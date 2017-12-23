جرحى الجيش يطالبون البرلمان والحكومة بتعديل قانونهم

متظاهرون لـ (الزمان):نحن شريحة مهملة رغم عطائنا السخي بالدماء للوطن

بغداد – صباح الخالدي

طالب جموع المتظاهرين من جرحى الجيش العراقي رئاستي البرلمان والحكومة خلال وقفة احتجاجية بتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري لكي يتوافق في معالجة مشاكلهم الاقتصادية والصحية ومعاناة اسرهم من ظروف العيش الصعبة بسبب شح الرواتب المخصصة لهم.

واكدوا في احاديث لـ(الزمان) أمس خلال وقفة احتجاجية تعد الاولى لهذه الشريحة في ساحة التحرير ببغداد ان (معظم هؤلاء الابطال من ضباط ومراتب الجيش العراقي فقدوا اجزاءً من اجسادهم في معارك الدفاع عن الوطن ضد مجرمي القاعدة وتنظيم داعش الارهابي في مختلف المحافظات الا ان الرواتب وفق قانون التقاعد العسكري المطبق حاليا غير مجزية لكي تؤمن العيش المناسب في هذه الظرف الاقتصادية الصعبة لاسر هؤلاء الجرحى العسكريين بعد ان فقد معيل الاسرة ساقه او ذراعه او نظره ولم يعد يقوى على العمل واصبح عاجزا،مطالبين انصافهم بتعديل مناسب لبنود القانون يضمن العيش المناسب لهم ولاسرهم)، وقال النائب الضابط علي حسين درويش ان (هذه الوقفة الاحتجاجية هي الاولى للجرحى تنظمها- رابطة ابطال الجيش العراقي – لكي نسمع اصواتنا في ساحة التحرير ومن خلال الاعلام المستقل الى البرلمان والحكومة الاتحادية لانصافنا بعد ان اصابنا اليأس من الوعود والتصريحات من اكثر من مسؤول تشريعي او تنفيذي في السعي لمعالجة اوضاع الجرحى وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري بما يؤمن لاسرنا عيشا مناسبا بعد ان فقد معيلهم اطرافه او عينيه او اي اصابات اخرى تحول دون الحركة او ممارسة اي عمل يكون عنصر مساعدة لرواتبهم في مواجهة متطلبات الحياة من المعيشة والادوية والعلاج للجريح واسرته).

إستعراض النصر

واضاف (سبق ان طلبنا من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وخلال استعراض النصر ان يسمع مطالبنا واللقاء معه من اجل ذلك ولكن لم يتحقق شيئا ونحن منتظرون كما طلبنا ذلك من رئاسة البرلما ن كونها جهة تشريعية الى مناقشة اوضاع جرحى الجيش والعمل في جلسات البرلمان على اعادة النظر وتعديل بعض بنود قانون الخدمة والتقاعد العسكري وبما يتناسب مع ما قدموا هؤلاء الابطال الجرحى من الدماء السخية للدفاع عن الوطن ضد مجرمي القاعدة وداعش ولكن لم يتحقق شيئا ونحن في هذه الوقفة الاحتجاجية مع اسرنا نطالب الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية من اجل انهاء معاناة هذه الشريحة من القوات المسلحة وانصافهم وبما يتناسب وحجم التضحيات التي قدموها وهو واجب تجاه الوطن وكرامة شعبه)،فيما قال الجريح الذي فقد ساقيه رئيس العرفاء صفاء كاظم مجهول من اهالي محافظة النجف (نحن الجرحى شريحة مهملة وكاننا لم ندافع عن هذه الارض الطاهرة ارض الانبياء والاولياء والصالحين لم نجد الرعاية الكافية من الحكومة والبرلمان لاوضاعنا انا برتبة رئيس عرفاء بترت ساقي الاثنين ولم نجد يوما البرلمان يناقش اوضاعنا برغم عقد جلسات لمناقشة زواج القاصرات وموضوعات هامشية اخرى كيف استطيع اعالة اسرة مكونة من سبعة افراد معظمهم قصر براتب قدره 450 الف دينار فقط في هذه الظروف الصعبة لماذا لا يناقش مجلس النواب تعديل قانون التقاعد العسكري ؟ خاصة ونحن بحاجة الى دعم لكي نواجه الحياة ونحن معاقون هل يجوزذلك ؟ وفي معظم دول العالم الجريح العسكري في الحروب له وضعه الخاص والاهتمام باسرته ونحن في العراق نعاني الاهمال والفاقة وخرجنا في هذه الجمعة من اجل ان يصل اصواتنا من خلال الاعلام الحر الى الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لاوضاعنا).

تقاعد عسكري

وقال نائب العريف باسم حكمت جبر من محافظة البصرة ان (قانون الخدمة والتقاعد العسكري لايفي بالغرض الابعد تعديل بنوده ليكون منصفا لحقوق الجرى خاصة ونحن وجميع هؤلاء الابطال من جرحى الجيش يعانون الامرين بعد ان تقطعت بهم مع اسرهم السبل في رواتب شحيحة لاتغني ولا تسمن من جوع ولا تكفي حتى لشراء الادوية التي هي الاخرى غدت عبئا علينا)،وتساءل النائب الضابط جميل حبر من اهالي محافظة ديالى (متى ينصف جرحى الجيش من قبل البرلمان والحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة ؟ نحن قد تعبنا من الانتظار والوعود دون اي حل، ان هذه الجموع التي خرجت من الجرحى هم من مختلف صنوف الجيش العراقي البطل قاتلوا ببسالة الرجال الشجعان ضد ما يهدد سيادة العراق وامن شعبه وكانوا مضحين بالدماء من اجل النصر ضد الاعداء من القاعدة وداعش ارهابي نحن نطالب بانصافنا ولو بالقدر الذي يؤمن عيشا مناسبا لاسرنا). ورفع الجرى خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات من بينها(نطالب وزير الدفاع ان يضمد جرحنا من خلال منحنا حقوقنا) و(نطالب المحكمة الاتحادية بالتخل العاجل لاختراق قانون الجيش العراقي الباسل)، نطالب الغاء قرار نقلنا من امريات المواقع التي نخدم بها حاليا). ويذكر ان الرابطة تشكلت قبل اربع سنوات وهي تعد حلقة وصل وتنسيق بين بين وزارة الدفاع والجرحى في تنظيم امورهم ومطالبهم .وقد قطعت القوات الامنية بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير . وقال مصدر في تصريح امس ان (إغلاق الطرق يأتي كاحتراز أمني بالتزامن مع تظاهرة في ساحة التحرير).