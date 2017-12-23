القضاء يوجّه بعدم تعليق حسم قضايا النزاهة بالتحقيق الإداري

المحكمة الإتحادية تسجّل رقماً قياسياً في إنهاء الدعاوى خلال 2017

بغداد – محمد الصالحي

كشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود عن حسم 147 دعوى خلال العام الجاري مشير الى ان هذا العدد كبير مقارنة لاعداد الدعاوى الدستورية التي تقام أمام أغلب المحاكم الدستورية, فيما ردت المحكمة دعاوى للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون المحاماة .

ونقل بيان لاعلام المحكمة تلقته ( الزمان) امس عن المحمود قوله أن (تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاء بناء على مطالبة قضائية وشعبية لتشكيل محكمة دستورية لتأمين رقابة حاكمة على دستورية التشريعات والقرارات التي تصد عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفيها ما يمس حقوق المواطن العامة والخاصة).

وأضاف، أن (قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 صدر عن الحكومة الوطنية المؤقتة برئاسة الدكتور إياد علاوي ونشر في جريدة الوقائع العراقية في السابع عشر من آذار 2005 ومازال نافذا حتى اليوم استنادا إلى أحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور).

وتابع أن (قانونا جديدا لم يصدر لهذه المحكمة برغم رغبـــــــتنا في تشريع قانون جديد لها يستوعب التغييرات التي حصلت في البلاد رغم أن لا اشكالية في مواد قانون المحكمة النافذ فهو لا زال يسد متطلبات تأدية المحكمة مهامها).

وعن أعضاء المحكمة أكد أنهم (عُيّنوا من قبل السلطة الوطنية بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أضعاف العدد المطلوب وهو تسعة من بينهم رئيس المحكمة، إذ رشح المجلس أكثر من 27 قاضيا آنذاك بطريق التصويت السري ووفق ضوابط حاكمة، وبعد دراسة معمّقة من مجلس الرئاسة انتخب منهم تسعة أعضاء وسمي رئيس المحكمة وثمانية قضاة لعضوية المحكمة).

ولفت إلى أن (مرسوماً جمهورياً صدر بتعيينهم في الثلاثين من آذار 2005 وبعد أن شكلت الحكومة الوطنية الدائمة صادق مجلس الرئاسة الجديد المكوّن من المغفور له جلال طالباني وعادل عبد المهدي وغازي الياور على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة وصدر بذلك قرار جمهوري بالعدد الثاني في الأول من حزيران 2005).

طريق صعبة

ولم يخف رئيس المحكمة أن (الطريق لم يكن سهلا أمام المحكمة الاتحادية العليا لتأدية مهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور الذي صدر لاحقا لقانــــــونها الذي له العلوية في التطبيق).

مؤكدا أن (المصاعب كثيرة وكبيرة فلأول مرة في تاريخ العراق الحديث تشكل محكمة دستورية دائمة لذا لم يكن يسيرا أن تشق طريقها في ظل خلافات سياسية ونصوص دستورية وضعت في ظروف صعبة، إذ جاءت في البعض منها حمّالة أوجه، وكانت معاناة المحكمة في تفسيرها وفي كيفية الوصول إلى روح الدستور وغاياته منها).

وأفاد بأن (المحكمة الاتحادية العليا خلال مسيرتها القصيرة قياسيا بالمحاكم الدستورية في الدول العربية والمنطقة أنجزت ما كلفت به من مهام نص القانون والدستور عليها واعتقد أنها وقفت مواقف قانونية صلبة وجنبت الوطن من بعض المحن التي مرت به).

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة الاتحاديّة العليا نظرت في جلستها الاخيرة لهذا العام، اربع دعاوى للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون المحاماة، وأصدرت حكماً برد تلك الطعون).

وأضاف أن (الطعن الاول ورد على المادتين 113 و 116 من القانون حيث ذكر المدعي بأن الدعوى المقامة على المحامي تنظر في جلسة سرّية ويحكم فيها لو غاب طرفاها أو احدهما وليس للمحكوم عليه غيابيا ممارسة حقه في الاعتراض على القرار الغيابي، خلاف ما تضمنه المادة 19 من الدستور).

وتابع أن (المحكمة ردت هذا الطعن، كون القرار الصادر غيابياً بحق المحامي وفق المادتين 113 و 116 من قانون المحاماة ليس محصناً، انما أوجد القانون ذاته، ووفق احكام المادة 110 طريقاً للطعن بهذه القرارات الانضباطية امام محكمة التمييز، وإن جعل نظر الدعوى الانضباطية على المحامي بصورة سرّية في صالحه حفاظاً على سمعته واعتباره كذلك حماية لسمعة المحاماة، وأن المادتين موضوع الطعن لا تخالـــفان المادة 19 من الدستور).

وبين أن (الطعن الثاني كان يتعلق بالمـــــــــادة 110 من قانـــون المحاماة التي تنــــــص على تشكيل مجلس التأديب للمحامي من مجلس يشــــــــكله مجلس النقابة، حيث وجدت المحكمة ذلك لا يخالف احكام المواد 2/ج و 13/ثانياً/ و 19/ثالثاً من الدستور كون المادة المطعون بعدم دستوريتها جاءت خياراً تشريعياً للمشرع ضمن صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة 61/ أولاً من الدستور بحيث تكون صلاحية تأديب المحامي امام اعضاء النقابة وفي ذلك ضمانة كافية للمحامي؛ لأن النقابة هي الادرى بالمهمنة وسياقها). وأستطرد أن (الطعن الثالث كان يخص المادة 91 من قانون المحاماة، التي نصت على حالة شغور منصب النقيب لاي سبب وقيام وكيل النقابة مقامه، حيث وجدت المحكمة أن هذه المادة شرّعت وفق الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في المادة 61/أولاً من الدستور).

حسم دعاوى

واوضح أن (الطعن الرابع ورد على المادة 123 من القانون التي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي في حالة اخلاله بتقاليد المهنة وآدابها أو منعه من ممارسة المهمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، كون تلك الصلاحيات بحسب اقوال المدعي مُنحت ايضاً لمجلس التأديب ما يولد ازدواجية في الصلاحيات).

الى ذلك وجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بعدم تعليق حسم قضايا النزاهة بالتحقيق الإداري، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقضاة المتخصصين بنظر قضايا النزاهة. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن (رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى بالقضاة المتخصصين بنظر قضايا النزاهة لمناقشة السبل الكفيلة لحسم الدعاوى وآلية التعامل مع القضايا الخاصة بجرائم الفساد).

وأضاف أن (الاجتماع تضمن التأكيد على إعمام مجلس القضاء الأعلى في عدم تعليق حسم الدعوى على التحقيق الإداري في القضايا التي لا تحتاج إلى تحقيق من هذا النوع).

لافتا إلى أن (القاضي زيدان أكد على أن موضوع التحقيق الاداري يقدره القاضي المختص في الحاجة له من عدمه تبعا لظروف كل قضية).

وتابع أن (رئيس مجلس القضاء الأعلى جدد دعمه الكامل للسادة القضاة وهم بصدد أداء أعمالهم بصورة عامة ومكافحة الفساد بصورة خاصة).