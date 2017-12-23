منظمة نرويجية تقدم مساعدات لنازحي الموصل والأنبار

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خبير لـ (الزمان): الإعانات الدولية تخفّف العبء عن الحكومة

بغداد – شيماء عادل

بغداد ــ رحيم الشمري

رأى الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان المنح والاعانات الدولية للعراق تسهم بتخفيف العبء عن الحكومة في اعادة الاستقرار والبنى التحتية للمناطق المحررة من داعش.

وقال الشمري لـ (الزمان) امس ان (العراق كان الواجهة الاساسية في الحرب ضد داعش ولاسيما ان تحقيق الانتصار على الارهاب يعد انتصار للعالم ), داعيا المجتمع الدولي الى (مساعدة العراق في اعمار المدن المحررة من داعش واعادة الحياة فيها بالاضافة الى العمل على عودة النازحين وتوفير الظروف البنى التحتية التي تعرض للدمار). وتابع ان (الاعانات الدولية تخفف العبء عن الموازنة العامة وتساعد الحكومة في اعادة الاستقرار لتلك المناطق). وقررالبرلمان النرويجي منح العراق خمسين مليون دولار للمساعَدة في عملية اعمار المدن المحررة من داعش.

وقال بيان لوزارة الخارجية ان (الوزير ابراهيم الجعفري تسلـم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النرويج الجديدة غير المقيمة في بغداد تونه إليزابيث باكفولد).

لافتا الى ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقـق مصالح البلدين الصديقين). واكد الجعفري ان (العراق خرج منتصِراً في مواجَهة الإرهاب ويشرع في مرحلة البناء والإعمار للمحافظات التي دمرها داعش), واضاف (نحن بحاجة لمساعَدة دول العالم في تحقيق الاستقرار بالعراق).

مواقف داعمة

مشيدا بـ (مواقف النرويج الداعمة للعراق سواء كانت في المساعَدات المقدمة ام بالمحافل الدولية), معربا عن (تطلـع بغداد للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع النرويج في المجالات كافة).

وتابع (مستعدون لمنح فرص استثمارية للنرويج), مؤكدا (استعداد الوزارة تقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية النرويجية في بغداد).

من جانبها أعربت باكفولد عن (وقوف بلادها إلى جانب العراق في تحقيق الاستقرار), كاشفة عن (تصويت البرلمان النرويجي على منح العراق خمسين مليون دولار للمساعَدة في عملية الإعمار والبناء), مؤكدة ان (التجربة العراقـية في تحقيق التعايش بين القوميات والديانات والإثنيَّات تصلح أن تكون مثالاً للدول الأخرى).

مشيرة الى ان (بلادها تمتلك خبراء في مجالات متعددة ومنها نزع الألغام ودعم النازحين), مشِيدة بـ(جهود الحكومة العراقـية في محارَبة الفساد).

من جهة اخرى حدد سوق العراق للأوراق المالية الاثنين المقبل موعدا لاخر جلسة للعام الجاري. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تحديد الاثنين المقبل موعدا لاخر جلسة للسوق خلال العام الجاري), وأضاف أن اول جلسة تداول للسوق للعام المقبل في يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الثاني).

ونفذت منظمة نرويجية حملة مساعدات وإعانات نقدية مقدمة من الشعب النرويجي لتوزيعها بين نازحي مدينة الموصل وقضاء القائم التابع لمحافظة الانبار ومناطق اخرى من الساكنين في العاصمة بغداد عبر مشروع مساعدات إنسانية تنفذها المنظمة منذ ثلاث سنوات مع موجات النزوح التي بدأت بعد احتلال داعش لمدن عراقية وتهجير وقتل السكان وتدمير البنى التحتية لتلك المناطق .

وقالت مديرة المنظمة في بغداد الناشطة هناء حمود في بيان تلقته (الزمان ) أمس انه (المشروع الخامس لمبادرة مساعدة النازحين في العراق الذي تنفذه المنظمة عبر توزيع مبالغ نقدية لعدد من العوائل النازحة ذات الدخل المحدود وحاجتها الماسة لإعانات مادية تتصرف بها لمواجهة ظروف الحياة وقضاء احتياجاتها ومنهم من قرر شراء ماكنة خياطة أو اداة للعمل وتدبير تكاليف العيش حيث كانت المساعدات التي قدمتها المنظمة في مشاريعها الأربعة خلال السنوات السابقة عبارة عن قسيمة النزوح لشراء مواد غذائية وسلع استهلاكية). واضاف ان ( المنظمة إقامت دورات لتعليم الخياطة وشراء مكائن وملحقاتها لمن تم تدريبهم لتكون موردا ماليا للعمل والحصول على الرزق دون الحاجة لأحد أو الاتجاه لطرق اخرى).

مسح ميداني

فيما اشارت مديرة المشروع ايثار اسماعيل الى ان (مسحا ميدانيا واتصالات ولقاءات وزيارات موقعية جرت مع عدد من المجالس المحلية والبلدية والمناطق في بغداد لمعرفة احتياجات العوامل خاصة التي نزحت من المناطق الحدودية الغربية والقائم والموصل وتحتاج لإعانات عاجلة وجرى ترشيح 250 عائلة ، تم فرز الأكثر حاجة وحالاتها صعبة لتتلائم مع حجم مبلغ المساعدات واستفاد العوائل بالوقت ذاته من قيمة المبلغ ، ووقع الاختيار على 150 عائلة لتشمل بمبلغ قدرة 400 دولار نظمت بحساب مصرفي واعتمدت اجراءات قانونية وعقد واوراق رسمية).

واضافت ان ( لجنة شكلت بالتعاون مع احد المصارف وزعت عبر صكوك ، وكانت فكرة جيدة ومبادرة إنسانية افرحت العوائل التي كانت بحاجة ماسة لتلك المبالغ ، ولدى المنظمة خطة وجهود مستقبلية للعمل الخيري والجهد التطوعي لخدمة شرائح وعدد اكبر بافكار مشاريع مستحدثة).

وعدت النازحة شيماء ابراهيم من مدينة الموصل عند استلامها مبلغ المساعدة النقدية انها (ستقوم بشراء ماكنة خياطة لإعانة عائلتها المكونة من 7 أفراد لتعتمدها مهنة لكسب قوتها اليومي وتسير أمور حياتها الى ان يتم عودتهم لمناطقهم وحل الأزمة الصعبة).

نزاع مسلح

فيما قالت النازحة من القائم ايمان صالح والتي فقدت زوجها اثناء الحرب والنزاع المسلح مع عصابات الاٍرهاب المجرمة ان (المبالغ سيساعدها على دفع بدل الايجار الشهري للمنزل الذي تسكن فيه ، كوّن عودة النازحين صعبة للكثير منهم حيث دمرت منازل بالكامل ومناطق اخرى لا تتوفر فيها أدنى مستلزمات البنى التحتية والخدمات ، والمبالغ التي استلمت عبر صكوك صرفت ونامل من الحكومة المساعدة بسبب الظروف الصعبة التي نواجهها كالتي قامت المنظمات النرويجية بها ) .