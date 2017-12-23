مقترحات لتطوير التعليم في العراق – زياد مسلم دغيم العاني

المقدمة :-

من الأمور البديهية التي لا يختلف عليها اثنان بأن كان للمعلم دوره القيادي والمؤثر في الثورات الإصلاحية في كل دول العالم والتي أصبحت مضرب مثل يقتدى بها في الدول التي تتوق الى الإصلاح مثل (اليابان .. ماليزيا .. سنغافورا..) بدأ من المنظومة الاجتماعية التي يعد فيها المواطن الركيزة الأولى في عمليات الإصلاح و باعتبار أن الهجمة الموجة على الجيل الجديد في العراق إضافة إلى عوامل أخرى مثل الطائفية ونشر ثقافة الحقد والكراهية وعدم توفر فرص عمل للشباب كل هذه العوامل أدت إلى تولد شعور عند الشباب بأنهم في مرحلة ضياع ولا جدوى من البقاء في وطن لم يقدم لهم أبسط مقومات الحياة فبدأ التفكير عند المواطن العراقي وخاصة الشباب بالهجرة خارج الوطن وإذا أستمر الوضع على هذا المنحى سيفقد العراق فئة مهمة من الشباب وخاصة حديثي التخرج إضافة إلى العقول العراقية التي اضطرت للهجرة خارج العراق ومن هذا المنطلق وإسهاما منا ومن خلال شعورنا الوطني بأن ثورة الإصلاح مسؤولية الجميع , نقدم مجموعة مقترحات نعتقد بأنها ستسهم مساهمة فعالة في خلق معلم يرفد المجتمع العراقي بكوادر شبابية تجاوزت في تكوينها كل مخلفات السنوات الماضية وخاصة بعد الاحتلال من هذه المخلفات البنية المريضة للشخصية العراقية والانطلاق بعملية التغيير من الأجيال في المراحل التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي والمقترحات هي كالأتي:

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أولا :- أجراء عملية فرز للمعلم المتميز عن المعلم الفاسد الذي يتعمد في عدم أعطاء استحقاق الحصة الدراسية لتحقيق منفعة ذاتية تتمثل بجر التلاميذ إلى تحقيق نجاحهم حتى لو كان بدون منفعة علمية من خلال المحاضرات الخارجية مدفوعة الثمن وبشكل جماعي يصل أحيانا أعداد المشاركين في المحاضرة إلى أعداد قد يزداد عددهم في الحصة الدراسية المقررة وكذلك النوع الآخر من الفساد وتدمير العملية التربوية هي أقدام المعلم السيئ على أعطاء الأسئلة وحلولها إلى التلاميذ الذين التحقوا بالمحاضرات الشكلية مدفوعة الثمن وأيضا إدخال أسئلة الاختبار بحلول جاهزة إلى التلاميذ وأمور أخرى كثيرة كلها تصب في غايات خاصة .

إضافة إلى تدخل العلاقات الشخصية والحزبية والمنسوبة في العمل الإداري الذي ولد إحساس لدى الكوادر المتميزة بان بذل العطاء سيذهب للفاسدين ولكل هذا نقترح بأجراء عملية فرز للكوادر وإدارة المدارس الجيدة عن السيئة ويدون تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف وكالاتي:-

عملية استبيان

أ- إجراء عملية استبيان حسب الرقعة الجغرافية لكل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية من خلال مشاركة الكوادر الفائضة في الوزارات ومساهمة منظمات المجتمع المدني أخذ البيانات عن الإدارة وكوادر المدارس بالاعتماد على أهالي التلاميذ ضمن الرقعة الجغرافية لكل مدرسة وتتمثل البيانات عن كفاءة الإدارة والكوادر التدريسية بالأسماء ومن خلال هذه الاستبيانات يتم فرز الفاسدين من إداريين وتربويين عن الجيدين ومن الممكن إن يبدأ العمل على هذه التجربة في بغــداد بشقيها كرخ ورصافة والبدء بأخذ عينات في كل رقعة جغرافية ومن ثم تعمم على كل المحافظات .

ب- من البديهي أن نجاح وتطوير أي عمل مؤسساتي أو خاص يحتاج للتميز الموظف الجيد عن الغير واستخدام أسلوب التحفيز للجيدين والعقوبات للسيئين ويتم ذلك كالأتي:-

1-كون الحافز للمتميزين من خلال اعتماد القيادة العليا وحكومة المحافظات بأجراء احتفال سنوي يتضمن تكريم الإدارات والكوادر والتلاميذ المتميزين وفق ضوابط مدروسة بعيدا عن المحسوبية والحزبية.

