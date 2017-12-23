تخصيص ملياري دينار رواتب للمتعاقدين في البصرة

الديوانية تنفّذ حملة لإزالة التجاوزات على الأنهر

الديوانية – الزمان

اطلقت مديرية شرطة محافظة الديوانية حملة أمنية لإزالة جميع التجاوزات المنتشرة على الانهر في أقضية ونواحي المحافظة. وقال بيان للمديرية امس (الحملة اطلقت بعد تشكيل لجنة مشتركة من الشرطة والجيش ومديرية الموارد المائية لازالة التجاوزات على الانهر بحسب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لغرض إيصال الحصص المائية المقررة من وزارة الموارد المائية الى المحافظات المجاورة). وكان وفد من رئاسة مجلس الوزراء قد وصل الى المحافظة لمتابعة الازمة السياسية. وقال عضو مجلس المحافظة حسن الكارضي في تصريح امس إن (الوفد الذي ضم رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة باقليم طورهان المفتي وعددا من مستشاري رئيس الوزراء عقد اجتماعا بحضور المحافظ سامي الحسناوي واعضاء المجلس فضلاً عن قائد عمليات الفرات الأوسط ومدير الشرطة لمناقشة الازمة السياسية التي تمر بها المحافظة بالوقت الراهن). وكشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة غانم الجبوري عن اتخاذ الاجهزة المختصة اجراءات احترازية لمنع زعزعة الامن تحسبا لأي طارئ. وقال الجبوري في تصريح امس إن (التصريحات التي اطلقت من قبل بعض المسؤولين غير حقيقية كون العشائر في المحافظة بعيدة عن هؤلاء المسؤولين) على حد قوله.

إجراءات أمنية

واتخذت الإجراءات الأمنية على خلفية تصريحات والتهديدات لبعض المسؤولين في المحافظة ودعوة عشائرهم للتدخل والنزول إلى الشارع بعد ابعادهم من مناصبهم.واغلقت اللجنة الامنية العليا في المحافظة اول امس الثلاثاء احد ابواب المجلس بكتل كونكريتية واسلاك شائكة وقامت بتخصيص باب واحد لدخول اعضاء الحكومة المحلية على خلفية الانباء التي اشارت الى نقل اختام ووثائق رسمية مهمة الى خارج مبنى المجلس. من جهة اخرى أدى حادث مروري في المحافظة الى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثر تصادم وقع بين مركبتين . وقال مصدرفي تصريح امس ان (الأجهزة الأمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي بمستشفى الديوانية التعليمي فيما نقل المصابين لتلقي العلاج، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث).وفي البصرة خصص مجلس المحافظة مليارين و40 مليون دينار لتسديد رواتب المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع الحكومة المحلية لمدة ثلاثة أشهر من العام الجاري . وقال عضو المجلس نشأت المنصوري في تصريح امس إن (المجلس قرر خلال جلسته المنعقدة تخصيص مليارين و40 مليون دينار لتسديد رواتب المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع الحكومة المحلية للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري)، مبينا ان (هذا المبلغ من أموال التنمية الخاصة بالمجلس)، وتابع انه (تقرر ايضا تجديد عقود عمل المدرسين والمعلمين المتعاقدين للعام المقبل). من جانبه قال رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس أمين منصور إن (المبلغ الذي خصصه المجلس سيصرف كمنحة لديوان المحافظة الذي بدوره يقوم بتحويلها للجهة المتعاقدة مع المعلمين والمدرسين ويتم صرفها بالتنسيق مع مديرية تربية المحافظة). الى ذلك أكد المدير العام لتربية المحافظة عبد الحسين سلمان أن رواتب الملاكات التربوية للشهر الجاري ستوزع بموعدها المحدد . واشار سلمان إلى (إكمال الإجراءات المتعلقة باستلام تلك الرواتب من وزارة المالية). وكانت نقابة المعلمين في المحافظة قد شددت على ضرورة صرف رواتب المدرسين والمعلمين في موعدها المحدد في 25 من الشهر الجاري، فيما توعدت بتعليق مفتوح للدوام الرسمي في المدارس كافة حتى صرف الرواتب.