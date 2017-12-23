الجرجير والروبيان

في هذا العالم العاصف بكل ما هو غير معقول ولا منطقي فأنك لن تستطيع دائما مسك العصا من النصف ولن يكون بمقدورك دائما أن تأخذ جانب الحياد وعليك أن تفرق بين الحياد السلبي الذي يجعلك تسكت عن الباطل ولا تُدينه وتخذل الحق ولا تَنصره عن الحياد الايجابي في اعتزالك الفتنة التي تؤدي الى خراب كبير فالفرق واضح ,حيث في الاول ان أنت التزمت الحياد صرت منافقا وفي الثانية صرت شريفا على أنك أحيانا لن تسلم في كل الحالات من اتهامك بالأنحياز الى طرف دون أخر.

فأنت لو كتبت عن عظمة حضارة بابل زعل عليك أحفاد حضارة اشور.

ولو مجّدتّ حمورابي لصرت منبوذا من محبي نبوخذ نصر .

ولو فضلت الشعر الحر والسياب لكرهك جماعة الشعر العمودي وأنصار المتنبي.

ولو كتبت مناصرا قضايا المرأة لأتهمك معاشر الرجال بالعمالة والخيانة.

ولو كتبت نثرا توصف جمال الاهوار زعلت عليك جبال كردستان.

ولو وصفت محاسن النظام الملكي أثرت ضدك عشاق النظام الجمهوري.

ولو أنشدت متغنيا بجمال شوارع بغداد أيام السبعينات لآتهموك بالرجعية.

ولو أنصفت جمال العراقيات الطبيعي قبل اكتشاف عمليات التجميل لأغضبت جميع العراقيات المنفوخات الشافطات الساحبات.

ولو شجعت نادي الزوراء وبرشلونة ويونس محمود فأنك كسبت كراهية أنصار القوة الجوية وريال مدريد واحمد راضي.

ولو أنك تجرأت وتفرجت على حركات هيفاء وسمعت أغاني اليسا فأنك ستصبح مراقبا مرصودا من قبل زوجتك وعفاريتها وستصبح سكينتها الحادة قريبة من لوزتك.

ولو حاولت ابداء أعجابك بدولة مدنية فان الاحزاب الدينية ستحلل دمك.

ولو صرحت بحب أمك أزعلت اباك وأكبر أخوتك.

ولو مدحت جمال البرلمانيات الروسيات للعنتك كل (سعلوات) البلد.

ولو ناديت بالديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير لهددك رجال العصور الوسطى بقطع رأسك وكسر ظهرك.

ولو صرخت بوجود وزراء تكنوقراط لغظتً وزراء الاحزاب والصفقات.

ولو انتقدت جرائم داعش والعصابات لصرت كافرا بنظر بعض الساسة.

ولو صرحت بحب الزهور والعصافير ستجد الف فوهة مسدس مصوبة الى رأسك.

ولو أعلنت ولاءك للوطن فقط لنبذك دعاة القومية ولو سميت أبنك حسينا أو عمرا صرت طائفيا بعيون البعض.

ولو لبست قميصا احمر أتهموك بالشيوعية.

ولو أرتديت الجينز وأكلت الهمبركر أتهموك بالعمالة لامريكا.

ولو أكلت الجرجير والروبيان اتهموك بالضعف الجنسي.

ولو سمعت عبد الكريم عبد القادر لآتهموك بحب الكويت.

ولو وقفت في التقاطع أحتراما لإشارة المرور صرت متخلفا.

ولو سافرت للقاهرة للدراسة صرت إخوانيا أومن رواد الملاهي وفيفي عبدو.

ولو ذهبت لبيروت للعلاج فأنت متهم باقامة ليال حمر في شارع الحمرا.

ولو رحت الى طهران لعلاج عيونك فأنت تبعية فارسية.

ولو سمعت أغنية تركية فأنت موال لآردوغان.

ولو أقتنيت كلبا صرت معاديا لجمعية القطط ولو حججت الى مكة فأنت حرامي وذاهب لتكفر عن ذنوبك.

ولو وزعتَ ثوابا على أرواح موتاك فأنت تبيت النية لكسب الانتخابات.

ولو أثنيت على عمل العبادي زعل عليك البرلمان .

ولو تحدثت عن الفساد والنزاهة لكسبتَ لعنة نص الدولة على رأسك ورأس من خلّفك.

ولو كتبت عن لجنة المرأة في الدوائر وجدت نفسك في نهاية القطب الشمالي تتزحلق مع البطريق ومع الفقمات والدببة البيض.

ولكن ليعلم الجميع أننا لن نقبل ان نكون شهود زور بحجة الحياد ولن نهادن الباطل وأقزامه ولن نساوم خفافيش الظلام المولعون بطبخ المؤامرات في كهوف تورا بورا .