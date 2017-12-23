حشد الأنبار ينفي صدور قرار بحله

تزايد تجارة الأعضاء البشرية والخطف في أطراف بغداد

بغداد – محمد الصالحي

نفت قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار صدور اوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان حل تلك القوات , كشف مسؤول محلي عن انتشار جثث وأعضاء بشرية ومواد محرمة في ناحية العماري الواقعة على أطراف العاصمة بغداد باتجاه محافظة ديالى.وقال القيادي في حشد محافظة الانبار العقيد محمود مرضي الجميلي في تصريح امس ان ( الانباء التي تحدثت عن حل الحشد الشعبي في محافظة الانبار عارية عن الصحة كون الحشد الشعبي مؤسسة امنية بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ولا يمكن حل هذه المؤسسة الا بتشريع برلماني).واضاف أن (هذه الانباء تحاول التقليل من تضحيات الحشد في خطوة تهدف الى خلق فجوة بين المواطن وهذه المؤسسة التي تدار من قبل الحكومة المركزية).

وأكد أن (قوات الحشد الشعبي منتشرة في كافة مدن الانبار المحررة وتمسك زمام المهام الامنية في حفظ امن واستقرار تلك المناطق).

مكاسب امنية

موضحا ان (بث مثل هكذا اخبار تهدف الى التقليل من المكاسب الامنية التي حققها منتسبي الحشد). وقال مصدر امس ان (قوات الحشد تمكنت من تدمير عجلة تابعة لعصابات داعش قرب مدينة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين).وأضاف أن (العجلة كان يقودها انتحاري حاول عبور قطعات الحشد والقوات الأمنية). مبيناً أن (العجلة تمت معالجتها بالأسلحة الخفيفة).وأوضح, أن (القوات الأمنية والحشد الشعبي لا زالوا يعالجون ألغام داعش والبؤر التابعة لداعش في هذه القرى التابعة لمطيبيجة). وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية في ديالى راغب العنبكي في تصريح امس ان (نقاط المرابطة الامنية المشتركة المنتشرة ضمن قرى حوض شروين رصدت بالكاميرا الحرارية عن بعد محاولة ثلاثة من مسلحي داعش التسلل من الزور صوب قرب محررة في شروين).واضاف أن (نقاط المرابطة عالجت الموقف وبدأت عمليات تمشيط لملاحقة مسلحي داعش). وقال نائب رئيس المجلس البلدي لناحية العماري كاظم صيهود في تصريح امس ان (منطقة العماري أصبحت مكبا للجثث والأعضاء البشرية). لافتا إلى أن (هناك مواد محرمة وخطرة بدأت ترمى في المنطقة).وأضاف ان (الفساد وضعف الأمن في المنطقة أدى إلى استفحال حالات الخطف ورمي الجثث في العماري). ولفت صهيود إلى أن (حيتان الفساد لا يمكن السيطرة عليهم وهـــناك جهات تقوم بحمايتهم)

مبينا أن (أهالي العماري يعيشون على مكب للنفايات والجثث التي ترمى مع القمامة). وفي بغداد قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية نيران اسلحتهم الكاتمة صوب مدني بالقرب من منزله بمنطقة حي العامل ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة).وأضاف ان (المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة). مشيرا الى ان (قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجناة، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج).

وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة مزروعة قرب سوق شعبية في منطقة الفلاحات في الطارمية انفجرت، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين).

وأضاف أن (عبوة ناسفة أخرى مزروعة قرب محال تجارية في منطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة شخصين).