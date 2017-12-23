جفن روما لا يصلح سوى لعيون روما – نعيم عبد مهلهل

العنوان رومانسي ولكن ياقة قميصه وأزراره مسيسة، ويبدو أنك حتى في طقوس الغرام تحتاج لتكون سياسيا ، وهذا ما فعله شاعر سبعيني من رواد مقهى الشاه بندر حيث تعود ان يأتي اليها يوما واحد كل شهر ويكون سبتا بعيدا عن زحام جمعتها بسبب فعاليات شارعها الأثير المتنبي ، فقط ليكتب قصيدة لمن يودها معشوقته ، المدينة التي ولد أبوه في رصافتها ، وولدت امه في كرخها ، فيما تخبره امه انها أحست بألم المخاض يوم كانت حاملا به ،أثناء عبورها مشيا لجسر الأئمة بين الكاظمية والأعظمية.

ذات يوم وهو في لحظة التفكير بمطلع قصيدته عن بغداد ، داهمه صديق على غير موعد ، وجلس قربه ، وعندما سأله هل ما زلت في هوى بغداد تعوم .؟

كان رده: وأنت أوقفت العوم بتحيتك وجلوسك … قال له صديقه :انت تكتب عن بغداد ليست بغداد التي عشتها ، انها تعيش غربتها مع نفسها ، واذا أردت الدليل هذا شارع الرشيد على بعد خطوات عنا ،أسأله ان ظل الرشيد الذي كانت تفوح منه رائحة القهوة البرازيلية وطوابير زبائن الاورزدي باك…اسأل عن مكتباتها التي كانت تبيع روايات محفوظ ومورافيا وغائب طعمة فرمان ، أين ذهبت مكتبة ماكينزي وتماثيل واجهات مسارحها ، وطعم رمان شربتها .. يا اخي روما مع كل هذه العولمة بقيت روما ، لكن بغداد سكنها هجين السياسة وسوء التخطيط.

شعر السبيعني بوهن في قلمه الحبر الباركر الذي تعود ان يكتب فيه قصيدته لمدينته التي اكتشف من خلال كلام صديقه انه لا يكتب عن واقع وإنما يكتب عن ذكرى … احس انه في سبعينات ذلك الزمن عندما كان يجلس على ذات الأريكة ويسمع تلاطم موج دجلة ،الآن لا يسمع سوى نداءات أصحاب العربات الدفع وهم ينادون ( بالك ، بالك ، لا تتعور عمي ما عدنه فصل عشائري )… ومثلهم قام وهو يقول لصديقه: بالك ، بالك ، دعني انهض لأتأكد أن كنت مصيبا بكلامك او انك على سهو وتريد ان تمنع طقسي الذي اعشقه منذ ستين عام ، ربما غيرة مني لأنك كنت وما زلت لا تحسن سوى كتابة الخواطر ..

ضحك صديقه وقال : هذه المرة لا تفتح قلبك فقط لتشاهد بغداد ، بل افتح عينيك أيضا…

في العشر خطوات الأولى اكتشف بداية الألم …وبعد مئتي خطوة اكتشف الألم الأكبر عندما رأى بناية في الشورجة تحترق وتملأ المكان سوادا ومياها وأناسا يندبون حظهم لأنهم خسروا المليارات من بضاعتهم… أراد ان يمضي الى الأمام اكثر ، لكن صديقه نادى عليه : الى أريكتك يا صديقي كي لا تصاب بألم في قلبك ونخسرك…

عاد ، ولكنه عاد ليكتب قصيدته بالرغم من كل الذي رآه وهو يردد عبارة لصوفيا لورين قالتها مرة في فيلم شاهده في شبابه : جفن روما لا يصلح سوى لعيون روما …

وأجفاني لا تصلح سوى لعيون بغداد ..

المفارقة عند جلوسه كان التلفزيون يبث رسالة مقروءة من قبل السياسي موفق الربيعي يهاجم فيها وبشدة سياسي اخر هو إبراهيم الجعفري…

خفت حماسته ، وقرر ان لا يكتب قصيدته لهذا الشهر..!