ويكون هذا حافزا للآخرين للبدء في تغيير أنفسهم.

2- معاقبة الفاسدين من خلال إصدار العقوبات الإدارية كمرحلة أولية .

3- يتم اتخاذ إجراءات أخرى ضد الفاسدين الذين أشروا بأنهم من غير الممكن أن يغيروا أنفسهم ويسهموا في عملية تطوير المؤسسة العلمية إلى الإحالة الى التقاعد اجباريا لمن ينطبق عليهم قانون التقاعد الجديد وإخراج الفاسدين الآخرين من الذين لا ينطبق عليهم القانون و أخراجهم من مهنة التعليم إلى الوظائف الأخرى ضمن مديريات وزارة التربية لحين ان يصبح مستوفي لتعليمات قانون التقاعد.

تعويض كادر

4- تعويض الكوادر التي تحال إلى التقاعد بكوادر شبابية من الخريجين العاطلين عن العمل.

5- من الملاحظ أن أعداد التدريسيين في المدارس يفوق العدد الحقيقي المطلوب لتغطية الحصص الدراسية المقررة وبسبب هذه المشكلة وتوفر الفراغ للكثير خلال أوقات الدوام الرسمي سبب الى مشاكل جوهرية داخل المدارس لا تفيد بل تضر بالعملية التربوية لذلك من الممكن معالجة المشكلة بملء الفراغ للكوادر بشكل يخدم العملية التربوية وذلك باعتماد أدارة المدارس دورات علمية يومية داخل المدارس وضمن المناهج الدراسية يحاضر فيها التدريسي المتميز في وقت فراغه إضافة إلى إتباع أسلوب المشاهدة للحصص الدراسية من قبل الكوادر الفائضة وبكل الاختصاصات وسيكون في ذلك عامل تطوير الكوادر, إضافة إلى زجهم في دورات مفيدة في تطويرهم منها معتمدة في مديريات الإشراف التربوي إضافة إلى دورات أخرى تثقيف وتوعية في كل المجالات خاصة العلمية والمجتمعية من قبل المنظمات الدولية في العراق ومنظمات المجتمع المدني.

6-رفع المستوى ألمعاشي للمعلم بإضافة نسبة على الراتب الاسمي وحسب تحمل ميزانية الدولة وحتى لو يتم تحويل جزء من الاستقطاعات من رواتب الموظفين والتي اعتمدت كدعم للحشد في فترة الحرب على داعش .

7-معالجة ظاهرة التسرب للتلاميذ في المدارس الابتدائية وذلك بتفعيل قوانين كان يعمل بها سابقا وحافظت على الجيل بهذه الأعمار من الضياع.

8-أعادة تفعيل كل الإجراءات التي اتخذت سابقا في معالجة ألامية و اعتمادها في العمل على محو ألامية .

9-استحداث مجلس الخدمة ويقوم بتقديم حوافز للطلبة الجامعيين من خلال اعتماد التعيين المركزي للطلبة الخريجين ضمن ضوابط تعتمد التقدير الذي حصل عليه الطالب في الدراسة الجامعية الأولية والدراسات العليا.

ضوابط قبول

10- توضع ضوابط للقبول بالدراسات العليا بالتنافس من خلال اعتماد على التقدير الذي حصل عليه الطالب في الدراسة الجامعية .

11- لغرض فتح المجال أمام الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة ولم يحالفهم الحظ في أكمال الدراسة الإعدادية إلى الشروع بفتح معاهد تقنية في كافة الاختصاصات والتي تتيح الفرصة لهؤلاء باكتساب مهن بطريقة علمية ترفد عملية البناء والتطور وتدخل في أصلاح بناء الإنسان

12- إعادة العمل بالخدمة الإلزامية واعتماد فترة الخدمة بالعلاقة العكسية مع مستوى التحصيل الدراسي.

13- حماية المعلم من خلال تفعيل قانون حماية الموظف بشكل عام .

14- استحداث امتحان وزاري للمراحل المنتهية للجامعات والكليات الحكومية والأهلية وبنفس اسلوب الامتحان الوزاري لطلبة السادس الاعدادي.