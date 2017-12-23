إلغاء 164 وكالة غذائية وطحين مخالفة

التجارة تفحص نماذج من حديد التسليح لمطابقة المواصفات

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التابعة لوزارة التجارة عن قيام فرعها في محافظة المثنى باجراء عملية سحب نماذج لمادة حديد التسليح وبشكل عشوائي من الساحات الخزنية في فرعها لاجراء الفحص المختبري على المادة.

وقال مدير عام الشركة زهير احمد سلمان في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (تم سحب النماذج وارسالها الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاجراء فحص دقيق عليها للوقوف على مدى مطابقة المادة للمواصفات المعتمدة واستخدامها في البناء لضمان سلامة تشييد البناء وبشكل يتلائم مع سمعة الانشائية في تعاملها مع المواد الرصينة ذات المناشئ العالمية).

واضاف ان ( فرع الشركة في محافظة كربلاء حقق مبيعات مالية تجاوزت 25 مليون دينار خلال الفترة من 11-14 من الشهر الجاري وان عملية البيع المباشر وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين متواصلة بالاضافة الى حملة الاعلانات والترويج المكثفة التي يقوم بها ممثلو فروع الانشائية في بغداد والمحافظات جعل من المبيعات الشهرية في تزايد مستمر فضلاعن خضوع تلك المواد للمقاييس المعتمدة وتناسب اسعارها نسبة الى الاسواق المحلية).

واوضح البيان ان ( الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة للوزارة حققت مبيعات شهرية تقدر بـ 251,145,352 مليون دينار عن بيع المواد الإنشائية التي تتعامل بها الشركة لشهر تشــرين الثاني الماضي).

ونقل البيان عن مدير عام الشركة زهير احمد سلمان القول ان (عملية البيع المباشر وتقديم التسهيلات للمواطنين بالاضافة الى حملة الاعلانات والترويج المكثفة التي يقوم بها ممثلي فروع الانشائية في بغداد و المحافظات جعل من المبيعات الشهرية في تزايد مستمر فضلاعن خضوع تلك المواد للمقاييس المعتمدة وتناسب اسعارها نسبة الى الاسواق المحلية ).

مرتبة اولى

مشيرا الى ان (فروع الشركة مستمرة بخطط البناء والاعمار حيث حازت الانشائية في محافظة بغداد المرتبة الاولى من خلال ما حققته من مبيعات شهرية تقدر بـ 59,358,200 مليون دينار اما المرتبة الثانية فحققتها مبيعات فرع كربلاء بقيمة مالية تقدر بـ 49,388,250 مليون دينار اما المرتبة الثالثة فقد حاز عليها مقر الشركة المعرض الرئيسي بقيمة مالية تقدر بـ 31,047,000 مليون دينار).

واشار سلمان الى تحقيق الشركة 753 نقلة ضمن الخطة المركزية التي وضعتها الوزارة لنقل مفردات البطاقة التموينية اضافة الى نقل المواد الانشائية المتنوعة بين فروع ومجمعات الشركة ونقل مادة السيراميك من ميناء ام قصر وتوزيعه على فروع الشركة خلال تشرين الثاني الماضي).

مشيراً ان (المبالغ المالية المتحققة من تلك النقلات خلال شهر تشرين الاول بلغت 534,305,430 دينار). وعلى صعيد اخر اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عن الغاء 164 وكالة غذائية وطحين خلال شهر تشرين الاول الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط القول ان (الدائرة قامت وللشــــــهر ذاته بتدوير 117 وكالة ودمج 10 وكالات واستحداث 6 وكالات واعادة 2 وكالة فضلا عن تسجيل 21070 طفل حديث الولادة وتسجيل جديد 47715 فرد و 12 طفل بالاضافة الى نقل 492 فردا من القادمين الى فروع التموين ونقل 490 فردا من المنقولين من فروع التموين كما تم شطب 46321 فردا من البطاقة التموينية بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى ).

ضرورة ابلاغ

وشددت صابط على (الدائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين بضرورة الابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها بهذا الخصوص).

ودعت المواطنين بضرورة الاسراع بمراجعة وكلائهم لغرض استلام بطاقاتهم التموينية الجديدة خصوصا وان الفترة المتبقية لذلك هي نهاية الشهر الجاري). ونقل البيان عن مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب هيثم الخشالي القول ان (محافظة النجف تاتي في صدارة المحافظات الشلبية من حيث الكميات المسوقة حيث بلغ اجمالي ماتم استلامه من شلب بانواعه 41996 طن وجاءت محافظة الديوانية ثانيا بكمية بلغت 9004 طن ثم محافظة بابل ثالثا بكمية 4460 طن ثم محافظة المثنى رابعا حيث بلغ ماتم تسويقة هو 301 طنا).

واضاف ان (معدل تسويق الشلب لهذا الموسم شهد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي وبجميع اصناف الشلب كما شهد الموسم التسويقي لهذا العام ايضا تصاعد تسويق كميات الشلب العنبر والذي تجاوزاكثر من 11 الف طن).

واشار الخشالي الى ان (الملاكات الهندسية والفنية في صومعة خان ضاري غرب بغداد باشرت بعملية التشغيل التجريبي للسيطرة الثانية بعدما تم اعادة تاهيلها حيث تم خلال التجربة اجراء مناقلة اولية للحبوب بنجاح كما قامت الملاكات الفنية بنصب جهاز سويبر للقباب الخزنية والذي تم استيراده من مناشئ عالمية رصينة من اجل اعادة وتاهيل الطاقات الخزنية في الصومعة كونها اكبرمجمع خزني في الشرق الاوسط).