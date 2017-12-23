الوطنية وقوى أخرى تطالب بتصحيح مسار العملية السياسية وتعديل الدستور

إجتماع الرئاسات وقادة الكتل يبحث إنجاح الإنتخابات

بغداد – الزمان

بحث اجتماع الرئاسات والقادة السياسيين سبل إتمام مستلزمات العملية الانتخابية المقبلة وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها. وقال بيان رئاسي ان (اجتماعاً عقد الأربعاء في قصر السلام ببغداد برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمودورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية)، موضحًا ان(الاجتماع ركز على تدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة).وحث المجتمعون ( الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة). وكان الجبوري قد استقبل اول امس معصوم وبحث معه الاوضاع الامنية والسياسية، ومتطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها في ظل التطورات الجارية على الساحة العراقية. وناقش الجانبان سبل تدعيم الحوار الجاد لانهاء المشاكل العالقة خصوصا الازمة بين بغداد واربيل، وكذلك سبل تحسين الخدمات والاوضاع المعيشية كما ناقشا ملفات اخرى مثل الانتخابات المقبلة والمصالحة المجتمعية، واعادة النازحين الى مناطقهم، واعمار المدن المحررة. في سياق آخر، دعا الجبوري الى التهدئة في كردستان . ونقل بيان لمكتبه تلقته(الزمان) امس عنه قوله ان( ما يجري في كردستان يجب ان لا يخرج عن اطار التظاهر السلمي الذي كفله الدستور وان يبقى ضمن اطار المطالب المشروعة بتحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم)، مؤكدا انه (يقف مع حقوق الشعب ومطالبه سواء في كردستان او في اي بقعة من ارض العراق على ان لا تتعدى اساليب التظاهر الى العنف والتخريب وتعريض حياة الاخرين للخطر). الى ذلك، أكد الجبوري اهمية الجهد العشائري في تحقيق الوئام والانسجام بين مكونات الشعب. وبحسب بيان آخر تلقته(الزمان) امس، فقد اشاد رئيس مجلس النواب خلال زيارته عشيرة الكراغول في مناطق ابو غريب بـ(دور عشيرة الكراغول التاريخي، وكذلك المواقف الوطنية الكبيرة للعشائر العراقية كافة في حفظ امن وسلامة البلد وحمايته من الارهاب الاجرامي ومن اصحاب النعرات ومثيري الفتن). في غضون ذلك، دعا ائتلاف الوطنية وقيادة حزب الوفاق الوطني العراقي وقوى سياسية اخرى الى تصحيح مسارات العملية السياسية عبر اجراء انتخابات نزيهة، بوصفه الخطوة الاولى في طريق الاصلاح السياسي، مؤكدة ضرورة تعديل الدستور لأنه يحمل مشكلات عديدة . وقال بيان للمكتب الاعلامي لحزب الوفاق تلقته(الزمان) امس ان ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق وقوى سياسية (تتمنى على الحكومة العراقية تغيير بنية البيئة السياسية لتكون معبرة عن العراق الواحد الموحد لضمان اجراء انتخابات نزيهة)، مضيفاً ان(الخطوة الأولى في طريق الاصلاح الحقيقي، الذي بات مطلبا جماهيريا مهماً، تتمثل في تصحيح مسارات العملية السياسية عبر اجراء انتخابات نزيهة تعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع ومصالحه، وتعبّر عن ارادته الحقيقية في الاصلاح والتغيير).

واوضح البيان ان اجتماعاً عقد بحضور رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بين الوطنية وقيادة حزب الوفاق وبعض القوى السياسية، أكد(ضرورة اجراء اصلاح حقيقي عبر تأمين اجواء صحية لتحقيق انتخابات تؤدي الى حالة ايجابية في إقامة الدولة المدنية التي هي دولة المواطنة الحقيقية التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون لكل العراقيين وكذلك العمل على اعادة النازحين)، مشدداً على(سنّ قانون انتخابي يكون اكثر عدلا وتمثيلا, وفي حال رأت الحكومة تاجيل الانتخابات، نتمنى على القوى السياسية التهيئة لتشكيل حكومة طوارئ، ولا ترشح هذه الحكومة نفسها في الانتخابات المقبلة، تكون مهمتها الاساسية البدء بتصحيح بُنية العملية السياسية، والغاء المحاصصة الطائفية والتهميش والاقصاء ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين وتعويضهم، والمضي بالمعالجة الوطنية لاعادة السلم والامان والرفاهية، واصدار قوانين العفو اللازمة وتحقيق وحدة المجتمع العراقي وحل المشكلات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان). واكد المجتمعون ( ضرورة تشكيل مجلس من الحكماء والقانونيين لاعادة صياغة الدستور او تعديل بعض فقراته، لان الدستور الراهن يحمل في طياته مشكلات عديدة، وفي بعض فقراته هو مقسم للإدارة وللبلاد)، لافتًا الى الدستور (يجب ان يكون وثيقة توحد كل ابناء شعبنا الكريم بدون تميز عنصري او قومي او مذهبي).