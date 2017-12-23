أين الهيبة في إمضاء الوزير ؟

لماذا يصـــر بعض المدراء في وزارة الداخلية على تفريـــــــغ أمر السيـــــــد الوزير من الهيبة في التنفيذ؟!

فبعد أن أعلن معالي وزير الداخلية تحريرياً وإعلامياً موافقته المطلقة على تنفيذ الفقرة (18/د) في قانون الموازنة العامة 2017 م الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر والتي تخص نقل المنتسبين الجامعيين إلى الوزارات المدنية لتعظيم واردات الدولة

رأينا أن بعض المديرين العامين في دوائر الوزارة اجتهد في وضع تعليمات في باطنها تعوق تنفيذ قانون الموازنة وفي ظاهرها تقفز على هيبة أوامر السيد وزير الداخلية منها:

1ــ بيان مدى الحاجة الفعلية والماسة لخدماتهم

2ــ ومدى تأثير نقلهم على القوة القتالية؟

3ــ شرط توفــــر نسبة عجز 30 بالمئة لنقل المنتسبين؟!!

4ـ تحميل ضابط الشعبة المسؤولية القانونية في حال كتب (لا يؤثر)!

4ــ الاعتذار عن رفع الأسماء بحجة التأثير على الموجود الفعلي؟

وغيرها من شروط تعجيزية تؤشر حالة الاستسلام السريع في الشخصية القيادية أزاء أي طارئ إداري في المؤسسة.

والأسئلة المطروحة تحت أنظار السيد وزير الداخلية المحترم..

لماذا يجتهد بعض المديرين في وزارة الداخلية ويصرون ــ بقصد أو دون قصد ــ على تفريغ أمر سيادتكم من الهيبة في التنفيذ؟!

هل أن تصويت مجلس النواب العراقي الفقرة (18/د) مبني على العشوائية وانعدام الدراية المسبقة في حيثيات الموضوع؟

هل أن قضاة المحكمة الاتحادية حين ردوا طعن رئاسة الوزراء في الفقرة (18/د) لم يكونوا يفقهو شيئاً بمضمونها؟

أن ما يحصل من اجتهادات شخصية في تنفيذ الأوامر الوزارية ستبقى سياقاتها مزاجية من قبل سلسلة المراجع مالم يتم إيقاف تلك الأمزجة عند هيبة إمضاء الوزير، لاسيما أن هامش سيادتكم في جميع طلبات المنتسبين المرفوعة من قبل أعضاء مجلس النواب هو:

(المطلوب موافقة الجهة التي يرغبون النقل إليها والداخلية لا تمانع).

أحمد الخطاط