكصوصي