قلق غير مشروع – حسين علي الحمداني

المجتمع الدولي قلق!! منظمات حقوق الإنسان قلقة هي الأخرى لأن العراق نفذ حكم الإعدام بإرهابيين مارسوا هواية القتل الجماعي على آلاف العراقيين بدم بارد دون أن يدينهم من دان عملية إعدامهم.

العالم يعرف جيدا إن العراق وسوريا شهدت موجات إرهابيون من جنسيات مختلفة لا تربطهم بالعراق سوى هواية القتل للآخرين وهؤلاء الإرهابيين يمثلون جنواًد يقاتلون نيابة عن دول اتخذت من العراق وسوريا ساحة للتحارب والتناحر واليوم الأمور تختلف عن السنوات الماضية وتنفيذ حكم الإعدام بهؤلاء لم يأت من فراغ بل عن أدلة واعترافات ومحاكم ونقض واستئناف حتى وصل الأمر لتنفيذ الحكم الذي أثار حفيظة محبي حقوق الإنسان متناسين إن حقوق الإنسان لا تقتصر على هذا الجانب بقدر ما إن ضحايا هؤلاء الإرهابيين هم أيضا لهم صفة إنسان وإنسان بريء لم يرتكب أية جريمة كي يستهدف وهو في طريقه لعمله أو في رحلة تسوق أو فسحة مع عائلته ليأتي إرهابي ينهي حياته وأسرته في لحظة.

إن تجربتنا في العراق تحتم علينا أن ننهي الإرهاب بالطريقة التي تؤمن إستقرار البلد وإن القصاص من هؤلاء هو عين العقل والعدل معا وقرار الإعدام إنتصار للدم العراقي الطاهر الذي لم يجف بعد ، وهو إنتصار للعدالة ودرسا في نفس الوقت لكل المجرمين والقتلة إن ساعة الحساب والقصاص قريبة جدا.وتنفيذ عمليات الإعدام سياق قضائي أكثر مما هو سياسي وإن القانون العراقي لم يلغي عقوبة الإعدام شأنه في ذلك شأن الكثير من الدول ،ومن الجانب الآخر إن هؤلاء ليسوا أبرياء أو ملفقة بحقهم التهم كي تدافع عنهم هذه المنظمات أو تشكك بنزاهة القضاء العراقي.

من هنا نجد إن من يشعر (بالصدمة) من عملية إعدام 38 مجرم اًكان يجب عليه أن يشعر بصدمة اوجع عندما مارس هؤلاء ومن على شاكلتهم جرائم القتل الجماعي للإبرياء في سبايكر والكرادة ومدينة الصدر ومدن الأنبار والموصل وغيرها ، إن ضحايا هؤلاء الإرهابيين الآف وصدى صراخهم لازال مدوي في مدن العراق وشوارعها ولم نسمع من منظمات حقوق الإنسان من أدان الجرائم وطالب بالقصاص منهم، إن حقوق الإنسان مفهوم عام لكنه لا يعني أن يكون إطاراً للدفاع عن الإرهابيين.