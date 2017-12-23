الأرصاد البريطانية تتوقّع إرتفاع حرارة الأرض في 2018

هزة أرضية تضرب بهبهان الإيرانية دون خسائر بشرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت دائرة الأرصاد الجوية البريطانية ، أن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا في العام المقبل، لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي. وقال بيان امس ان (من المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في 2018 بين 0.88 و1.12 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من عام 1850 إلى 1900ويعني هذا زيادة بين 0.28 و0.52 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في الفترة من 1981 إلى 2010 والذي بلغ 14.3 درجة)، ونقل البيان عن (رئيس قسم التوقعات طويلة المدى في المكتب، آدم سكيف، انه سيكون 2018 شديد الحرارة عالميا لكن من المستبعد أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2016)، واضاف البيان انه (في الشهر الماضي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن العام الحالي سيكون أحد أحر ثلاثة أعوام على الإطلاق، لكنه سيكون أقل حرارة بعض الشيء من المستوى القياسي المسجل في 2016 وسيكون تقريبا في نفس مستوى عام 2015).

موجة أمطار

فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار موجة الامطار والثلوج على اجواء العراق وخاصة المنطقة الشمالية خلال الأيام المقبلة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية،فيما ضربت هزة ارضية مدينة بهبهان الايرانية التابعة لمحافظة خوزخستان بقوة 8-3على مقياس ريختر شعر بها اغلب الاهالي في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى دون ان تسفر عن اي خسائر. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج على اجواء العراق وخاصة المنطقة الشمالية خلال الأيام المقبلة مع وانخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية فيما سيكون طقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائما يتحول تريجيا خلال الليل الى غائم وفي الشمالية غائم وممطر خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق وفي الجنوبية بين غائم جزئي وغائما، و درجات الحرارة ترتفع قليلا)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 22 درجة مئوية والصغرى 4درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)،واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في االقسام الغربية الى غائم ممطر وتصاعد غبار،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية تكون رعدية احيانا،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة).وعلى صعيد اخر أعلن مسؤولو الشرطة ومكافحة الكوارث في الفلبين إن نحو 130 شخصا قتلوا كما فقد عشرات آخرون بعد اجتياح عاصفة مدارية وسط الفلبين مما أدى إلى انهيارات طينية وسيول.

إعصار الفلبين

وقال بيان امس ان (انهيارات طينية وسيول أدت لمصرع 130 شخصا في الفلبين كما فقد عشرات آخرون)، واضاف ان (مناطق يسكنها حوالي 270 ألف شخص تعرضت لخطر هذه الفيضانات و الإنزلاقات الترابية، و تم إفتتاح 608 مراكز للإجلاء تصل طاقتها الإستيعابية لـ44 ألف شخص، فيما عانى سكان مقاطعة بيليرن من سوء الأحوال الجوية).واوضح البيان ان (آخر الارقام التي نشرتها الشرطة الى انتشال 36 جثة من نهر سالوغ في مينداناو الذي فاضت مياهه وان الفيضانات تسببت بإنزلاقات في التربة وان الجثث التي تم انتشالها من النهر تعود لسكان قرية سلفادور)، وتابع ان (السلطات المحلية انتشالت 17 جثة اخرى وان قريتا ساباد وسلفادور تقعان في محافظة لاناو دل نورتي في شمال غرب الجزيرة، الاكثر تضررا من العاصفة)، واشار البيان ان (الفيليبين تشهد سنويا حوالي عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى منها وان العاصفة الاستوائية اجبرت اكثر من 12 الفا من سكان الجزيرة على اخلاء منازلهم). واضاف البيان ان (النهر فاض وجرف معظم المنازل في قرية توبود القرية لم تعد موجودة وان عناصر الشرطة والجيش تستخدم والمتطوعين الرفوش لمحاولة العثور على جثث غمرتها الوحول والحصى في هذه القرية الزراعية التي يبلغ عدد سكانها نحو الفي نسمة، بحسب ما اوضح المسؤول في الشرطة) واوضح البيان ان (الصخور والوحول التي تسببت بها الفيضانات المفاجئة جرفت نحو 40 منزلا في قرية بياغابو، ما ادى الى مقتل عشرة اشخاص.