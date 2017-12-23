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نفط الشعب .. لمن ? – مازن صاحب

الحل المؤكد المتفق عليه في قانون الموازنة العامة، تلك المواد التي تتكلم عن الإفصاح والشفافية في صرف الأموال، مقابل معدلات الفقر والتضخم ، والتقييم المؤسسي الأكيد غير المنحاز حزبيا ، لكن هذه الافلاطونية في مواجهة مفاسد المحاصصة تحتاج ان يقف المتقاعد والموظف امام صندوق الاقتراع ويسال نفسه … نفط الشعب لمن ؟

المقارنة الحسابية في الإجابة على عنوان المقالة بسيطة جدا، لدنيا دولة ريعية تصدر النفط لإطعام الشعب والصرف على الدولة، فاذا كانت مصاريف الدولة من قيمة النفط تمثل 50 بالمئة من وارداته ، فان على الدولة ان تضع النصف الباقي في صندوق استثماري ينقل الدولة من الحالة الريعية الى الحالة الاقتصادية المسيطر عليها تحت مختلف المناهج الاقتصادية المتعارف عليها، لكن ما الذي حصل ؟

نصف المبلغ الريعي النفطي، تم تقاسمه بعنوان الغنائم بين مفاسد المحاصصة ولم يتم بناء الدولة، وابحث في عموم العراق عن مظاهر بناء الدولة فلا اجد غير المطبات الأمنية والشوارع المغلقة لكبار المسؤولين كنموذج لبناء الدولة، مقابل اصدار وزارة التخطيط لإحصاءات سنوية عن معدلات التضخم والبطالة والفقر وانحدار مستوى العراق في التنمية المستدامة ، وبالنتيجة فان مفاسد المحاصصة قد أتت على النصف الأول من أموال الشعب وفق الدستور الذي يحكم به على وفق نموذج المحاصصة .

النصف الثاني من هذه الأموال والتي تعرض من أصوات عالية في الفضائيات وداخل أروقة الاجتماعات والمؤتمرات عن بناء العراق الجديد وحقوق المواطن الذي يستكثر عليه البعض حتى ان يسير على قدميه الى قبلة الاحرار ابي عبد الله الحسين، بان ذلك مُنه من هذا او ذاك وليس ديباجة دستورية معترف بها من الجميع ، فهل مسير 20 مليون عراقي نحو كربلاء هو نموذج بناء الدولة عند من يروج للانتخابات المقبلة ؟

واقع الحال ان طريق الإصلاح يختلف عن مفاسد المحاصصة، التي أتت بدورها على النصف الثاني من أموال نفط الشعب ، فانتهى الامر الى موازنات تتكلم بأرقام كبيرة جدا لكن دون عدالة اجتماعية في توحيد الأجور ، فالرواتب تختلف من مكان الى اخر ،هناك مصطلحات عن الخدمة الجهادية وقانون رفحا وامتيازات الشهداء والسجناء السياسيين ، ناهيك عن الامتيازات الكبيرة لفيالق من المستشارين في مكاتب مخملية لهم جيوش من الحمايات والسيارات الفارهة ، ولا احد يستطيع منهم ان يجيب على السؤال : نفط الشعب لمن ؟

هكذا هو حال أموال العراق الريعية من النفط تواجه تدقيقا دوليا في اليات الصرف وجميع مفاصل الرئاسات الثلاث تسعى للحفاظ على تلك الفيالق من الموظفين الذين هو أصلا كوادر حزبية وفقا لمفاسد المحاصصة ، اضيف لها جمهور جديد من المصفقين لهذه الأحزاب بعناوين مختلفة مثل مكاتب إعلامية على سبيل المثال لا الحصر، فيما يحاسب الموظف الجامعي على راتبه ، ويسال عن سبب التضخم الذي جعل وقت دوامه لا يتجاوز في الإحصاء الإجمالي عن 17 دقيقة ، لكن الحقيقة الغائبة ان من مجموع 10 موظفين هناك موظف او اثنان يعملان اما الباقون فهم من أصحاب الامتيازات الحزبية ، لا يسالون عن عمل ليس لهم من حضورهم في دوائر الدولة الا تمشية مصالح حزبهم لا اكثر ولا اقل وشرب الشاي والقهوة على حساب الحكومة ؟!

المطلوب ليس الحديث عن افلاطونية الحلول والتذرع بالجوانب القانونية والاجرائية، فالقانون بين دفتي الكتب، والسلطات تنطق الحكم باسم الشعب..

ويبقى السؤال امام الادعاء الـــعام.. نفط الشعب لمن؟