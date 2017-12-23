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المثقف والإبداع وأمنية في الوجدان – زيد الحلي

من بين 47 مؤلفاً وبحثاً ودراسة، اختار د. عبد الحسين شعبان 11 منها، في محاضرة قيمة شهدتها قاعة اتحاد الادباء ببغداد ظهر الاربعاء الماضي 20 كانون الأول 2017 .. وقد ادار دفتها الناقد علي الفواز بحرفية، شاسعة المدى، بدأها بتسليط الضوء على بعض الجوانب الشخصية والفكرية الخاصة بالمحاضر، ثم انساب د. شعبان بسرديته المعروفة، متحدثاً عن شخصيات مؤلفاته الـ11 بأسلوب أخاذ جعل انتباه الحضور، وجلهم من الشخصيات المرموقة في مجال الثقافة والاعلام، يشتد، ويتفاعل الى حد، زاد فيه الوقت المفترض للمحاضرة الى ساعة اضافية!

كانت محاضرة متميزة، امتزجت فيها رؤى الذكريات بالأدب والسياسة لتشكل خارطة من المعلومات والاسرار والشخصيات والارقام.. واستشعرتُ من حديث المحاضر ان لا شيء يصيب العقل بالجفاف مثل نفوره من تصوّر أفكار مبهمة ومواقف متذبذبة وتلون في المواقف والافكار. ان مثقفاً مثل د. شعبان يعد ناقداً اجتماعياً ومنتجاً للمعرفة، بالنظر إلى أنه لا ينظر إلى الثقافة على أنها معرفة فقط، وإنما هي سلوك أيضًا، مادام يسعى إلى إجراء عملية تحويلية تستهدف تحويل المعرفة إلى رأي . فسلطة المعرفة تتجلى في الربط بين السياسي والاجتماعي والمعرفي لكي يعطي معنى لمضمون الفكر من خلال تفعيله، وترجمته إلى أفعال، أي واقع معاش، وبمعنى أخر تحويل الأفكار المجردة إلى وقائع اجتماعية والى فعل حضاري.

لقد خرجتُ، بانطباع بعد سماعي لحديث د. شعبان، ان الكاتب الموضوعي، المكتنز بثقافة راقية وتجربة غنية، متنوعة المرامي، لديه همّ خاص يسعى الى التعبير عنه، ولديه رؤية ذاتية، ولديه وسيلة للتعبير، هي العمل الفكري الذي يمارسه بحب وصدق . الثقافة عنده هي المظهر الأمثل، لفكر الإنسان، ووجدانه، وتطلعاته في الحياة، ورغبته الدائمة، في التطور والتمييز، وان دور المثقف هو خلق مرآة تنظر الأمة فيها، وليس التطبيل داخل سرب المواقف التي ترضي هذا الطرف او تلك المجموعة.

ومن معرفتي بنشاط د. شعبان، وتتبعي لكتاباته، وتنوع اهتماماته، اعطي رأياً، يشاركني فيه جميع من قرأ له، فأقول بثقة، انه يمثل نموذجا لدور المثقف المتحرك، اي نقيض (المثقف) الساكن، فالأخير لا دور له في مجتمعه، بينما المثقف المتحرك، ينهض بمجتمعه، لذا نراه، يواصل جهوده وحضوره في كثير من قضايانا الوطنية والعربية وحقوق الانسان، متحدثًا تارة في موضوعة العدالة الاجتماعية، داعيا الى إللا عنف، وناشرًا تارة اخرى لمبادئ الحرية المجتمعية ، ومحاورًا في كبريات التجمعات العالمية ومراكز الابحاث، ومصدرًا لأطروحات جامعية.. انه يعيش في حركية دائبة ملتزمة بمسؤولية الـمثقف إزاء وطنه وأمته.

اخي د. ابا ياسر، كم تمنيتُ ان تكون وزيرا لثقافة العراق، فالثقافة التي اعرفها هي التي تهدف إلى تثقيف العقول، وصقلها، وترقية الذوق وتهذيب السلوك… وانت قمر هذه الثقافة.

Z_alhilly@yahoo.com